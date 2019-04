Sugestões de prato principal com peixe para o domingo

Bacalhau e salmão são ingredientes que rendem pratos especiais por conta do sabor marcante e da qualidade dessas iguarias. Em risotos, gratinados ou grelhados os pescados costumam harmonizar muito bem com especiarias, legumes, pimentas e queijos. Separamos quatro sugestões de receitas para deixar o domingo em família ainda mais especial.

Risoto de salmão

Ingredientes

350g de Arroz Arbóreo Urbano

80g de manteiga

1 cebola picada

1 copo de vinho branco seco

1 litro de caldo de legumes

200g de salmão cortado em cubos pequenos

¼ de xícara (chá) de creme de leite fresco

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

Doure a cebola na manteiga, adicione o arroz e, depois de refogar um pouco, acrescente o vinho. Quando o vinho evaporar completamente, vá adicionando conchas de caldo legumes. Adicione o salmão e pouco antes de o arroz ficar no ponto certo (úmido e cremoso), misture delicadamente o creme de leite e acerte os temperos. Mexa até terminar o cozinho e sirva em seguida.

Fonte: Urbano Alimentos

Gratinado de bacalhau com crisps de pão

Ingredientes

1 colher (sopa) de azeite

1 cebola descascada e cortada em pétalas

1 pimentão vermelho sem sementes cortado em tiras

2 tomates cortados em pétalas

2 postas (400g) de bacalhau dessalgadas, cozidas e desfiadas

1 colher (café) de sal

1 pimenta dedo-de-moça sem sementes finamente picada

1 garrafa de leite de coco

3 fatias de pão Grão Sabor Castanha & Quinoa Wickbold (versão redonda)

1/2 xícara (chá) de ervas frescas picadas finamente (salsinha, coentro e tomilho)

1/4 de xícara (chá) de parmesão ralado

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola. Junte as tiras de pimentão e os tomates. Cozinhe um pouco mais. Junte o bacalhau desfiado. Tempere com sal e pimenta. Em um refratário, que possa ir ao forno, coloque o refogado de bacalhau e, por cima, distribua o leite de coco. Rasgue as fatias de pão. Depois, junte às ervas picas e queijo ralado. Distribua o pão temperado cobrindo a camada de leite de coco. Leve ao forno alto por cerca de 25 minutos até que os pães fiquem torrados e crocantes.

Fonte: Wickbold

Risoto de bacalhau

Ingredientes

2 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola pequena picada

300g de bacalhau cozido e desfiado grosseiramente

2 tomates médios, sem sementes, picados

1 pitada de açafrão em pó

1 xícara (chá) de Arroz Culinária Italiana Camil Gourmet

½ xícara (chá) de vinho branco

2 ½ xícaras (chá) de caldo do cozimento do bacalhau fervente

2 colheres (sopa) de manteiga gelada

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado fino

1 colher (sopa) de cheiro-verde picado

Para decorar

Azeitonas pretas portuguesas

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça em fogo médio a manteiga, junte a cebola e doure levemente. Adicione a metade do bacalhau, o tomate e o açafrão e refogue por 2 minutos. Acrescente o arroz, junte o vinho branco e cozinhe, mexendo de vez em quando, até evaporar o álcool. Adicione o caldo de bacalhau fervente aos poucos, mexendo depois de cada adição. Espere até que o caldo reduza e adicione mais caldo. Repita a operação até acabar o caldo e o arroz ficar “al dente”. Desligue o fogo e acrescente a manteiga gelada e o queijo parmesão, misture bem e junte o restante do bacalhau, e o cheiro-verde e misture delicadamente. Junte as azeitonas e sirva a seguir.

Bacalhau grelhado com palmito e aspargos assados

Ingredientes

2kg de Bacalhau da Noruega

50ml de azeite extra virgem

Grelhados

6 palmitos

24 aspargos verdes

50ml de azeite extra virgem

20ml de vinagre de vinho branco

Flor de sal

Vinagrete

150g de tomate

2 dentes de alho

1 cebola roxa

Cebolinha a gosto

Hortelã a gosto

150ml de azeite extra virgem

30ml de vinagre de vinho branco

Flor de sal

Modo de preparo

BACALHAU. Comece a grelhar o bacalhau pelo lado da pele até as postas ficarem douradas. Pincele com o azeite.

VINAGRETE. Use o tomate sem pele e cortado em cubos, o alho, a cebola e a cebolinha picadas e a flor de sal a gosto. Marine a cebola e o alho com o azeite, o vinagre e tempere com flor de sal, durante 30 minutos. Adicione as ervas aromáticas e o tomate, envolva tudo bem e reserve.

LEGUMES GRELHADOS. Use os palmitos frescos, os aspargos descascados e a flor de sal a gosto. Grelhe os legumes em fogo brando. Depois de grelhados, tempere com o azeite, vinagre e flor de sal. Coloque o bacalhau em uma travessa, decore com os legumes e o molho vinagrete.

Foto: Fleishman