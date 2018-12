Receitas para todos os tipos de ceia de Natal

Está chegando a época favorita de quem gosta de boa comida. As ceias de Natal são um prato cheio (literalmente!) para quem quer comer pratos diferentes e cheios de sabor. Lombo, peru, panetone, doces e outros pratos são comuns na data.

O Mais Sabor fez uma seleção de receitas saborosas para você que já quer começar a organizar sua ceia. E tem para todos os gostos: pratos fit’s para quem não quer descuidar da dieta e as opções mais “gordinhas”, para quem só quer se preocupar com a balança em janeiro. Foto: Pexels

Peru ao molho de damasco

Ingredientes

Gengibre em pó a gosto

150g de damasco

Sal rosa do himalaia a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

1 colher (café) de açúcar mascavo

1 peru temperado

2 xícaras (chá) de caldo de galinha natural

1 xícara (chá) de suco de laranja

Modo de preparo

Asse o peru conforme as instruções da embalagem e depois tire da assadeira e reserve. Tempere o peru com caldo de galinha e gengibre em pó e depois leve a assadeira ao fogo alto. Após ferver, passe a mistura por uma peneira fina e transfira para uma panela. Acrescente os damascos e deixe cozinhar por mais 10 minutos.

Depois disso, deixe o líquido esfriar e bata no liquidificador. Acrescente o restante dos ingredientes: suco de laranja, sal, pimenta-do-reino e açúcar e reserve. Quando for servir a ceia, aqueça esse molho e sirva com o peru.

Fonte: Armazém Fit Store Foto: Supermercado Barracão_Divulgação

Rabanada fit

Ingredientes

1 xícara (chá) de leite vegetal

1 xícara (chá) de suco de uva integral

1 colher (sopa) de xylitol (adoçante natural)

4 fatias do pão francês sem glúten

1 colher (sopa) de leite de coco em pó

1 colher (chá) de xylitol

1 colher (chá) de canela em pó

1 ovo

1 clara

Modo de preparo

Em um prato fundo misture o leite, o suco de uva e uma colher de sopa de xylitol. Em outro prato, coloque o ovo e a clara e bata com um garfo. Em seguida, passe as fatias de pão no leite e no ovo, respectivamente.

Coloque em um tabuleiro untado no forno e asse até dourar e ficar crocante. À parte, misture o leite em pó, uma colher de chá de xylitol e a canela para polvilhar as rabanadas. Sirva quente.

Fonte: Armazém Fit Store Foto: Divulgação

Panetone nutritivo

Ingredientes

Pré-fermentação

1 colher (sopa) de fermento biológico seco instantâneo

½ xícara (chá) de suco de laranja

1 colher (sopa) de açúcar de coco

1 xícara (chá) de farinha de arroz

Massa

3 ovos

½ xícara (chá) de óleo de coco

1 colher (sopa) de vinagre de maçã

1 colher (sopa) de essência de panetone

½ xícara (chá) de farinha de aveia

1 xícara (chá) de polvilho doce

1 colher (chá) de goma xantana

¾ de xícara (chá) de açúcar mascavo

½ colher (chá) de sal

1 xícara (chá) de chocolate amargo 70% picado

1 xícara (chá) de uva-passa

1 xícara (chá) de oleaginosas (castanhas, amêndoas e nozes)

Modo de preparo

PRÉ-FERMENTAÇÃO. Dissolva o fermento no suco de laranja, acrescente o açúcar de coco e ¾ de xícara de farinha de arroz. Deixe descansar por 1 hora e reserve.

MASSA. Bata os ovos em uma batedeira até esbranquiçarem. Adicione o óleo de coco, o vinagre e a essência de panetone e, em seguida, os ingredientes secos (farinha de aveia, polvilho doce, goma xantana, açúcar mascavo e sal) peneirados, com a esponja (a massa após pré-fermentação).

Incorpore o chocolate (cacau 70%), as uvas-passas e as oleaginosas à massa e acomode a mistura em formas de minipanetone, cobrindo até a metade e deixando-as descansar por 10 minutos.

Coloque os panetones em uma assadeira e asse-os a 180˚C por 30 minutos, em média. Faça o teste do palito: se ao colocá-lo na massa ele sair limpo, significa que já está assado. Por fim, decore como preferir com laços e frutas secas ou frescas.

Fonte: Consultora nutricional Karla Maciel Foto: Divino Fogão_Divulgação

Cuca alemã de banana

Ingredientes

Massa

100g de margarina

100g de açúcar

3 ovos

300ml de leite morno

40g de fermento biológico para pão

500g de farinha de trigo

Raspas de limão a gosto

Creme

1 lata de leite condensado

300ml de leite integral

4 gemas

2 colheres (sopa) de amido de milho

200g de creme de leite

Farofa

100g de margarina

100g de açúcar

200g de farinha de trigo

Raspas de limão a gosto

Açúcar e canela para polvilhar

10 bananas médias em tiras

Suco de um limão

200g de gotas de chocolate meio amargo

Modo de preparo

CREME. Misture o leite condensado, o leite, as gemas e o amido de milho e leve ao fogo até engrossar. Tire do fogo e depois de esfriar misture o creme de leite. Reserve.

FAROFA. Misture a margarina, o açúcar, a farinha de trigo e as raspas de limão até virar uma farofa e reserve.

MASSA. Misture a margarina, o açúcar, o leite, os ovos, o fermento, as raspas de limão e a farinha. Deixe a massa crescendo por uns 30 minutos. Unte uma forma e despeje a massa. Coloque para crescer por mais 30 minutos. Depois disso é hora de começar a colocar o recheio. Espalhe o creme sobre a massa.

Por cima, coloque as bananas cortadas em tiras e molhadas com o suco do limão (evite que elas escureçam). Polvilhe então com o açúcar e a canela misturados. Por cima, jogue as gotas de chocolate. Por último vai a farofa. Leve para assar a 180°C por 30 minutos ou até dourar.

Fonte: Divino Fogão

Chocotone fit

Ingredientes

2 xícaras (chá) de farinha de arroz

1 colher (sopa) de farinha de linhaça dourada

2 colheres (sopa) de açúcar de coco

½ xícara (chá) de óleo de coco

1 colher (chá) de goma xantana

1 xícara (chá) de pedaços pequenos de chocolate 70% cacau

¾ xícara (chá) de polvilho doce

½ xícara (chá) de fécula de batata

3 ovos

1 colher (sopa) de essência de panetone

10g de fermento biológico

½ xícara (chá) de água morna

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes secos em um recipiente. Em outro, coloque os ovos, a essência e o óleo e misture tudo com um garfo. Misture as duas partes e acrescente água morna, misturando bem até que a massa fique bem homogênea. Coloque em uma forma de panetone.

Deixe a massa descansando em um local fechado (dentro do micro-ondas, por exemplo) por, aproximadamente, 25 minutos. Preaqueça o forno a 180ºC e leve o panetone para assar por cerca de 20 minutos ou até que esteja bem douradinho.

Fonte: Armazém Fit Store