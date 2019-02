SmokeHouse é o mais novo lançamento do McDonald’s

A partir desta terça-feira (19), os apaixonados por McDonald’s poderão apreciar mais um saboroso lançamento da linha Signature. O SmokeHouse chega aos restaurantes no mesmo mês em que a plataforma premium da rede comemora três anos de sucesso.

Para o SmokeHouse foram escolhidos pão tipo brioche, dois hambúrgueres, queijo Ementhal, molho Honey Mustard, cebola empanada frita, cebola caramelizada, bacon e geleia de bacon – arrematado à um final levemente defumado. Foto: Divulgação

Lançada em 2016, a linha Signature conquista cada vez mais espaço no cardápio do McDonald’s no Brasil, atualmente responsável por 20% das vendas. Com grande potencial de crescimento, o menu premium conta com outras seis variações de sanduíches artesanais: ClubHouse com carne, ClubHouse com frango empanado, McVeggie, Duplo Veggie, McPicanha e Duplo Picanha.

Para complementar a refeição e fechar os lançamentos de fevereiro com chave de ouro, o McDonald’s inova ainda com duas sobremesas geladas, que estarão disponíveis em todos os restaurantes do Brasil, também no dia 19: McFlurry com Leite Moça e pedaços de Kit Kat e McColosso com Kit Kat.

Portas abertas

Além do seu mais novo lançamento, o McDonald’s anunciou neste semana que mais de 2 milhões de consumidores participaram do programa “Portas Abertas”, que mostra os segredos da cozinha das lojas da rede.

Desde 2014, o programa já recebeu mais de 10 milhões de pessoas no Brasil e o McDonald’s permite que os consumidores conheçam de onde vêm os ingredientes, como são acondicionados e preparados para o consumo e, também, como é a rotina dos funcionários, desde a higienização das mãos, passando pela sala de break (onde fazem o descanso), até o cardápio de refeições, composto por… arroz e feijão!

“O McDonald’s é a única rede de restaurantes que convida as pessoas a conhecerem seus bastidores. Fazemos isso porque nos orgulhamos dos procedimentos e padrões de qualidade que seguimos em toda a nossa operação. Nós sabemos o quão importante é para os clientes conhecer e viver essa experiência”, afirma David Grinberg, Vice-Presidente de Comunicação Corporativa e de Relações com Investidores da Arcos Dorados na América Latina.

As informações são da assessoria de comunicação do McDonald’s.