Saladas coloridas e nutritivas são a cara do Verão

Saladas são uma opção obrigatória no cardápio do Verão. Refrescantes, nutritivas e sim…saborosas também, as receitas trazem uma diversidade de ingredientes que permitem a elaboração de pratos bem interessantes.

“Quando estamos em ambientes frios aumenta a necessidade energética para manter a temperatura corporal, por este motivo é que sentimos mais fome e damos preferência aos alimentos mais calóricos no Inverno. No calor, essa necessidade enérgica para manutenção da temperatura é reduzida, consequentemente sentimos menos fome e normalmente preferimos alimentos mais leves e menos gordurosos”, explica a nutricionista funcional Karol Coelho.

Então confira quatro 4 receitas de saladas preparadas pela culinária e influenciadora Emília Lobato, do canal Cozinha Tudo.

Foto: Divulgação

Banana da terra e rúcula

Ingredientes

Folhas de rúcula

2 bananas da terra

3 colheres (sopa) de azeite extra virgem

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta-do-reino

Modo de preparo

Cozinhe as bananas com casca na água por 15 minutos. Em um refratário coloque as rúculas já lavadas e arrumadas. Adicione sobre as folhas as bananas, em fatias, em temperatura ambiente. Coloque sal, azeite e pimenta. Foto: Divulgação

Salada/patê de atum

Ingredientes

1 lata de atum ao natural sem a água

1/2 cenoura ralada

1/2 alho poró refogado no azeite

2 colheres (sopa) de azeitona sem caroço

2 colheres (sopa) de cream cheese

2 colheres (sopa) de aveia em flocos

Sal

Pimenta

Salsa para decorar

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes e faça o formato que desejar. Sirva com torradas, wraps de alface ou salada (conforme sugerido na foto). Servir gelado e guardar por, no máximo, 2 dias na geladeira. Foto: Divulgação

Salada de manga com cebola

Ingredientes

1 cebola roxa em fatias

2 mangas Palmer firmes

1/2 xícara (chá) de amêndoas em lâminas

1/2 colher (sopa) de manteiga

Salsa

Azeite

Sal a gosto

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Ferva a cebola em fatias na água quente e depois lave na água fria em uma peneira e deixe escorrer. Corte as mangas em tiras largas ou em cubos. Reserve. Em uma frigideira com manteiga adicione as amêndoas até dourar. Monte a salada com a manga, cebola e amêndoas. Tempere com limão, sal e azeite. Decore com salsa e pimenta rosa (opcional). Foto: Divulgação

Salpicão de frango

Ingredientes

300g de peito de frango cozido (desfiado)

100g de cenoura ralada

100g de presunto cozido

1 lata de milho sem água

1/2 xícara (chá) de azeitona picadas

1 maçã picada

1/2 xícara (chá) de maionese

1/2 xícara (chá) de creme de leite sem soro

Sal

Pimenta-do-reino a gosto

Passas para decorar

Modo de preparo

Em uma travessa, misture todos os ingredientes. Depois adicione a maionese, o creme de leite, sal e pimenta. Deixe na geladeira até servir, decore com passas. Sirva com batata palha.

Fonte: Emilia Lobato