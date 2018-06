Receitas verde e amarelo para torcer pela seleção

Foto: Divulgação

Pirulito de pipoca verde e amarelo

Ingredientes

Pipoca

1 colher (sopa) de óleo

4 colheres (sopa) de milho para pipoca Premium Camil

Caramelo

2 xícaras (chá) de açúcar refinado União

1 xícara (chá) de água

Corante verde a gosto

Corante amarelo a gosto

Para montar

6 palitos de madeira ou próprio para pirulito

Modo de preparo

PIPOCA. Em uma panela grande, acrescente o óleo e o milho para pipoca. Tampe a panela e leve em fogo médio. Segure a tampa da panela e faça movimentos circulares para aquecer os grãos uniformemente sem que se queimem. Assim que o milho começar a estourar, diminua o fogo e aguarde até que os estouros fiquem mais espaçados. Coloque as pipocas em uma assadeira grande e reserve.

CARAMELO. Divida o açúcar refinado e a água entre duas panelas. Leve ao fogo médio, mexendo até dissolver todo o açúcar. Pare de mexer e cozinhe até que que as caldas cheguem em ponto de bala dura ou ao pingar um pouco da calda em um recipiente com água fria, ela endureça na hora. Desligue o fogo e adicione o corante verde em uma calda e o amarelo na outra, delicadamente e sem mexer. Com cuidado, derrame o caramelo verde sobre metade das pipocas reservadas e o caramelo amarelo na outra parte.

Com uma colher, misture delicadamente para envolver todo o caramelo na pipoca e para que ela não cristalize. Espere amornar o caramelo e com cuidado, junte as pipocas verdes e amarelas para mesclar as cores e modele 6 bolinhas com a pipoca. Espete um palito em cada bolinha de pipoca e sirva em seguida.

Dicas. Cuidado ao manusear o caramelo; espere ele amornar para modelar a pipoca.

Rendimento: 6 unidades

Bolinho de arroz com espinafre

Ingredientes

2 xícaras (chá) de arroz branco CAMIL cozido

1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

1 colher (chá) de açafrão em pó

1 xícara (chá) de espinafre picado

1 colher (sopa) de fermento em pó

½ xícara (chá) de farinha de trigo

3 ovos batidos

Para fritar:

Óleo

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o arroz cozido, o queijo ralado, açafrão, espinafre, fermento, a farinha e os ovo. Misture bem. Em uma panela funda, aqueça o óleo em fogo médio. Faça os bolinhos com o auxílio de duas colheres e frite de dois em dois até dourar levemente. Escorra sobre papel toalha e sirva em seguida.

Rendimento: 30 unidades

