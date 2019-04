Use a criatividade e economize na Páscoa

O chocolate não anda barato (nesta época do ano, então, nem se fala), mas ficar sem ele não dá, ainda mais quando se tem crianças em casa ávidas para provar o doce. Uma maneira de driblar os altos preços é colocar a mão na massa e fazer as guloseimas em casa. Calma, você não precisa ser um chef de cozinha para se aventurar no mundo dos chocolates, nem de centenas de reais para se deliciar com chocolate, basta criatividade e os utensílios certos como um copinho de café, por exemplo. O Mais Sabor separou quatro receitas diferentes e baratas para você não ficar de fora da festa e ainda se esbaldar em chocolate.

Ovo de colher

Ingredientes

1 lata de leite condensado

4 colheres (sopa) de pedaços de chocolate

2 colheres (sopa) de cacau em pó

1 colher (sopa) de manteiga (sem sal)

2 cascas de ovo de chocolate n° 15 (210g)

Modo de preparo

Em um refratário, coloque a manteiga, o leite condensado, o chocolate e o cacau. Misture bem com a ajuda de uma espátula de silicone. Leve o refratário, sem tampa, para aquecer no forno micro-ondas por 3 minutos. Retire e mexa com a espátula. Retorne o refratário ao micro-ondas e deixe por mais 3 minutos ou até dar o ponto de brigadeiro. Despeje metade da receita em cada casca do ovo de chocolate. Cubra com chocolate raspado ou granulado de sua preferência.

Dica. Se optar pelo recheio de beijinho, é só utilizar coco ralado no lugar do chocolate.

Fonte: chef Olivier Anquier_Tupperware Foto: Tupperware_Divulgação

Bombons de chocolate com morango

Ingredientes

200g de chocolate picado

1 colher (sopa) de creme de leite

Morangos pequenos ou outra fruta que desejar

Modo de preparo

Coloque um morango em cada uma das cavidades da forma de gelo e reserve. Em uma jarra de 1 litro, coloque o chocolate picado e o creme de leite e leve ao forno de micro-ondas por 60 segundos na potência máxima. Retire-a e preencha a forma de gelo cobrindo as frutas. Aguarde até o chocolate endurecer antes de servir (não precisa ir ao freezer ou ao refrigerador).

Rendimento. 14 porções

Fonte: chef Olivier Anquier_Tupperware Foto: Tupperware_Divulgação

Flan de chocolate

Ingredientes

Flan

2 ½ caixinhas de creme de leite

1 ½ xícara (chá) de leite condensado

2 xícaras (chá) de leite

3 colheres (sopa) de chocolate em pó

2 gelatinas sem sabor dissolvidas em água morna

Cobertura

200g de chocolate ao leite picado

½ caixinha de creme de leite

Modo de preparo

FLAN. Em um refratário, coloque o creme de leite, o leite condensado, o leite e o chocolate em pó e misture bem até virar um creme de chocolate. Acrescente a gelatina e mescle mais um pouco. Transfira a mistura para a forma de flan, tampe e leve ao refrigerador por 8 horas para criar consistência. Desenforme. COBERTURA. Em uma jarra de 1 litro, coloque o chocolate picado, o creme de leite e leve ao forno de micro-ondas por 60 segundos na potência máxima. Misture e cubra o flan antes de servi-lo.

Fonte: chef Olivier Anquier_Tupperware Foto: Guia da Cozinha_Divulgação

Copinhos de chocolate

Ingredientes

300g de chocolate meio amargo

Copinhos de café descartáveis

Brigadeiro

1 lata de leite condensado

5 colheres (sopa) de chocolate em pó

1 colher (sopa) de manteiga

Modo de preparo

Derreta o chocolate em banho-maria e mantenha-o com o fogo desligado enquanto prepara os copinhos. Passe a primeira camada de chocolate nos copinhos e leve à geladeira por 5 minutos. Depois passe a 2ª camada e leve novamente por mais 3 minutos. A 3ª camada deve ficar na geladeira por mais 5 minutos, até endurecer e depois retire o copinho.

BRIGADEIRO. Misture o leite condensado com o chocolate em pó e a manteiga, mexa até o

ponto de brigadeiro. Depois recheie os copinhos com o brigadeiro e enfeite com uma cereja.

Fonte: Vix.com