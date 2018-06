Sangria traz cor e sabor ao Inverno Tropical

Em um país tropical como o Brasil o Inverno é permeado por dias ensolarados. A sangria, um coquetel feito à base de vinho (tinto ou branco), pedaços de frutas e açúcar, é uma opção de drink que pode ser degustado em qualquer estação.

Embora seja uma receita simples, a maior dificuldade da sangria está em “criar” o seu sabor: o segredo é pressionar levemente as frutas picadas para que absorvam o vinho e, por sua vez, libere um pouco de seu sabor na bebida. E o processo é lento: em média, é preciso deixar a bebida “descansar” por duas horas (de preferência na geladeira) antes de servir, do contrário, a bebida não ganha sabor e, mais que isso, as frutas escurecem e perdem o frescor. Foto: Divulgação

Se não for bem executada, a sangria não será mais que um vinho enfeitado. Quer experimentar em casa? O Mais Sabor separou cinco receitas diferentes da bebida.

Sangria de vinho branco e pêssego

INGREDIENTES

750 ml de vinho branco (variedade Riesling de preferência)

1 ½ xícara (chá) de chá gelado de pêssego diet

¼ de xícara (chá) de schnapps de pêssego

5 pêssegos ou damascos frescos

1 ½ xícara (chá) de refrigerante sabor limão diet

Folhas de hortelã a gosto

MODO DE PREPARO

Em uma jarra grande, misture o vinho, o chá, o schnapps e os pêssegos. Leve para geladeira e resfrie por pelo menos 3 horas ou 1 dia antes de servir. Quando for servir, adicione o refrigerante de limão e sirva com gelo.

Dica

A receita rende um copo grande de sangria e possui 74kcal

Fonte: Gabriella Gachet_Vigilantes do Peso

Sangria de frutas

INGREDIENTES

3 xícaras (chá) de suco cranberry sem açúcar

240 ml de vinho tinto seco

2 xícaras (chá) de morango

2 maçãs picadas

1 laranja em rodelas finas

1 limão em rodelas finas

1 pitada de canela em pó

MODO DE PREPARO

Misture todos os ingredientes em uma jarra grande e leve à geladeira por 30 minutos. Coloque alguns cubos de gelo e sirva.

Dica

Além de morangos e maças, você pode experimentar com outras frutas, como peras e uvas. A receita rende um copo grande de sangria de frutas e possui 87 kcal

Fonte: Gabriella Gachet_Vigilantes do Peso

Sangria tradicional

INGREDIENTES

1 garrafa de vinho tinto seco (750 ml)

1 lata de refrigerante de limão (350 ml)

1 dose de licor de laranja

½ copo de suco de laranja (110 ml)

2 maçãs picadas

1 abacaxi picado (sem o miolo)

1 cacho grande de uvas (tipo Itália) sem sementes

3 cravos-da-índia

Açúcar a gosto

Gelo picado a gosto

MODO DE PREPARO

Coloque as frutas numa jarra grande de vidro ou uma tigela, com o açúcar. Adicione o suco de laranja, o vinho, os cravos, o refrigerante, o licor e o gelo. Enfeite a jarra com cascas de laranja e de limão.

Fonte: Tudo Gostoso (site)

Sangria com suco de uva verde e kiwi

INGREDIENTES

300 ml de vinho branco

300 ml de suco de uva verde

45 ml Cointreau (licor de laranja)

60g de abacaxi cortado em tiras

60g de kiwi

60g de laranja cortada em gomos

60g de uva verde sem caroço

MODO DE PREPARO

Misture na taça o vinho, o suco de uva e o Cointreau. Inclua as frutas e complete a taça com gelo. Sirva com bastante gelo e pedaços de ameixa.

Dica

Fazer um dia antes de servir para que o sabor fique mais intenso.

Fonte: Giz Brasil (site)

Sangria branca

INGREDIENTES

1 maçã cortada em pedaços

2 litros de vinho branco

1,5 litro de água com gás

6 colheres (sopa) açúcar

2 paus de canela

1 ramo de hortelã

MODO DE PREPARO

Em um recipiente, coloque a maçã cortada aos pedaços, sem caroço, mas com a casca. Junte o vinho branco fresco, a água com gás, os paus de canela e o açúcar – adicione aos poucos e prove para ficar a seu gosto. Mexa muito bem. Por fim, junte um ramo de hortelã.

Dica

Você pode trocar o vinho branco por espumante e, além de maça, experimentar com outras frutas da estação como pêssego, laranja, limão e kiwi (desde que estas não alterem a cor da bebida)