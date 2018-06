Sabores da Copa na sua mesa

A Copa do Mundo da Rússia já começou e essa é uma ótima oportunidade para conhecer a cultura e as tradições de países que fazem parte da competição. A culinária também é uma boa forma de conhecer a fundo regiões tão diferentes da nossa. Por isso, o Mais Sabor traz uma seleção de receitas de países como Japão, Alemanha, Espanha, México, França e, claro, Brasil, para você fazer em casa e se deliciar nos dias de jogos ao lado da família e amigos.

Katsu kare

(Japão)

Ingredientes

Arroz

1 xícara (chá) de arroz japonês

2 1/2 xícara (chá) de água mineral

Kare

1 cenoura cortada em pedaços de 2cm x 2cm

2 batatas cortadas em pedaços de 2cm x 2cm

1 cebola em cubos

Sal a gosto

800ml de água mineral

1 tablete de tempero japonês Kare ou 1 colher (sopa) de pó de curry dissolvido em 1/2 copo de água

2 colheres (sopa) de óleo

Tonkatsu

2 filés de lombo suíno (150g cada)

1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

1 ovo batido

1/2 xícara (chá) de farinha de rosca tipo panko

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 dente de alho triturado

Óleo para fritar

Modo de preparo

ARROZ. Lave o arroz 3 vezes e deixe descansar em uma peneira por 10 minutos. Coloque em uma panela com a água, tampe bem e leve ao fogo alto até a água ferver. Abaixe o fogo no mínimo e deixe cozinhar por 20 minutos. Apague o fogo e deixe descansar por 15 minutos com a panela tampada. KARE. Coloque o óleo em uma panela de pressão e refogue a cebola até dourar. Acrescente a cenoura, a batata e refogue. Acrescente a água e o sal, tampe e deixe cozinhar por 10 minutos ou até os legumes ficarem macios. Abra a panela e deixe no fogo baixo. Coloque o tablete de tempero kare e misture até dissolver e incorporar o molho. Se você utilizar o curry em pó vai precisar engrossar o molho com 1 colher (sopa) de amido de milho misturada em meio copo de água. Acrescente a mistura aos poucos com o fogo baixo e sempre mexendo. TONKATSU. Tempere os filés com alho, sal e pimenta-do-reino. Empane os filés passando primeiro na farinha de trigo, depois no ovo batido e, por último, na farinha panko. Em uma panela coloque o óleo para fritar os filés por imersão, fritando por uma média de 8 minutos (vire 2 a 3 vezes). Retire do óleo e deixe escorrer em papel toalha.

Paella

(Espanha)

Ingredientes

300g de coelho

300g de frango

200g de lula

200g de ameijoas

200g de camarões

150g de vagem

150g de ervilha

Molho de tomate

300g arroz

Azeite de oliva

Açafrão

Água

Sal

Modo de preparo

Em uma paelleira (panela especial para preparar paellas) esquente o azeite de oliva e frite as carnes de coelho e frango. Coloque sal a gosto. Acrescente as lulas picadas, as amêijoas, a vagem picada, as ervilhas e o molho de tomate triturado. Misture tudo e cubra de água. Assim que começar a ferver, acrescente o açafrão. Espalhe o arroz em formato de cruz na panela. Misture tudo, inclusive os camarões. Deixe a mistura secar e sirva em seguida.

Bobó de camarão

(Brasil)

Ingredientes

500g de camarões-rosa médio

500g de mandioca cozida

1 cebola picada em cubos

½ pimentão amarelo cortado em cubos

150ml de azeite de dendê

200ml de leite de coco

Sal a gosto

Modo de preparo

Tempere os camarões com sal e limão, e reserve. Em uma frigideira, aqueça o óleo de dendê, refogue a cebola e o pimentão. Acrescente os camarões, espere cozinhá-los e acrescente a mandioca cozida e o leite de coco. Acerte o sal, se necessário.

Guacamole

(México)

Ingredientes

1 abacate maduro descascado

2 tomates médios maduros

1 cebola picada

1 pimenta dedo-de-moça sem sementes

1/2 xícara (chá) de folhas de coentro picadas

Suco de 1 limão

Pimenta-do-reino a gosto

Sal a gosto

2 colheres (sopa) de azeite

Modo de preparo

Pique os tomates, as cebolas, a pimenta dedo-de-moça e as folhas de coentro e coloque-os em uma tigela. Acrescente o abacate e amasse-o grosseiramente. Misture com cuidado para que o abacate não vire uma pasta; os pequenos pedaços fazem parte da receita. Acrescente o azeite. Prove e acrescente o sal e a pimenta-do-reino se desejar.

Strudel de ameixa

(Alemanha)

Ingredientes

Massa

400g de farinha de trigo

Água

Pitada de sal

1 colher (sopa) de óleo

Recheio

10 ameixas frescas cortadas em tiras (não retire a casca)

Farinha de rosca (para polvilhar)

Farinha de trigo

100g de açúcar

Pitada de canela em pó

Cravo a gosto

Calda de baunilha

½ litro de leite

3 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (chá) de extrato de baunilha ou 1 favo de baunilha

Modo de preparo

MASSA. Coloque todos os ingredientes da massa numa batedeira e vá acrescentando a água aos poucos até chegar no ponto. A massa deve ficar bem elástica. Deixe a massa descansar por duas horas. CALDA DE BAUNILHA. Ferva o leite e o açúcar na panela, sempre mexendo. Acrescente a baunilha. MONTAGEM. Forre uma mesa com uma toalha (de tecido) limpa e jogue farinha para a massa não grudar. Estique a massa com um rolo. Pincele a massa com manteiga derretida fria. Em seguida, estique a massa apenas com as mãos para ambos os lados, bem devagar, tendo cuidado para não rasgar. A massa deve ficar bem fininha em formato de retângulo (30×60 cm). Polvilhe a massa com a farinha de rosca. Em uma das extremidades de massa espalhe as ameixas e acrescente a mistura do açúcar, canela e cravo. Para enrolar o strudel, use a toalha de mesa e vá enrolando a massa como um rocambole. Forre uma assadeira com papel vegetal, transfira o strudel, pincele com manteiga e coloque no forno preaquecido a 220ºC por 30 a 35 minutos.

Cassoulet

(França)

Ingredientes

1 1/4 xícara (chá) de feijão branco

3 1/4 xícara (chá) de caldo de frango

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

8 sobrecoxas de frango

100g de bacon em tiras

1 cebola em fatias finas

2/3 xícaras (chá) de vinho branco

2 dentes de alho em fatias finas

1 1/2 xícara (chá) de tomate picado sem pele e sem sementes

2 colheres (sopa) de extrato de tomate

1 maço de cheiro-verde picado

200g de chouriço picado

6 colheres (chá) de manteiga

2 colheres (sopa) de salsa (ou salsinha) picada

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Deixe o feijão de molho na água fria de véspera. Escorra-o e ponha em uma panela grande com 2 1/2 xícaras (chá) do caldo. Complete com água fria o suficiente para cobrir todo o feijão. Cozinhe em fogo baixo até ficar macio. Se necessário, adicione mais água quente. Reserve. Aqueça 1 colher (sopa) de azeite e frite o frango até dourar. Reserve. Na mesma frigideira, frite o bacon até dourar e junte a cebola e o alho. Refogue-os até ficarem macios e despeje na panela do feijão. Adicione o vinho, o caldo restante, os tomates, o extrato de tomate, o maço de ervas e os temperos. Deixe ferver por 5 minutos e transfira essa mistura para uma caçarola que vá ao forno. Junte o frango e o chouriço, mexa e asse no forno médio (170°C a 190°C), preaquecido, por 1 hora. Retire o frango e sirva, imediatamente, com arroz ou pão francês.

