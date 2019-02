Receitas diferentes e funcionais com suco de laranja

Com a correria do dia a dia, muitas pessoas acabam não se alimentando de maneira correta. Isso acaba prejudicando todo o sistema imunológico, facilitando o surgimento de diferentes doenças. Hoje você vai aprender algumas receitas totalmente funcionais de suco de laranja.

Dentre as principais funções estão a manutenção da saúde através da oferta de nutrientes e vitaminas que dá ao corpo. O consumo adequado desses alimentos evita o surgimento de doenças degenerativas crônicas como o diabetes e o câncer, dentre outras. Essas receitas servem apenas para fortalecer a sua saúde. Foto: Divulgação

1 – Suco de laranja com maçã verde e gengibre

Ingredientes

1 maçã fugi

200 ml de água

1 laranja pera

1 colher de café de gengibre em pó

Mel ou adoçante

Modo de preparo

Descasque a laranja e corte em pedaços. Bata todos os ingredientes de uma vez no liquidificador por cerca de 5 minutos em uma velocidade alta.

A combinação da laranja, maçã e gengibre acelera o metabolismo e contribui para o aumento da imunidade. Essa receita é para 1 copo de 200 ml.

2 – Suco de laranja com limão e mel

Ingredientes

200 ml de água

1 laranja pera

1 limão

Mel ou adoçante

Modo de preparo

Pegue a laranja e o limão, esprema-os e faça um suco. No liquidificador bata esse suco que você acabou de fazer com a laranja e o limão com a água e o mel ou adoçantes. Bata por aproximadamente 5 minutos até que todos os ingredientes se dissolvam.

Esse suco de laranja é poderoso contra gripes e resfriados, além de proteger o corpo contra as doenças do inverno.

3 – Suco de laranja com mamão e ameixa

Ingredientes

1 laranja lima

1 fatia média de mamão

3 ameixas secas sem caroço

300 ml de água

Modo de preparo

Descasque a laranja e corte em pedaços. No liquidificador bata a laranja, a fatia de mamão, as ameixas e 300 ml de água.

Esse suco é totalmente funcional e excelente para quem sofre com alguma prisão de ventre.

4 – Suco de laranja com cenoura e erva doce

Ingredientes

1 laranja pera

1 cenoura média

200 ml de chá de erva doce

Adoçante ou mel a gosto

Modo de preparo

Descasque e pique a laranja em cubinhos, descasque a cenoura a pique em pedaços. No liquidificador, bata todos os ingredientes por 5 minutos, coe e consuma imediatamente.

Além de oferecer elementos antioxidantes, esse suco de laranja também contribui para promover o relaxamento do corpo.

5 – Suco de laranja com couve

Ingredientes

2 folhas de couve

1 laranja de pera

Mel ou adoçante

Modo de preparo

Pique a couve em pedaços pequenos e a laranja também. Bata esses ingredientes, juntamente com a água no liquidificador por um tempo de 5 minutos aproximadamente. Coe e consuma.

Esse suco é excelente para quem tem problemas digestivos. A couve é um excelente alimento cicatrizante. Ele age de maneira eficaz no estômago.

6 – Suco de laranja com manga

Ingredientes

1 laranja pera

1 manga tomy

Mel ou adoçante se quiser

Modo de preparo

Descasque e pique todas as frutas. No liquidificador bata todos os ingredientes e adoce se quiser. Coe se preferir e consuma imediatamente.

7 – Suco de laranja com tomate e hortelã

Ingredientes

1 laranja pera

1 tomate

200 ml de água

2 folhas de hortelã

Mel ou adoçante

Modo de preparo

No liquidificador bata a laranja descascada e picada, o tomate, as folhas de hortelã e o adoçante se achar necessário. Esses sucos devem ser consumidos diariamente, mas nunca devem ser usados para substituir uma refeição, assim como não podem substituir os remédios que estejam tomando.

Esse suco contribui para a desintoxicação do corpo.