Tábua de queijos é opção para incrementar a ceia

Foto: Divulgação

Tem quem prefira preparar canapés para incluir no menu das festas de fim de ano para servir como entrada. Outra sugestão interessante e muito saborosa, é montar uma tábua de queijos para oferecer aos convidados no início da ceia. Mas, além de ter alguns conhecimentos sobre os diferentes sabores e texturas de cada tipo de queijo, os especialistas da Barbosa & Marques, empresa centenária fabricante dos produtos Regina, citam os itens que devem ser levados em consideração na hora do preparar a tábua.

Atenção a essas dicas

1 – Variedade é importante!

Os especialistas apontam como um dos pontos principais para agradar aos convidados, investir em diferentes sabores de queijos. “O ideal é que seja de 3 a 7 tipos, mesclados entre sabores fortes e suaves”.

2 – Calcule as porções

Uma dica importante é separar a quantidade ideal para cada convidado (em média, cada pessoa consome150g). “Apesar dessa estimativa, prepare um pouco a mais para não correr o risco de faltar”, observam.

3 – Modo de preparo

Lembre-se de retirar os queijos da geladeira 45 minutos antes de serem servidos, para que adquiram sua textura e sabor original.

4 – Montagem ideal

Para montar a tábua de queijos não basta apenas distribuir cada tipo. “É preciso organizar os queijos na mesa em recipientes separados para que não haja influência de gosto entre eles”. Outra dica é colocá-los em ordem de intensidade de sabor, do mais suave ao mais forte.

5 – Acerte nos acompanhamentos

Entre as melhores opções de acompanhamentos para os queijos, estão: pães, como o italiano, castanhas, azeitonas, geleias, mel e frutas (maçã, uva e damasco).

Indicações e características dos queijos

GOUDA. Sabor suave, ligeiramente adocicado, muitas olhaduras, textura macia e casca fina.

Harmonização: azeitonas, vinho tinto e cervejas Pilsen, Pale Ale e Strong Golden Ale.

BRIE. Apresenta textura macia e sabor suave com leve gosto de nozes.

Harmonização: vinhos tintos suaves e frutados, pão tipo baguete e geleias.

GRUYÈRE. Textura semidura e plena de olhaduras (furinhos). Seu sabor suave e adocicado lembra o gosto de leite maltado e aroma de amêndoa.

Harmonização: exige um vinho branco frutado para acompanhar.

PROVOLONE. Pelo seu sabor pronunciado e defumado. É um queijo de massa mais dura.

Harmonização: deve ser servido com vinhos tintos encorpados.

GORGONZOLA. Integrante da família de queijos de mofo azul, possui massa cremosa e sabor agradável e intenso.

Harmonização: combina com pão italiano e vinho tinto encorpado e Vinho do Porto.

REINO. De sabor forte e picante.

Harmonização: esse tipo de queijo pede um vinho tinto encorpado. Também combina com cervejas.

PRATO – Com sabor suave, amendoado e aveludado.

Harmonização: é indicado para ser consumido junto com vinho tinto suave.

Fonte: Barbosa & Marques