Uma delícia latina: receitas com doce de leite

O doce de leite pode não ser uma invenção brasileira, mas não tem como negar que a guloseima é uma das mais queridas e consumidas no País. Seja de colher ou em barra, como recheio de bolos ou mesmo na colher, o fato é que não há quem resista há um doce de leite bem-feito e docinho. Além de ser delicioso, o doce também pode ser usado em várias receitas, dando ainda mais sabor e versatilidade aos pratos. Confira algumas receitas que o Mais Sabor separou!

Brigadeiro de doce de leite

Ingredientes

1 lata de leite condensado

200g de doce de leite

1 colher (sopa) de manteiga

Doce de leite em tabletes para raspar e decorar ou use açúcar

Modo de preparo

Misture o leite condensado, o doce de leite e a manteiga e leve ao fogo brando em uma panela de fundo grosso. Quando começar a soltar do fundo e ficar grosso, desligar e reservar até estar completamente frio. Raspe o doce de leite ou fondant de leite com um ralador e reserve. Depois de esfriar, faça pequenas bolinhas com a ajuda de uma colher de medida e passe no doce ralado.

Doce de leite da roça

Ingredientes

2 litros de leite fresco (ou de saquinho, tipo A)

500g de açúcar cristal

1 1/2 colher (chá) de bicarbonato de sódio

1 fava de baunilha

Modo de preparo

Em uma panela bem alta, larga e de fundo grosso, coloque o leite e o açúcar. Leve ao fogo médio. Quando começar a ferver e espumar, retire do fogo e adicione o bicarbonato. A mistura vai subir e espumar ainda mais, então mexa bem, fora do fogo, até reduzir um pouco a altura. Volte à panela ao fogo baixo, mexendo constantemente por cerca de 2 horas e meia. A mistura vai ficar amarela, depois levemente castanha, depois cada vez mais escura, até que mais ou menos com duas horas de fogo o pouco de espuma que ainda resta na superfície desaparece e o doce começa a engrossar e ferver levemente. Adicione a baunilha e cozinhe por mais 25 minutos sem parar de mexer, até ficar num ponto anterior ao de brigadeiro de colher – o doce engrossa bastante depois de frio. Retire o doce da panela e passe para uma tigela grande ou para vidros esterilizados.

Olivier Anquier

Cupcake de coco e doce de leite

Ingredientes

1 1/3 xícara (chá) de manteiga sem sal

1 1/3 xícara (chá) de açúcar

2 ovos

1 3/4 xícara (chá) de farinha de trigo

1/2 colher (chá) de sal

1/2 xícara (chá) de coco

1 1/3 xícara (chá) de leite de coco

1/2 colher (chá) de baunilha

2 colheres (chá) de fermento químico

800g de doce de leite pronto

Modo de preparo

Na batedeira, bata a manteiga e o açúcar até formar um creme. Desligue e adicione o primeiro ovo. Ligue e coloque o ovo restante. Bata até ficar homogêneo. Reserve. Em uma travessa, misture a farinha, o sal, o coco ralado e mexa com uma colher. Na massa reservada, despeje alternando a mistura da travessa com o leite de coco. Depois, acrescente a baunilha e mexa com um fuê até ficar bem homogêneo. Junte o fermento e misture. Com um pegador de sorvete, coloque 1 1/2 colherada de massa em cada espaço da forma. Leve para assar por uns 20 minutos no forno, preaquecido, a 180ºC. Tire da forma e coloque sobre uma grade fria (pode ser do seu forno) até secar. Decore os bolinhos: coloque o bico pitanga dentro do saco de confeiteiro e corte a ponta. Complete com o doce de leite. Faça um buraquinho (2 dedos de diâmetro) na parte de cima. Corte e reserve. Encha o espaço com o doce. Tampe com a parte reservada e, em forma de espiral, faça a cobertura. Salpique coco ralado.

Cheesecake de doce de leite

Ingredientes

100g de biscoito de maisena

2 colheres (sopa) de manteiga

2 potes de cream cheese

4 ovos

1 lata de creme de leite sem soro

200g de doce de leite cremoso

Modo de preparo

No liquidificador, triture o biscoito até formar uma farinha. Transfira para uma tigela e misture a manteiga até formar uma farofa. Com esta farofa forre o fundo de uma forma de 22 cm de diâmetro com aro removível. Reserve. No liquidificador, bata o cream cheese, os ovos e o creme de leite. Despeje sobre a massa e por cima distribua o doce de leite em colheradas. Asse no forno alto, preaquecido, a 200°C, durante 1 hora ou até dourar. Deixe esfriar e desenforme.

Alfajor de doce de leite

Ingredientes

3 ovos

300g de açúcar

300g de margarina

10 gotas de essência de baunilha

500g de amido de milho

100g de farinha de trigo

1 colher (chá) de fermento químico em pó

20 colheres (sopa) de doce de leite

500g de chocolate ao leite

Modo de preparo

Em uma vasilha, coloque os ovos, o açúcar, a margarina e a baunilha. Bata bem e, depois, misture o amido, a farinha de trigo e o fermento. Amasse com as mãos até formar uma bola. Se precisar, acrescente um pouco mais de amido, até que a massa desgrude das mãos. Leve à geladeira para descansar por 1 hora. Abra a massa com um rolo, corte 48 unidades com um molde redondo para biscoito e leve ao forno para assar. Cubra um biscoito com doce de leite e coloque outro biscoito por cima. Passe o “sanduíche” pelo chocolate derretido e deixe secar por alguns minutos.

Panquecas com recheio de doce de leite

Ingredientes

250ml de leite integral

1/2 xícara (chá) bem cheia de farinha de trigo

1 colher (sopa) de açúcar refinado

1 ovo

2 colheres (sopa) de manteiga sem sal

1 pitada de sal

Óleo de canola para untar a frigideira

Recheio

300g de doce de leite cremoso

Frutas vermelhas frescas de sua preferência para decorar

Açúcar de confeiteiro para decorar

Modo de preparo

Bata bem todos os ingredientes no liquidificador, exceto a manteiga derretida. Quando a massa do liquidificador estiver bem lisa, adicione a manteiga derretida. Unte uma frigideira de panqueca (antiaderente) com óleo de canola e leve ao fogo médio/baixo. Quando estiver levemente quente coloque uma concha da massa crua na frigideira e cozinhe até dourar levemente dos dois lados. Espere as panquecas esfriarem e recheie com o doce de leite. Dobre no formato de sua preferência. Decore com as frutas vermelhas e polvilhe o açúcar de confeiteiro sobre as panquecas, se desejar.

