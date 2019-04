Receitas sem glúten para a Páscoa

Nesta Páscoa, você não precisa privar-se de delícias tradicionais feitas com chocolate. Selecionamos algumas sugestões de doces bem saborosos, como o pão de mel, a torta holandesa e a palha italiana, livres de glúten. Confira essas receitas perfeitas para quem tem intolerância ao consumo de farinha branca e se lambuze nas delícias neste feriado de Páscoa.

Bolo pão de mel

Ingredientes

Massa

1 xícara (chá) de chocolate em pó

1 xícara (chá) de açúcar mascavo

1/2 colher (café) de cravo em pó

1 colher (sopa) de canela em pó

6 colheres (sopa) de mel

2 colheres (sopa) de óleo

2 xícaras (chá) de Farinha Multiuso sem glúten – Schär

2 xícaras (chá) de leite

1 colher (sopa) de fermento em pó químico

Cobertura

400g de chocolate meio amargo

100g de chocolate branco

Recheio

1 lata de leite condensado cozido

Modo de preparo

MASSA. Em uma tigela coloque todos os ingredientes secos peneirados um a um, com exceção do fermento. Depois acrescente os demais ingredientes úmidos e misture com auxílio de um fouet até obter uma massa homogênea. Incorpore, delicadamente, o fermento peneirado à massa. Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno preaquecido a 280ºC, abaixando a temperatura para 180ºC quando colocar o pão de mel no forno. O tempo para assar pode variar entre 25 e 30 minutos (o bolo fica úmido dentro).

RECHEIO. Cozinhe em uma panela de pressão a lata de leite condensado por 40 minutos. Após o bolo esfriar, corte a massa ao meio e recheie com o doce de leite. Derreta o chocolate meio amargo por cerca de dois minutos no micro-ondas e, com o bolo montado, despeje o chocolate por toda a cobertura do bolo. Depois, derreta o chocolate branco por um minuto e, com auxílio de uma colher, faça riscos ou arabescos por cima da cobertura de chocolate meio amargo. Espere solidificar o chocolate para cortar e servir.

Fonte: Schär Foto: Schär_Divulgação

Torta holandesa

Ingredientes

Base

1/2 pacote de bolacha Maria Schär

1/4 xícara (chá) de leite vegetal

1 colher (sopa) de extrato de baunilha

Recheio

2 2/3 de xícaras (chá) de leite de amêndoas

5 gemas

1/2 fava de baunilha

3/4 de colher (café) de açúcar mascavo

3 colheres (sopa) de amido de milho

100g de manteiga clarificada ghee

Cobertura

1 pacote de Digestive Choc, da Schär

2/3 de colher (café) de chocolate meio amargo

2/3 de colher (café) de creme de arroz

Modo de preparo

RECHEIO. Leve ao fogo 2/3 do leite de amêndoas e a fava de baunilha aberta, raspe as sementes. Em uma tigela, junte as gemas (sem pele) e o açúcar. Bata tudo com o fouet. Em outro recipiente, dissolva o amido no leite restante e junte a mistura de gemas.

Quando o leite ferver, dê um choque térmico na mistura de gemas, colocando de concha e mexendo bem para não cozinhar as gemas. Leve tudo ao fogo até engrossar. Despeje em um recipiente com filme plástico em contato e leve para gelar. Na batedeira, bata a manteiga até formar um creme firme e claro. Adicione o creme gelado aos poucos.

COBERTURA. Derreta o chocolate e junte o creme de arroz, misture com o fouet até ficar homogêneo.

MONTAGEM. Prepare uma forma com acetato em volta. Coloque as bolachas com chocolate em toda a volta da forma com o chocolate para fora. Umedeça a bolacha Maria no leite com extrato de baunilha e acomode no fundo da forma. Despeje o creme de baunilha na forma com as bolachas e espalhe. Despeje o ganache de chocolate e espalhe. Leve para gelar no congelador por pelo menos 2 horas.

Fonte: Schär Foto: Schär_Divulgação

Palha italiana

Ingredientes

Brigadeiro

1 lata de leite condensado

1/4 xícara (chá) de chocolate derretido

1 colher (sopa) de cacau em pó

Base

4 pacotes de bolacha Maria – Schär

1/4 xícara (chá) de leite

1 colher (sopa) de extrato de baunilha

Modo de preparo

Faça o brigadeiro e reserve. Misture o leite com o extrato de baunilha em um recipiente. Prepare uma forma redonda de fundo removível com cerca de 21 cm de diâmetro. Unte e posicione uma folha de papel manteiga ao fundo. Mergulhe o biscoito no leite e faça uma camada completa no fundo da forma. Cubra essa camada de biscoitos com brigadeiro. Vá alternando as camadas até chegar no topo da forma e finalize com brigadeiro. Leve à geladeira por 4 horas para firmar. Se desejar, decore com biscoito esfarelado.

Fonte: Schär