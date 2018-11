Salmão é aliado da saúde do coração e das dietas

O salmão é um dos peixes de águas frias e doces mais nutritivos do Planeta, atuando como protetor da saúde do coração e do cérebro por conta de suas variadas e benéficas propriedades. Além disso, é considerado o pescado preferido dos brasileiros.

A principal característica que estabelece a intensa saudabilidade do salmão é a presença do ômega-3, ácido graxo que não é sintetizado pelo organismo e precisa ser obtido através da alimentação. Entre os principais benefícios dessa substância está a proteção cardiovascular e cerebral. Foto: Divulgação

Também tem ação importante no bom funcionamento das células da visão e é excelente fonte de vitaminas A e D, e minerais como o selênio e magnésio. Versátil, agrada toda a família e permite diferentes preparos e combinações: grelhado, assado, cru, acompanhado por saladas, risotos ou em versões espetinho e sanduíches.

SALADA FRESCA DE SALMÃO

Ingredientes

1 abacaxi maduro, descascado e cortado em cubos pequenos de 2 cm

400 g de salmão export sem pele

½ xícara de molho de soja

4 colheres (sopa) de ciboulette picada

½ xícara de suco de limão

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

5 xícaras de vários tipos suaves de alface

250 g de palmito em rodelas

250 g de tomates cereja

4 colheres (sopa) de castanha de caju

Para o molho:

½ xícara de azeite de oliva

1 colher (sopa) de mostarda forte tipo Dijon

2 colheres de suco de limão

2 colheres (sopa) de vinagre balsâmico

1 colher de chá de mel

sal e pimenta moída

Modo de preparo

Cortar o salmão sem pele em tiras compridas de 5 cm e de uns 2 cm de largura. Em uma travessa ampla, misturar o suco de limão e o molho de soja, e marinar os pedaços de salmão. Refrigerar por 20 minutos. Enquanto isso, preparar a salada.

Em uma travessa de salada grande, colocar as folhas verdes com o abacaxi, palmitos e tomates cereja cortados pela metade (ou inteiros, se forem muito pequenos). Depois, colocar os pedaços de salmão e salpicar com ciboulette picada, reservar em um prato. Aquecer o azeite de oliva em uma grelha ou frigideira grande.

Grelhar o salmão por 2 minutos até que esteja macio e suculento, retirar do fogo e organizar os pedacinhos sobre a salada. Salpicar com as castanhas de caju e, finalmente, temperar com a vinagrete de mostarda. Servir de imediato.

Miniespetos de salmão e vegetais assados

Ingredientes

500 g de filé de salmão, sem pele

2 dentes de alho moídos

½ xícara de azeite de oliva

suco de 2 limões

sal e pimenta

2 xícaras de tomates cereja

1 berinjela pequena com casca, cortada em cubos pequenos

1 abobrinha média com casca, cortada em cubos

2 a 3 cebolinhas

20 espetos pequenos e umedecidos.

Modo de preparo

Numa vasilha, misturar o alho, suco de limão, azeite de oliva, sal e pimenta. Cortar o filé de salmão em cubos médios de uns 2 cm. Cortar a berinjela e a abobrinha em cubos de 2 cm. Distribuir o salmão, a berinjela e a abobrinha numa travessa e marinar com a mistura de alho; cobrir com plástico e colocar na geladeira.

Cortar os talos verdes das cebolinhas em pedaços de 2 a 3 cm de longitude. Depois de 30 minutos, retirar a marinada da geladeira e espetar alternadamente, em cada espeto umedecido, tomate cereja, pedaço de abobrinha, cebolinha, pedaço de salmão, pedaço de berinjela, cebolinha, salmão, tomate.

Repetir até terminar. Aquecer uma chapa ou grelha e assar por 3 minutos por cada lado. Nota: também podem ser assados no forno aquecido a 200°C de 10 a 15 minutos.

Sanduíche de salmão com rúcula

Ingredientes

12 fatias de pão negro integral

400 g de filé de salmão sem pele,

200 g de cream cheese

1 pepino em rodelas finas

2 colheres de sopa de ciboulette picado

2 colheres (sopa) de mostarda

2 xícaras de rúcula limpa e fresca

8 azeitonas verdes sem caroço, para servir

Modo de preparo

Cortar o salmão, quase congelado, em lâminas finas. Temperar com sal. Untar 8 das 12 fatias de pão com o cream cheese, polvilhar com o ciboulette picado e distribuir as fatias de pepino de maneira proporcional.

Distribuir as lâminas de salmão sobre o pepino, acrescentar a mostarda e cobrir com uma ou duas folhas de rúcula. Montar uma fatia de pão preparado sobre outro e tampar com outra fatia que estava reservada.

Pressionar os sanduíches suavemente e refrigerar por 1 hora, cobertos. Cortá-los pela metade de maneira triangular. Colocar em cada sanduíche uma azeitona e distribuir sobre uma bandeja ou prato. Acompanhar com batatas chips. Serve 4 pessoas

Fonte: www.salmondechile com