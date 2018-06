Tartelette com café e chocolate

Você está sem ideia para a sobremesa? Os chefs curibanos Lenin Palhano e Diego Prado criaram uma receita em parceria com a cozinha do Barista Coffe Bar com a proposta de fazer um doce com sabor marcante e surpreendente. A receita leva café e chocolate meio amargo, e outros ingredientes que harmonizam perfeitamente como o creme de confeiteiro. A cremosidade fica por conta do creme de leite e o aroma é garantido pelas raspas de laranja. É um prato fácil de fazer que rende 12 porções preparadas para serem servidas individualmente ou uma torta.

Foto: Barista Coffe Bar_Divulgação

Tartelette de café e creme de laranja

Ingredientes

Massa

150g de farinha de trigo

45g de açúcar de confeiteiro

20g de pó de café

1 gema

125g de manteiga

40g de cacau em pó

Recheio 1

(ganache com café)

200g de chocolate meio amargo

100g de creme de leite

10g de pó de café

Recheio 2

(creme de confeiteiro)

125g de leite

4 gemas

45g de açúcar refinado

10g de manteiga

7g de amido de milho

75g de creme de leite

Para finalizar

Raspas de laranja

Modo de preparo

MASSA. Misture os secos (farinha de trigo, açúcar de confeiteiro, pó de café, cacau em pó). Adicione a gema e a manteiga gelada. Misture com a ponta dos dedos, delicadamente até ficar uma massa homogênea. Deixe a massa na geladeira por pelo menos 2 horas. Distribua a massa pela forma, fazendo furos com o garfo e asse por, aproximadamente, 15 minutos. RECHEIO 1. Derreta o chocolate (pode ser no micro-ondas de 30 em 30 segundos, sempre mexendo). Esquente o creme de leite com o pó de café, deixando levantar uma leve fervura. Desligue e misture ao chocolate.

RECHEIO 2. Esquente o leite, creme de leite, o açúcar e as rapas de laranja. Misture as gemas e o amido de milho. Para evitar que ovos cozinhem, coloque um pouco da mistura quente de leite sobre as gemas, mexa bem e volte as gemas para a panela com o leite. Misture até o creme engrossar. Desligue e finalize com a manteiga.

MONTAGEM. Espalhe a ganache e, por cima, o creme de confeiteiro aromatizado com raspas de laranja.

Rendimento: 12 poções pequenas ou uma torta média.

Fonte: Barista Coffe Bar