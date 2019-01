Receitas rápidas para ‘salvar’ o dia

Janeiro é um mês de férias e também é quando a visita de amigos e parentes mais distantes se intensificam. Porém, o que é um momento de celebração pode se tornar uma dor de cabeça caso a visita em questão apareça na sua casa sem avisar. Nessas horas, bate a pergunta: o que servir? A boa notícia é que existem várias receitas bem simples de serem feitas e que ficam prontas rapidinho, ótimas para situações como essa. Caso não tenha alguns dos ingredientes, uma passadinha rápida no supermercado pode resolver o problema.

Foto: Receitas da Arte_Divulgação

Banana caramelada com paçoca

Ingredientes

2 bananas-prata

1 colher (sopa) de açúcar

1 colher (café) de canela em pó

1 paçoca de amendoim amassada

1 colher (chá) de manteiga

Modo de preparo

Em uma frigideira, derreter a manteiga. Colocar as bananas cortadas pela metade e cobrir com açúcar e canela. Não mexer até que as bananas fiquem douradas. Mudar de lado para cozinhar igualmente. Servir com paçoca esfarelada por cima.

Dica. Uma boa ideia para complementar o prato é servir com uma bola de sorvete.

Fonte: Canal Experimente Foto: Jantinha de Hoje_Divulgação

Camembert empanado

Ingredientes

1 queijo camembert redondo inteiro

1 ovo mal batido com garfo

Farinha de rosca ou cream cracker triturado para empanar

Óleo para fritar

Mel para finalizar

Modo de preparo

Passar o queijo no ovo, e em seguida na farinha. Passar mais uma vez no ovo (para que fique bem coberto) e mais uma vez na farinha. Fritar em óleo quente e servir com mel trufado ou tradicional por cima.

Fonte: Canal Experimente

Foto:

Creme de mandioquinha

Ingredientes

200g de mandioquinhas já descascadas

1 cebola média picada

2 colheres (sopa) de azeite

Tomilho fresco

2 colheres (sopa) de requeijão de copo

4 conchas de caldo de sua preferência

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, colocar água para ferver e cozinhar a mandioquinha. Enquanto vai cozinhando, em uma frigideira, clarear a cebola no azeite. Colocar a mandioquinha cozida e a cebola no liquidificador e bater até formar um creme. Colocar numa panela, adicionar o requeijão, o tomilho, o caldo, sal e pimenta-do-reino.

Fonte: Canal Experimente Foto: OneMarket_Divulgação

Seitan ao forno

Ingredientes

500g de farinha de trigo

1 ½ xícara (chá) de água

1 cebola grande

3 dentes de alho

Shoyu a gosto

1/2 xícara (chá) de molho de tomate

Sal a gosto

Batatas (para acompanhar)

Modo de preparo

Misture a água com a farinha até que a massa fique homogênea. Faça uma bola com a massa e deixe de molho, por cerca de oito horas, em uma bacia com água. Lave a massa em água corrente. Para facilitar, utilize um escorredor de macarrão. Vá mexendo na massa enquanto a água cai como se estivesse lavando-a. Conforme o amido da farinha sai, a massa fica com um aspecto elástico, esse é o seitan. O ponto ideal é quando a água da lavagem sai transparente. Deixe-o secar e modele como quiser. Cozinhe-o em panela de pressão com água, shoyu, cebola, alho e molho de tomate por cerca de 20 minutos depois que a panela começar a apitar. Depois de cozido, armazene-o na geladeira junto com o molho no qual foi cozido até a hora de usá-lo. Faça furos no seitan para que o molho seja melhor absorvido. Quando for consumi-lo, coloque-o em uma assadeira (juntamente com o molho), decore-o com batatas cozidas e leve ao forno até tudo dourar

Fonte: OneMarket Foto: Savory Vegan_Divulgação

Salada de batata com pesto

Ingredientes

Salada

6 batatas em cubos

1 abobrinha laminada grelhada

1 folha de louro

Azeite para grelhar a abobrinha

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Lascas de parmesão para decorar

Pesto

1 maço grande de manjericão desfolhado (branqueado)

60g de castanha-de-caju

60g de parmesão

250 ml de azeite

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

PESTO: Ferva 500 ml de água com 1 colher de sopa de sal. Coloque as folhas de manjericão e deixe por 1 minuto. Retire as folhas, descarte a água e mergulhe-as, imediatamente, na água fria. Reserve as folhas. Bata todos os ingredientes do pesto no processador. SALADA. Coloque os cubos de batata em uma panela e cubra com água fria. Leve ao fogo com a panela tampada até ferver. Quando ferver cozinhe por 2 minutos ou até que os cubos fiquem macios, mas sem desmanchar. Descarte a água e reserve as batatas. Fatie e grelhe a abobrinha em frigideira com sal e pimenta-do-reino a gosto. Quando as batatas estiverem frias tempere com o molho pesto e monte a salada com a abobrinha e as batatas. Decore com lascas de parmesão.

Fonte: Arno/Rochedo Foto: Mães brasileiras_Divulgação

Bolo de cenoura de liquidificador com cobertura de cream cheese

Ingredientes

Bolo

3 ovos

2 cenouras médias raladas

1/2 xícara (chá) de óleo

2 xícaras (chá) de açúcar cristal

1 pote de iogurte natural

2 ½ xícara (chá) de farinha de trigo

1 colher (chá) de fermento químico em pó

Cobertura

1 pote de cream cheese (150g)

2 colheres (sopa) rasas de manteiga em temperatura ambiente

1 colher (sopa) de raspas de limão (e mais um pouco para decorar por cima da cobertura)

1 colher (sopa) de raspas de laranja

1 xícara (chá) de açúcar de confeiteiro

Modo de preparo

BOLO. No liquidificador, bater todos os ingredientes (primeiro a cenoura com óleo, ovos e iogurte e depois acrescentar açúcar e farinha de trigo; deixe por último o fermento). Preaquecer o forno a 180°C e untar uma forma redonda (sem furo no meio) com manteiga e farinha. Quando já estiver bem batido, colocar a mistura na forma e levar ao forno por 40 minutos. COBERTURA. Bater todos os ingredientes na batedeira por cerca de 8 a10 minutos. Guardar na geladeira enquanto o bolo está assando. Esperar o bolo esfriar e cobrir com a cobertura e raspas de limão por cima.

Fonte: Canal Experimente