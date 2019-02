Receitas refrescantes de café para amenizar o calor

Dias quentes pedem bebidas refrescantes. E quando as temperaturas sobem, mesmo quem gosta de café encontra uma alternativa para apreciar a bebida. Os drinks servidos com café frio ou gelado são boas (e saborosas) opções para este Verão, desde o simples cafézinho frio com leite condensado aos drinks mais elaborados como o frapuccino. E todos fáceis e práticos, ideias para fazer em casa. A marca Café Cassiano ensina a fazer cinco versões fresquinhas de café para curtir sob altas temperaturas.

Café frio é saudável? Puro mito!

Quem é que já não ouviu a frase: “Café frio tem mais toxinas e, por isso, não é saudável”. Certamente você também já escutou e… não passa de um mito. “O café gelado tem as mesmas propriedades que o café coado na hora. O que pode alterar é a adição de outros ingredientes que o deixam mais calórico”, explica Lia Lima Gatti Hofling, diretora de marketing do Café Cassiano.

Mitos sobre os efeitos do café frio

Quanto às toxinas, a diretora de marketing do Café Cassiano aconselha que o café seja adoçado somente na hora do consumo, pois, quando mantido em garrafa térmica com açúcar, a bebida inicia um processo de fermentação que altera o sabor e pode liberar substâncias pouco saudáveis. “Essa é uma reação que ocorre com o açúcar. Sem ele, o café gelado é tão saudável quanto o café ‘novo’”, completa Lia Lima Gatti Hofling. Foto: Divulgação

Affogato

Ingredientes

1 bola de sorvete de creme

50ml de café quente

Modo de preparo

Coloque uma bola de sorvete na taça ou xícara e despeje o café quente sobre o sorvete.

Fonte: Café Cassiano Foto: Divulgação

Café gelado com leite condensado

Ingredientes

4 copos de café quente

¼ copo de leite condensado

2 copos de leite

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o café com o leite condensado e deixe esfriar. Quando tiver na temperatura ambiente adicione o leite e coloque na geladeira para ficar bem gelado. Sirva em copo com gelo.

Fonte: Café Cassiano Foto: Divulgação

Café gelado com baunilha

Ingredientes

1 xícara (café) de café

200 ml de leite gelado

Açúcar a gosto

1 fava de baunilha ou gotas da essência

Modo de preparo

Misture tudo num copo e deixe descansar por alguns minutos, dessa forma os sabores serão acentuados. Sirva gelado.

Fonte: Café Cassiano

Café gelado simples

Ingredientes

1 litro de água

4 colheres (sopa) de café bem cheias

5 colheres (sopa) de açúcar

1 coador de café (pano ou papel)

Modo de preparo

CAFÉ. Coloque a água em uma caneca e leve para ferver. Enquanto isso, coloque o pó de café no coador e posicione outro recipiente logo abaixo para receber o café quando coado. Adicione o açúcar na água quente e mexa. Quando a água ferver, desligue o fogo e passe a água pelo coador onde está o pó de café. Deixe a água passar pelo coador naturalmente, evite apressar o processo apertando o café com uma colher. Assim que terminar é hora de esfriar o café. Você pode esperar ele atingir a temperatura ambiente, deixando em local fresco e arejado ou resfriá-lo em banho-maria com água gelada. Somente quando ele atingir a temperatura ambiente os cubos de gelo poderão ser adicionados.

Fonte: Café Cassiano Foto: Divulgação

Frapuccino

Ingredientes

3 colheres (sopa) de açúcar

2 colheres (sopa) de café solúvel

1 copo de leite gelado (270ml)

15 bloquinhos de gelo

Calda de chocolate ou caramelo (opcional)

Modo de preparo

Bata no liquidificador o leite, o açúcar e o café. Depois de bem misturado, acrescente aos poucos as pedras de gelo e vá batendo (você pode guardar algumas para o final, se quiser o gelo inteiro na bebida). Decore um copo com calda de chocolate ou do sabor de sua preferência e coloque a bebida. Depois é só servir bem gelado.

Fonte: Café Cassiano Foto: Divulgação

Café com geleia de amora

Ingredientes

3 cubos congelados de café forte com pimenta rosa

50ml de café

100ml de leite semidesnatado

1 xícara (chá) de chantilly diet

2 colheres (sopa) de geleia de amora diet

2 bolas de sorvete de creme diet

1 colher (café) de cacau em pó

1 colher (café) de baunilha em pó

1 colher (café) de gelatina incolor

1 sachê de adoçante sucralose

Modo de preparo

Em um recipiente, misture os três cubos de café forte com uma colher pequena de gelatina incolor e deixe congelar. MONTAGEM. Coloque a geleia de amora na lateral da taça em que o drink será servido. No liquidificador, bata o café, o leite, o sorvete, o gelo de café e o adoçante de sua escolha. Despeje na taça e, para finalizar, preencha com chantilly, pitadas de cacau e baunilha.

Fonte: Zero-Cal Foto: Pixabay

Café com chá de cidreira e capim santo

Ingredientes

3 cubos congelados de café forte com pimenta rosa

1 xícara (chá) de cidreira

10 unidades de pimenta rosa

1 ramo de capim santo

1 colher (café) de gelatina incolor

2 sachês de adoçante sucralose ou aspartame

Modo de preparo

GELO DE CAFÉ. Em um recipiente, misture os três cubos de café forte com uma colher pequena de gelatina incolor e um sachê de adoçante sucralose. Deixe congelar. Reserve. DRINK. Em uma caneca de chá, despeje o chá de cidreira quente e adoce com adoçante. Adicione o gelo de café e sirva com um ramo de capim santo.

Dica. Você pode substituir os dois saquês de adoçante em pó por ou quatro gotas de adoçante tipo sacarina, aspartame ou sucralose

Fonte: Zero-Cal