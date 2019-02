Seis diferentes maneiras de você preparar ovos em casa

O ovo é capaz de matar a fome a qualquer hora do dia e nem é preciso muito – dois já dão conta do recado. Rico em proteínas, ele pode ser cozido, frito, mexido ou servido como omelete, acompanhado de outros ingredientes como cebola, tomate e orégano, por exemplo. Sua versatilidade na gastronomia permite ultrapassar velhas receitas e incrementar o sabor. Confira seis maneiras diferentes de preparar os ovos em casa.

Foto: Adobe Stock

Ovos beneditinos

Uma receita de origem norte-americana e requer fatias de pão tostadas, bacon canadense ou fatias de presunto, ovos pochês (ou escaldados) e molho holandês (veja a receita). Toste as fatias de pão e grelhe o bacon ou a fatia de presunto. Faça ovos pochê. Em um prato posicione a torrada, cubra com o presunto e o ovo pochê e despeje o molho holandês. Use salsinha picada para enfeitar. Sirva com

batatas fritas.

Shakshuka

Este é um prato típico da Ásia e norte da África. O modo de preparo é simples. A receita original pede cebola, alho, páprica, pimenta vermelha e tomates, mas é possível fazer a receita com cebola, alho e molho de tomate apenas. Em uma panela, frite a cebola e depois acrescente o alho. Quando dourados, acrescente os demais ingredientes e misture tudo até formar um molho consistente. Quebre alguns ovos e despeje-os sobre o molho cuidadosamente. Tampe a panela e mantenha em fogo baixo até que estejam cozidos. Use um pouco de salsa picada para enfeitar o prato na hora de servir. Foto: Visual Hunt

Ovo poached (pochê)

Em uma panela, aqueça água com um pouco de sal e vinagre. Quebre um ovo em um copo e, quando a água estiver fervendo, despeje o ovo na panela lentamente. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe cozinhar por cinco minutos. Retire o ovo pochê com uma escumadeira e deixe secar um pouco sobre papel-toalha (é importante escorrer toda a água antes de colocá-lo no prato). Sirva com torradas quentinhas ou salada de folhas frescas.

Eggnog

Esse é um cocktail frio e muito popular na época de Natal nos países do hemisfério norte. A receita é preparada com leite, ovos, açúcar, noz-moscada, creme de leite e, opcionalmente, bourbon (tipo de uísque), conhaque ou rum. Para um copo de leite (200 ml), são necessárias duas gemas batidas e ½ xícara (chá) de açúcar. Em fogo médio, ferva o leite, o açúcar e uma pitada de noz-moscada por 1-2 minutos. P

asse as gemas em uma peneira e, em uma tigela, misture o leite com açúcar e as gemas. Volte a mistura para a panela, agora em fogo baixo e mexa por 20 minutos, até engrossar. Retire do fogo e coe a bebida em outra tigela, adicione uma colher (sopa) de bourbon e meio copo (100 ml) de creme de leite, se desejar. Cubra a tigela com filme plástico e leve à geladeira para gelar. Quando servir, decore a bebida com canela em pau. Foto: Pixabay

Salada de ovo ou ovos cozidos

Cozinhe alguns ovos de 10 a 12 minutos. Quando prontos, descasque-os, remova a gema de cada um e amasse. Adicione algumas colheres de maionese, vinagre, mostarda, sal e pimenta e misture até formar uma massa. Com o auxílio de uma colher, recheie as claras cozidas com a mistura de gemas. Decore o prato com salsinha picada e/ou páprica e sirva.

Frittata

Muito semelhante a omelete, essa receita italiana se difere por usar farinha – que a deixará mais fofinha e parecida a uma torta. A media é ½ xícara (chá) de farinha para cada três ovos. Bata os ovos com sal e ervas de sua preferência. Acrescente a farinha e misture bem. Reserve. Em uma panela, cozinhe o recheio que pode ser carne bonina, suína, frango ou legumes (brócolis, espinafre, abobrinha, etc.).

Na sequência, despeje a mistura de ovos e mexa bem. Polvilhe um pouco de queijo ralado, tampe a panela e deixe cozinha em fogo baixo por cerca de 10 minutos (ou até o queijo gratinar levemente). Se preferir, leve para assar em forno baixo preaquecido. Para isso, ao acrescentar a farinha, será preciso adicionar uma colher (chá) de fermento para a massa crescer.

Consultora: All Recipes, Tudo Gostoso e Inglês Gourmet