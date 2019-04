Sem ideia para o lanche da tarde?

O lanche da tarde não deve se resumir a um pacotinho de biscoito integral ou uma fatia de bolo. Caprichar na receita é uma maneira de manter-se bem nutrido e com a energia necessária para enfrentar a agenda de compromissos. Que tal incluir entre as opções essas receitas preparadas com ingredientes baratos, o que também faz bem para a “saúde” do bolso, além de manter uma dieta equilibrada. São pratos nutritivos e fáceis de fazer.

Torta sexta-feira

Ingredientes

Massa

240g de farinha de trigo

180ml de leite

3 ovos

100g de margarina Delícia

50g de queijo parmesão ralado

1 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de tempero à base de cebola e alho desidratados

2 colheres (sopa) de fermento químico

Recheio

2 cenouras médias, sem casca e sem as pontas

1 abobrinha média, sem as pontas

5 buquês de couve-flor

5 buquês de brócolis

Sal a gosto

Decoração

40g de parmesão fresco ralado

Modo de preparo

MASSA. Em uma tigela misture todos os ingredientes até formar uma massa cremosa.

RECHEIO. Reserve a abobrinha. Em uma panela cozinhe todos os legumes “al dente” e tempere com o sal. Escorra a água, corte as cenouras e a abobrinha em cubos médios e reserve.

MONTAGEM. Em uma travessa refratária, despeje metade da massa, os legumes cozidos e em seguida o restante da massa. Salpique o queijo parmesão ralado e leve para assar, em forno previamente aquecido, à temperatura 180ºC, por 35 minutos.

Fonte: Bunge Foto: Bunge_Divulgação

Quiche de carne seca

Ingredientes

Massa

150g de margarina Delícia

240g de farinha de trigo

2 ovos

50g de água

1 colher (sobremesa) de sal

Recheio

40g de margarina Delícia

600g de carne seca magra, cozida e desfiada

1 cebola pequena ralada ou picada

Creme

3 xícaras (chá) de leite

6 ovos

290g de creme de leite

60g de farinha de trigo

200g de muçarela ralada grossa

Modo de preparo

MASSA. Em uma vasilha junte todos os ingredientes, amasse bem até que os ingredientes se unam e reserve. RECHEIO. Em frigideira funda, leve a margarina para derreter. Junte a cebola e frite até ficar translúcida. Agregue a carne seca e refogue bem. Retire do fogo e reserve. CREME. Em uma vasilha coloque o leite, os ovos, o creme de leite, a farinha de trigo e misture bem. Acrescente a carne refogada e a muçarela ralada. MONTAGEM. Em forma desmontável, abra a massa por todo o fundo e pelas laterais. Despeje o recheio e leve para assar em forno preaquecido, à temperatura de 150ºC, por 40 minutos ou até que o recheio esteja cozido e a crosta dourada.

Fonte: Bunge Foto: Bunge_Divulgação

Broinhas de milho

Ingredientes

100g de margarina Delícia

70g de leite pó

90g de açúcar

250g de fubá

90g de farinha de trigo

2 ovos

1 colher (sopa) rasa de fermento

Margarina para untar Delícia

2 gemas para pincelar

180g de açúcar cristal

Modo de preparo:

Em uma vasilha junte todos os ingredientes e misture com as mãos até formar uma massa que desgrude das mãos. Se necessário coloque um pouco mais de farinha de trigo. Unte uma assadeira com margarina e reserve. Faça pequenas bolas com a massa, coloque-as na assadeira e com 2 dedos pressione a superfície achatando-as um pouco. Pincele com gemas e leve para assar em forno preaquecido, à temperatura de 150ºC, por 25 minutos. Retire do forno e ainda quente pincele com margarina e polvilhe com açúcar cristal. Deixe esfriar e sirva.

Fonte: Bunge Foto: Bunge_Divulgação

Bolo amanteigado de limão e geleia de morango

Ingredientes

½ xícara (chá) de margarina Delícia

½ xícara (chá) de açúcar

1 ovo

Raspas e suco de 1 limão

1 1/3 xícara (chá) de farinha de trigo

½ colher (sopa) de fermento

Açúcar de confeiteiro para polvilhar a gosto

Recheio

½ xícara (chá) de margarina sem sal Delícia

1 xícara (chá) de cream cheese amolecido

2 ovos

½ colher (chá) de raspas de limão

2/3 xícara (chá) de açúcar de confeiteiro

Geleia

½ xícara (chá) de açúcar

1 caixa de morango limpos e sem as folhinhas

1 colher (sopa) suco de limão

Modo de preparo

GELEIA. Em uma panela leve o açúcar para derreter em fogo baixo. Adicione os morangos, o suco de limão e, mexendo de vez em quando, cozinhe até ponto de geleia. Desligue e reserve. RECHEIO. Na batedeira, leve a margarina e o cream cheese para bater até ponto de creme liso. Adicione os ovos, o suco e as raspas de limão. Acrescente o açúcar de confeiteiro e bata bem. Desligue e reserve. MASSA. Na batedeira leve a margarina, o açúcar e o ovo, para bater, na velocidade alta, até ponto de creme claro. Abaixe a velocidade, acrescente o suco e desligue. Junte a farinha, as raspas, o fermento, misture bem e reserve. Em forma redonda com furo no meio, levemente untada com margarina, coloque a massa. Em uma única camada, espalhe a geleia de morango sobre a massa e, em seguida, o creme, espalhando-o uniformemente. Leve para assar em forno preaquecido, à temperatura de 180ºC por 40 minutos. Sirva quente ou frio polvilhado com açúcar de confeiteiro.

Fonte: Bunge Foto: Bunge_Divulgação

Muffin de peito de peru

Ingredientes

2 xícaras (chá) de farinha de trigo Primor com fermento

3/4 xícaras (chá) de leite

1/4 xícara (chá) de óleo Soya Soja com canola

1 ovo

1 sachê de tempero em pó de galinha ou de legumes

3/4 xícaras (chá) de queijo meia cura ou prato ralado

2 colheres (sopa) de salsa picadinha

Sal a gosto

Modo de preparo

Coloque forminhas de papel dentro de formas de empada ou unte forminhas próprias para muffin – ou empada – com a margarina, polvilhe com farinha de trigo com fermento, coloque-as em uma assadeira e reserve. Em um liquidificador, leve o leite, o óleo com canola e o ovo para bater. Numa tigela, misture a farinha de trigo com fermento e o tempero. Acrescente a mistura do liquidificador, o presunto, o queijo, a salsa, misture bem, corrija o sal e distribua a massa nas forminhas. Leve ao forno preaquecido à temperatura de 180ºC, por 35 a 45 minutos e espere até que fiquem cozidos e dourados.

Rendimento: 6 porções

Fonte: Bunge Foto: União_Divulgação

Cookie de aveia e chocolate

Ingredientes

1/2 xícara (chá) manteiga sem sal (90g)

1/2 xícara (chá) adoçante culinário União Sucralose

1 ovo

1/2 colher (chá) essência de baunilha

1 xícara (chá) farinha de trigo

1 colher (café) de bicarbonato de sódio

1 pitada sal

1 colher (sopa) rasa de fermento em pó

1 1/2 xícara (chá) aveia em flocos

1 xícara (chá) chocolate meio amargo sem açúcar picado (150g)

Manteiga sem sal para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Preaqueça o forno na temperatura de 180°C. Unte, enfarinhe uma assadeira grande (35 X 28) e reserve. Em uma tigela, coloque a manteiga, o adoçante culinário e o ovo. Misture bem. Acrescente a essência de baunilha, a farinha, o bicarbonato, o sal, o fermento, a aveia e o chocolate e amasse até homogeneizar. Divida a massa em 40 pedaços e modele pequenas bolas. Distribua a massa na assadeira deixando 1 cm entre elas para não grudarem, e aperte levemente para ficar com o formato de cookie. Asse em forno preaquecido por 25 minutos ou até dourarem levemente. Espere esfriar e retire da assadeira. Guarde em recipiente hermeticamente fechado.

Fonte: União