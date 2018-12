Sobremesas especiais de fim de ano

Que tal ir além do panetone e variar com receitas de tortas, pavês, suflês e bolos? Lembrando que doces de chocolate são sucesso entre as crianças e adultos. O tempo quente pede ainda pratos mais frescos com sabor leve das frutas. E claro, frutas secas, cristalizadas, nozes e castanhas não podem faltar (para petiscar, rechear ou decorar).

Banoffee pie

Ingredientes

Massa

1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo

100g de manteiga sem sal

1 gema

½ xícara (chá) de açúcar refinado União

1 colher (chá) de essência de baunilha

Chantilly

2 xícaras (chá) de creme de leite (400 ml)

2 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro União

Montagem

400g de doce de leite cremoso

4 bananas-nanicas cortadas em rodelas

Raspas de chocolate ao leite para decorar

Modo de preparo

MASSA. Preaqueça o forno em temperatura média (180°C). Em uma tigela, coloque a farinha de trigo, a manteiga, a gema ligeiramente batida, o açúcar refinado e a essência de baunilha, amasse delicadamente com a ponta dos dedos até formar uma massa homogênea. Abra a massa com um rolo, entre dois filmes plásticos próprios para alimento até obter a espessura de 0,5 cm. Forre o fundo e a lateral de uma forma redonda canelada de fundo removível (22 cm de diâmetro). Faça furos na massa com um garfo e leve ao forno por 20 minutos ou até dourar levemente. Reserve até esfriar. CHANTILLY. Na batedeira, bata o creme de leite com açúcar de confeiteiro até obter um creme em ponto de picos firmes. MONTAGEM. Recheie a massa com o doce de leite, distribua as rodelas de banana e cubra com o chantilly. Decore com a raspa de chocolate e mantenha na geladeira até o momento de servir.

Manjar branco com calda de ameixas

Ingredientes

Manjar

8 colheres (sopa) de amido de milho

2 xícaras (chá) de leite

1 ½ xícara (chá) de açúcar refinado União

2 vidros de leite de coco (400 ml)

Calda de ameixa

1 xícara (chá) de açúcar refinado União

1 xícara (chá) de ameixa preta sem caroço

1 ½ xícara (chá) de água

Modo de preparo

MANJAR. Molhe a forma de furo central de 20 cm de diâmetro com água, retire o excesso e reserve. Em uma panela, dissolva o amido de milho no leite frio. Adicione o açúcar refinado e o leite de coco e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até engrossar. Despeje o manjar na forma reservada e leve à geladeira por 4 horas para firmar. Desenforme e sirva com a calda de ameixas. CALDA DE AMEIXA. Em uma panela, adicione o açúcar e vá mexendo até formar um caramelo claro tomando cuidado para não passar do ponto e queimar. Adicione as ameixas e a água, com cuidado, mexa até o caramelo se dissolver e cozinhe até começar a engrossar levemente. Retire do fogo e espere esfriar.

Dica. Experimente adicionar na calda cravos-da-índia e canela em pau. Retire-os após ferver a calda.

Sorvete de panetone com calda de caramelo

Ingredientes

Creme

3 xícaras (chá) de leite

½ xícara (chá) de açúcar refinado União

3 gemas

4 colheres (sopa) de amido de milho

1 caixinha de creme de leite (200g)

Raspas de 1 laranja

2 colheres (chá) de raspas de limão

Merengue

3 claras

1 xícara (chá) de açúcar refinado União

Montagem

1 xícara (chá) de frutas cristalizadas

2 colheres (sopa) de uvas-passas pretas

2 ½ xícaras (chá) de panetone cortado em cubos pequenos (300g)

Para decorar

Calda de caramelo

Nozes picadas

Modo de preparo

CREME. Em uma panela, aqueça em fogo médio o leite com o açúcar refinado. Em uma tigela, misture as gemas com amido. Reserve. Quando o leite amornar, adicione na mistura de gemas lentamente, mexendo sempre para não empelotar. Volte a mistura para a panela e cozinhe por 5 minutos ou até engrossar. Desligue o fogo e adicione o creme de leite, as raspas de laranja e de limão. Transfira para um refratário e cubra com papel filme em contato com o creme. Reserve em geladeira até esfriar. MERENGUE. Em uma tigela, em banho-maria, sem parar de mexer, aqueça as claras com o açúcar refinado até dissolver bem, mas sem cozinhar as claras. Em uma batedeira, em velocidade média bata a mistura de claras com açúcar até esfriar e formar um merengue firme. MONTAGEM. Adicione no creme reservado as frutas cristalizadas e as uvas passas e junte o merengue aos poucos, misturando até formar um creme homogêneo. Acrescente o panetone e misture delicadamente. Coloque em um refratário ou em uma tigela, tampe e leve ao freezer por pelo menos 6 horas antes de servir. Sirva acompanhado da calda de caramelo e decore com as nozes picadas.

Dica. Experimente adicionar pedaços de chocolate ao sorvete. Se desejar, hidrate as uvas passas em vinho do porto, rum ou no licor de sua preferência.

Cheesecake de creme de avelã

Ingredientes

Massa

130g de manteiga sem sal, em temperatura ambiente

200g de biscoito tipo maisena

Recheio

350g de creme de avelã

300g de cream cheese

70g de açúcar

70ml de leite integral

1 colher (sopa) de amido de milho

3 ovos

Cobertura

50ml de creme de leite fresco

100g de creme de avelã

Modo de preparo

MASSA. No liquidificador, triture o biscoito de maisena até virar uma farinha. Com as mãos, misture essa farinha de biscoito com a manteiga, até transformar-se em uma espécie de farofa, e use-a para forrar o fundo e as laterais de uma forma de 21 cm com fundo removível. RECHEIO. Em uma batedeira, bata o cream cheese com o açúcar, até obter uma pasta homogênea. Depois, adicione os ovos inteiros e bata mais. Enquanto isso, dissolva o amido de milho no leite e acrescente na mistura. Acrescente o creme de avelã e bata até a massa ficar bem homogênea. MONTAGEM. Despeje a mistura sobre a base de biscoito e leve ao forno a 160ºC, por cerca de 25 minutos − o cheesecake vai crescer bastante durante a cocção. Depois, deixe esfriar e, com a ajuda de uma colher, aperte esse recheio que cresceu para deixar a superfície lisa para receber a cobertura. COBERTURA. Na batedeira, bata 100g de creme de avelã e 50 ml de creme de leite, até obter uma textura lisa. Em seguida, cubra a torta com esta mistura. Refrigere por 2 horas antes de servir.

Tiramissú

Ingredientes

9 gemas

300g açúcar

5 claras

500g mascarpone (queijo cremoso)

400ml creme de leite fresco

1 pacote de bolacha champagne

Chocolate em pó

Café a gosto

Modo de preparo

CREME. Bater as gemas com o açúcar até “branquear”, formando um creme homogêneo e claro. Bater as claras em neve. Bater o creme de leite fresco em ponto de chantilly e acrescentar o mascarpone com uma espátula, incorporando ao chantilly aos poucos. Adicionar a essa mistura as gemas branqueadas e as claras em neve. MONTAGEM. Em uma travessa fazer uma camada de bolacha champagne umedecida no café, uma camada do creme, e uma camada de chocolate em pó polvilhado. Repetir o processo mais duas vezes.

Dica. Antes de servir, deixar na geladeira de um dia para o outro.

Torta mousse de maracujá zero açúcar

Ingredientes

Massa

1 embalagem de biscoito tipo maisena zero açúcar, triturado (140g)

2 colheres (sopa) de margarina culinária

Mousse

2 embalagens de pó para mousse zero açúcar sabor maracujá (50g)

1 creme de leite light (200g)

2 xicaras (chá) de leite desnatado

1 gelatina em pó incolor e sem sabor

Geleia

1 maracujá grande (polpa)

2 colheres (sopa) de adoçante

¾ xícara (chá) de água

1 colher (sopa) de amido de milho

Modo de preparo

MASSA. Misture os ingredientes em um recipiente até obter uma farofa. Em seguida modele a massa no fundo de uma forma de aro removível de 18cm de diâmetro e reserve. MOUSSE. Prepare a gelatina conforme as instruções da embalagem. Reserve. Coloque no liquidificador o leite, o creme de leite, o pó para mousse, a gelatina pronta e bata até homogeneizar. GELEIA. Em uma panela coloque todos os ingredientes, leve ao fogo e mexa até ferver. Deixe esfriar. MONTAGEM. Despeje a mousse sobre a massa reservada e leve para gelar por, aproximadamente, 4 horas. Desenforme e decore a torta com a geleia.

Dica. A receita rende até 23 porções de 50g cada. Cada porção tem, em média, 73 kcal.

Bolo red velvet

Ingredientes

Massa

2 ovos

100g de manteiga sem sal amolecida

1 colher (sopa) de vinagre branco

1 colher (chá) de essência de baunilha

4 colheres (sopa) de corante alimentício líquido cor vermelha

6 colheres (sopa) de suco de limão

3 xícaras (chá) farinha de trigo

2 xícaras (chá) de açúcar refinado

1 colher (sopa) de cacau em pó (não pode ser achocolatado)

1 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de bicarbonato de sódio

1 colher (sopa) de fermento em pó

200ml de leite integral

Recheio/Cobertura

100g de manteiga sem sal amolecida

300g de cream cheese

200g de chocolate branco derretido

300g de açúcar (de preferência o de confeiteiro)

1 colher (sopa) essência de baunilha

Modo de preparo

MASSA. Em um recipiente, misture 200 ml de leite com 1 colher (sopa) de suco de limão e reserve por 10 minutos. Em uma outra tigela, misture os ingredientes secos (a farinha de trigo, açúcar refinado, cacau em pó, sal, bicarbonato de sódio e fermento em pó) até ficar homogêneo e reserve. Em uma batedeira, na velocidade média, bata por 10 minutos a manteiga, ovos, vinagre branco, essência de baunilha, corante alimentício vermelho e as 5 colheres de suco de limão. Ainda na batedeira, intercale a mistura seca e a mistura do leite com o limão, adicionando-os à massa formada, e bata por mais 5 minutos até formar uma massa bem cremosa. Em forno preaquecido a 180ºC, unte 2 tabuleiros redondos de 20 cm de diâmetro (afinal serão 2 camadas de massa + recheio), divida a massa entre os 2 tabuleiros e asse por aproximadamente 20 a 40 minutos. Após 20 minutos, verifique se a massa está assada, perfurando o bolo com uma faca ou um palito. Se sair limpo, a massa estará pronta. Quando a massa estiver pronta, retire do forno e deixe esfriar antes de desenformar. RECHEIO. Em uma batedeira, bata por 10 minutos em velocidade média a manteiga sem sal amolecida, o cream cheese, o chocolate branco derretido, açúcar de confeiteiro e essência de baunilha. Quando formar uma mistura bem fofa e cremosa, reserve. MONTAGEM. Desenforme o e corte-o ao meio duas vezes, formando 4 camadas. Para cada camada, adicione o recheio até chegar a última camada. Em seguida, utilize uma espátula de confeiteiro como auxílio e decore todo o bolo com o restante da cobertura, adicionando e confeitando com confeitos de sua preferência (frutas vermelhas ou nozes, por exemplo). Você pode servir gelado ou não; se preferir, deixe na geladeira por 10 minutos depois de pronto.

Dica. Você também pode fazer a cobertura/recheio buttercream com 200 g de manteiga sem sal em temperatura ambiente, 150 g de açúcar confeiteiro e 1 colher (chá) de essência de baunilha. Bata a manteiga até ficar homogênea, acrescente o açúcar e a essência, e reserve.

