Sobremesas elaboradas com gelatina

A gelatina é uma sobremesa que, além de bastante simples de fazer, faz bem à saúde devido à presença do colágeno, que ajuda a manter a pele mais firme. Útil na cozinha, a gelatina pode ser usada em uma série de outros pratos, dando praticidade, sabor e leveza a eles. O Mais Sabor separou algumas receitas para você fazer em casa e aproveitar ao máximo as vantagens da gelatina.

Foto: Divulgação

Cheesecake de gelatina

Ingredientes:

1 caixa de gelatina sabor morango

1 lata de creme de leite

1 envelope de gelatina incolor

1/2 pacote de biscoito de maisena

3 colheres (sopa) de margarina

1 caixa de creme de chantilly

1 lata de leite condensado

Modo de preparo:

Triture o biscoito no liquidificador e, em seguida, numa vasilha, misture a margarina derretida ao biscoito moído. Coloque em uma forma desmontável e aperte bem com uma colher. Bata o creme de chantilly e misture o leite condensado e o creme de leite. Acrescente a gelatina incolor dissolvida e bata até misturar. Coloque na forma e leve ao freezer por 30 minutos ou até endurecer. Em seguida, espalhe devagar a gelatina de morango dissolvida. Leve à geladeira por mais duas horas ou até ficar firme. Você pode usar gelatinas de outros sabores também.

Fonte: Dr. Oetker Foto: Divulgação

Gelatina tropical

Ingredientes:

2 caixas de gelatina sabor abacaxi

800 ml de água

2 envelopes gelatina em pó incolor

3 fatias de abacaxi em calda picadas

1 lata de leite condensado

200ml de leite

100ml de leite de coco

4 colheres (chá) de coco ralado

5 colheres (sopa) de água

Modo de preparo

Dissolva as gelatinas de abacaxi em 250ml de água fervente. Misture bem, até que esteja diluída por completo. Acrescente 500ml de água fria e misture bem. Reserve. Hidrate uma gelatina incolor em 50ml de água fria e leve ao micro-ondas por, aproximadamente, 15 segundos. Não deixe ferver e acrescente na gelatina de abacaxi, mexendo até que todas as gelatinas se incorporem. Unte uma forma de silicone com óleo e tire o excesso com papel toalha. Na sequência, coloque os pedaços de abacaxi encaixados no fundo da forma e, por cima, a gelatina de abacaxi. Leve à geladeira por cerca de 30 minutos, ou até que esteja firme. Enquanto isso, bata no liquidificador o leite condensado, o leite, o leite de coco e o coco ralado. Reserve. Hidrate a outra gelatina incolor em 50ml de água fria e leve ao micro-ondas por cerca de 15 segundos. Não deixe ferver. Acrescente na mistura e bata por mais 1 minuto no liquidificador. Coloque o creme sobre a gelatina de abacaxi e leve à geladeira por mais 4 horas. Desenforme e conserve em geladeira.

Fonte: Dr. Oetker Foto: Divulgação

Mosaico de gelatina colorida

Ingredientes

1 caixa de gelatina sabor abacaxi

1 caixa de gelatina de cereja

1 caixa de gelatina sabor limão

1 caixa de gelatina sabor tutti-frutti

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite sem soro

200 ml de leite de coco

1 pacote de gelatina em pó incolor

Modo de preparo:

Prepare cada receita com metade da água recomendada na embalagem. Coloque em formas retangulares e leve para a geladeira. Deixe firmar por umas 3 horas. Tire das formas e corte as gelatinas em cubos. Para o creme, bata no liquidificador o leite condensado, o creme de leite e o leite de coco. Prepare a gelatina incolor de acordo com a embalagem e misture. Na forma de sua preferência, coloque os cubos de gelatina misturados e cubra com o creme de leite condensado batido. Leve à geladeira por, pelo menos, 5 horas. Tire da forma e corte como desejar.

Fonte: Dr. Oetker Foto: Giuseppe Milo_Visual Hunt

Bolo arco-íris de gelatina

Ingredientes:

6 ovos (claras e gemas separadas)

1 1/2 xícara (chá) de açúcar

5 colheres (sopa) de manteiga

2 xícaras (chá) de leite

4 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

1 caixa de gelatina em pó sabor morango

1 caixa de gelatina em pó sabor abacaxi

1 caixa de gelatina em pó sabor limão

1 caixa de gelatina em pó sabor tutti-frutti

750g de cream cheese

2 1/2 xícaras (chá) de açúcar de confeiteiro

1 1/2 xícara (chá) de creme de leite fresco gelado

Margarina para untar

Confeitos coloridos para decorar

Modo de preparo:

Na batedeira, bata as claras em neve. Adicione as gemas, o açúcar, a manteiga e o leite, batendo até ficar cremoso. Misture a farinha e o fermento, aos poucos, com uma colher. Divida a massa em 4 partes e misture cada uma com um sabor de gelatina diferente. Coloque cada massa em uma forma de 22 cm de diâmetro forrada com papel-manteiga untado e leve ao forno médio, preaquecido, por 25 minutos ou até firmar. Deixe amornar e desenforme. Bata o cream cheese com o açúcar na batedeira até ficar homogêneo e aerado. Junte o creme de leite, aos poucos, batendo até ficar homogêneo e fofo. Em um prato, intercale camadas de bolo e de creme, terminando em creme e cobrindo a superfície e lateral do bolo. Decore com confeitos e leve à geladeira por 2 horas antes de servir.

Fonte: Guia da Cozinha Foto: Divulgação

Gelatina de doce de leite

Ingredientes:

3 xícaras (chá) de doce de leite cremoso

1 xícara (chá) de leite

1 xícara (chá) de creme de leite

1 envelope de gelatina em pó sem sabor incolor

Óleo para untar

Chantili e cobertura para sorvete sabor chocolate para decorar

Modo de preparo:

No liquidificador, bata o doce de leite, o leite e o creme de leite por 1 minuto. Prepare a gelatina conforme as instruções da embalagem, junte ao creme do liquidificador e bata por mais 1 minuto ou até ficar homogêneo. Despeje em uma forma de buraco no meio decorada de 20 cm de diâmetro untada e leve à geladeira por 4 horas. Retire, desenforme em uma travessa, decore com chantili e cobertura de chocolate. Sirva.

Fonte: Guia da Semana Foto: Visualhunt_Divulgação

Bolo mousse de morango

Ingredientes:

1 pacote (165g) de biscoito recheado de morango

1 tablete (100g) de margarina

1 pacote de gelatina em pó sem sabor

1 lata de creme de leite gelada e sem soro

1 lata de leite condensado

2 xícaras (chá) de morango picado

1 xícara (chá) de geleia de morango (opcional)

Raspas de chocolate para enfeitar (opcional)

Modo de preparo:

Triture os biscoitos no liquidificador, apertando várias vezes a tecla pulsar. Coloque numa vasilha e misture com a margarina, até formar uma massa esfarelada. Forre uma forma média de aro removível com a massa. Dissolva a gelatina conforme as instruções da embalagem. Bata os ingredientes do recheio no liquidificador junto com a gelatina dissolvida. Despeje sobre a massa. Deixe na geladeira por 3 horas ou até ficar firme. Desenforme, cubra com a geleia ou com as raspas de chocolate.

Fonte: AllRecipes Foto: Divulgação

Bolo de café com biscoito Maria

Ingredientes:

2 pacotes Maria Vitarella

1 caneca de café açucarado

250g de margarina Namesa em temperatura ambiente

250g de açúcar em pó refinado

200g de creme de leite

½ lata leite condensado

1 colher (sopa) de canela

1 pacote de gelatina

5 colheres (sopa) de água quente para hidratar a gelatina

Gotas de chocolate para decorar

Modo de preparo:

Comece preparando o café. Adoce-o e reserve. Bata a margarina até começar a ficar suave e, aos poucos, adicione o açúcar. Bata bem até ficar um creme suave. No liquidificador, bata o creme de leite, o leite condensado, o creme da margarina com açúcar, a gelatina hidratada e a canela em pó.

Em uma fôrma de 17 cm de diâmetro, forrada com um filme plástico para facilitar na hora de desenformar, molhe os Biscoitos Maria no café e comece a intercalar com o creme. Decore o bolo com gotas de chocolate e coloque na geladeira até servir.

Fonte: Vitarella