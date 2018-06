Shakes ajudam a manter a forma

Cada vez mais as pessoas estão preocupadas com o visual e em manter um corpo bonito. Dietas “milagrosas” prometem reduzir a gordura em pouco tempo, mas é preciso cuidado: com a gordura, o corpo também pode perder vitaminas essenciais. Os famosos shakes, no entanto, podem ajudar nessa batalha conta a balança.

Foto: Fotolia

Pesquisas mostram que essas bebidas, consumidas em parceria com uma dieta adequada, colaboram com a mudança de hábitos. Mas fica o alerta dos especialistas: nunca substitua o almoço ou jantar, por exemplo, apenas por um shake, pois uma refeição costuma fornecer ais nutrientes ao organismo. A seguir, confira alguns motivos para apostar nos shakes na prática e ter sucesso no controle do peso.

O que você precisa saber sobre os shakes

Shake tem poucas calorias:

Os shakes são desenvolvidos para três finalidades: reduzir, manter ou ganhar peso. Para aqueles que querem reduzir, segundo o médico nutrólogo especialista em obesidade Nataniel Viuniski, é preciso aliar a utilização da bebida com uma alimentação saudável. “Assim, é possível ter um ‘déficit calórico’, que combinado a opções leves e saudáveis nas demais refeições do dia, resulta na redução de peso”, explica o especialista.

Composição balanceada:

De acordo com Viuniski, os shakes são formulados conforme regulamentação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e, dessa maneira, devem seguir um padrão e oferecer um aporte de macronutrientes (proteínas, carboidratos e lipídeos) e micronutrientes (vitaminas e minerais). “Esses produtos devem ter, no mínimo, 33% da recomendação diária de vitaminas e minerais”, detalha.

Práticos e versáteis:

Um dos benefícios do produto é sua versatilidade e a facilidade de ser incorporado na dieta do dia-a-dia. “Você ainda pode incrementar seu shake com especiarias, sementes ou frutas (como canela, chia e ameixa seca), ou ainda combinar dois sabores para obter uma nova versão”, aponta o médico.

Shake caseiro nutritivo

Ingredientes

1 copo de leite de soja light

Meia banana

¼ mamão papaia

½ maçã

1 colher (sobremesa) de linhaça

1 colher (sopa) de aveia em flocos

½ colher (sobremesa) de mel

Adoçante a gosto

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador por alguns minutos e já estará pronto para o consumo.

Fonte: Mundo Boa Forma

Shake de melancia hidratante

Ingredientes

Pedaços de melancia sem caroço a gosto

1 banana congelada

6 morangos

100ml de água de coco ou chá-verde

Hortelã a gosto

Modo de preparo

Bata em liquidificador e sirva sem coar para aproveitar todas as propriedades nutricionais das frutas.

Fonte: Vix

Shake de abacaxi

Ingredientes

150g de coalhada ou iogurte natural light gelado (desnatado)

1 fatia média de abacaxi em pedaços

2 colheres (sopa) de semente de linhaça

1 colher (sopa) de granola

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador e, se preferir, coe a bebida antes de tomar já que o abacaxi não se mistura completamente à bebida.

Fonte: Minha Vida

Shake flan de chocolate cremoso

Ingredientes

2 ½ colheres (sopa) de shake sabor chocolate cremoso

Leite em pó semidesnatado ou NutreV (quantidade suficiente para preparar 250 ml de acordo com o rótulo do produto)

250 ml de água

1 colher (sopa) de Protein Power

Modo de preparo

Aqueça a água em torno de 80ºC sem ferver. Junte todos os ingredientes, misturando bem. Leve ao freezer e consuma depois de duas horas.

Fonte: Herbalife