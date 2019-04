Receitas para uma Páscoa mais saudável

Se você faz parte do grupo de intolerantes à gema do ovo ou precisa fazer uma dieta com restrição de glúten ou lactose, essas receitas foram feitas sob medida para a sua Páscoa. A equipe de nutricionistas e nutrólogos do Kurotel extraídas do livro “Cozinha Kur Sabor e Saúde à sua mesa”, que traz pratos baseados na filosofia de alimentação saudável e funcional, os pratos perfeitos para um cardápio nutritivo, saboroso e saudável.

Salada de endívia com salmão marinado

Ingredientes

2 endívias grandes (cerca de 20 folhas)

400g de filés de salmão

1 colher (sobremesa) de óleo vegetal

1 colher (café) de sal marinho não refinado

1 colher (chá) de pimenta-do-reino branca

½ xícara (chá) de cebolinha-verde picada

1 ramo de alecrim fresco

3 colheres (sopa) de creme de soja (ou iogurte desnatado s/ lactose)

1 colher (sobremesa) de mostarda de Dijon

Modo de preparo

Tempere o salmão com sal, pimenta, metade da cebolinha e alecrim. Deixe marinar por 12 horas na geladeira. Asse o salmão já temperado a 180°C por 10 minutos. Pique em pedaços retangulares e regue-os com fios de óleo. Reserve. Junte o creme de soja, a mostarda e metade da cebolinha picada finamente. Misture o salmão no creme e coloque um pouco do patê em cada uma das folhas. Se desejar, regue com mais óleo e decore com cebolinha e salsinha crespa. Sirva em uma cama de folhas verdes variadas.

Dica. Receita livre de lactose, glúten e ovo

Fonte: Kurotel Foto: Kurotel_Divulgação

Bacalhau com batata-doce e alho-poró

Ingredientes

1 kg de bacalhau dessalgado

600g de batatas-doces

3 talos de alho-poró

1 cebola média picada

1 colher (sopa) de óleo vegetal

1 colher (café) de sal marinho não refinado

1 colher de salsinha bem picada

Pimenta-do-reino branca moída a gosto

Modo de preparo

Coloque as batatas-doces cortadas e descascadas para cozinhar em água com uma pitada de sal. Quando as batatas estiverem cozidas, amasse-as com um garfo até que elas fiquem bem finas como um purê. Reserve. Corte o alho-poró em rodelas finas e leve ao forno por 10 minutos a 180°C para que alho fique apenas desidratado. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e grelhe o bacalhau de ambos os lados, até obter uma cor dourada. Monte o prato colocando o purê de batatas, por cima o bacalhau grelhado e por último o crocante de alho-poró. Sirva em seguida.

Dica. Livre de ovo, leite e glúten

Fonte: Kurotel Foto: Kurotel_Divulgação

Sopa de peixe com ervas

Ingredientes

300g de filés de peixe (linguado, pintado ou congro)

1 xícara (chá) de chuchus picados

2 litros de caldo de legumes caseiro

1 colher (café) de sal marinho não refinado

1 cebola média picada

1 colher (chá) de óleo vegetal

Pimenta-do-reino, coentro, salsinha e cebolinha

Modo de preparo

Refogue a cebola com o óleo. Coloque os chuchus, os filés de peixe e deixe refogar por mais 2 minutos. Acrescente o caldo de legumes e cozinhe por 30 minutos. Desligue o fogo e deixe esfriar. Leve todos os ingredientes (inclusive o peixe) ao liquidificador e bata até que fique bem cremoso. Retorne ao fogo, acrescente o sal e os temperos a gosto e deixe ferver até adquirir a consistência desejada. Servir em seguida.

Dica. Sem lactose e glúten

Fonte: Kurotel Foto: Rodrigo Rondelli_Divulgação

Mousse prestígio com cacau e coco

Ingredientes

1 xícara (chá) de biomassa de banana-verde

3 colheres (sopa) de cacau em pó

1 colher (sopa) de açúcar mascavo

1 xícara (chá) de leite de coco

Chocolate amargo e coco para decorar (ambos ralados)

Modo de preparo

No liquidificador, bata a biomassa, o cacau, o açúcar e o leite de coco até obter um creme espesso. Distribua o creme em taças individuais e leve-as à geladeira por, no mínimo, 2 horas. Decore com raspas de chocolate e de coco. Sirva em seguida.

Dica. Livre de ovo, leite e glúten

Fonte: Kurotel