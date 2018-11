Receitas de pudins de peixe que você precisa conhecer

Pudim, por gerações, vem sendo um dos pratos preferidos dos brasileiros e que também faz sucesso mundo afora. O mais conhecido é o de leite condensado, geralmente consumido como complemento das refeições mais robustas, almoço e janta, apreciado como sobremesa. As variações dessa receita, como o pudim de pão, tradicionalmente são prestigiadas no café da manhã e da tarde, junto com aquela dose agradável de café preto ou com leite. Um que não é tão tradicional, mas tão saboroso quanto, é o pudim de peixe.

Mas antes de cairmos de cabeça nas receitas de pudim de peixe, vale se inteirar sobre algumas curiosidades relacionadas ao prato. O primo mais celebrado do pudim de peixe, o de leite condensado, já é velho de guerra. Foi concebido no século 16 por algum monge criativo e talvez entediado em um convento português.

E como naquela época o mundo ainda não estava preparado para conhecer as maravilhas do pedaço de paraíso chamado leite condensado, a versão original do pudim foi com o leite puro de vaca mesmo. Junto ao leite, era acrescido açúcar, farinha, baunilha. E como não havia leite condensado, é evidente que não poderia ser nomeado da forma como o conhecemos hoje e o nome de batismo foi “pudim de marfim”, em razão de sua cor alva.

E como veio parar aqui? Ora, se foram os portugas que inventaram e fomos colonizados por eles, certamente eles trouxeram essa delícia pra cá durante o período colonial (e se já não havia antes, com certeza a novidade chegou aqui com a família real portuguesa em 1808).

Benefícios

Rico em proteínas: nutrientes importantíssimos para a formação da massa muscular, da pele, das células, do cabelo e do sistema imunológico;

Rico em ômega 3: nutriente que reduz o colesterol ruim e aumenta o bom. Portanto, colabora para diminuir o risco de doenças cardiovasculares;

Bom pra memória: o citado ômega 3, junto de outros nutrientes como fósforo e cálcio, evita perda de massa cinzenta, circunstância que proporciona o desenvolvimento de doenças degenerativas como Mal de Alzheimer.

Pudim de peixe número 1

Ingredientes

4 claras batidas em neve

Cheiro-verde a gosto

Coentro a gosto

Cebola a gosto

2 colheres de farinha de trigo

2 colheres de manteiga

1 copo de leite

4 gemas

Molho de tomate

1 pão francês

1/2kg de peixe frito e desfiado

Queijo parmesão ralado

Pimentão

Tomate

Modo de preparo

Bata no liquidificador o pão, as gemas, a farinha de trigo e o leite. Em seguida coloque a mistura no fogo para que possa engrossar. Junte a manteiga, o cheiro verde, o peixe desfiado e faça um refogado. Junte as gemas com o peixe refogado em uma forma de buraco. Deixe no forno por 30 minutos. Depois insira molho de tomate e queijo ralado. Sirva com arroz branco.

Pudim de peixe número 2

Ingredientes

Cebolinha verde a gosto

Cebola picada

1/2 Kg de filé de peixe

Molho de tomate

1/2 kg de pão duro

Sal a gosto

Salsinha picada a gosto

Pimenta a gosto

Modo de preparo

Unte uma forma redonda com margarina e polvilhe com farinha de pão. Amoleça as fatias de pão com o leite, pique o peixe e misture-o com os demais ingredientes, colocando para assar. Sirva com molho de tomate.

Pudim de peixe número 3

Ingredientes

1 cebola média

1 limão

1 ramo de salsa

150g de miolo de pão duro

2 colheres (sopa) margarina

4ml de leite

4 ovos

500g de files de peixe

Noz moscada

Pão ralado

Sal e pimenta

Modo de preparo

Pegue o miolo do pão esfarelado e jogue-o junto ao leite fervente. Cozinhe os filetes de peixe acrescentando sal, salsa e 1 casca de limão. Esmague os files com um garfo ou pique-os em um equipamento adequado. Doure a cebola picada na margarina. Misture-a com o peixe e deixe refogando. Tire do fogo e adicione o pão umedecido e as claras. Tempere com sal, noz-moscada, pimenta e raspa de limão. Coloque a mistura em uma forma untada com margarina e pão ralado. Coloque no forno por 40 minutos.

Moqueca de peixe

Ingredientes

1 kg de peixe cação em postas

1 pimentão vermelho em rodelas

1 pimentão verde em rodelas

1 pimentão amarelo em rodelas

1 cebola em rodelas

1 tomate em rodelas

1 fio de azeite de oliva

Vinagre (ou limão)

Molho Shoyu

Açafrão

Pimenta-do-reino

Sal

1 maço de coentro (ou cheiro verde) e cebolinha

1 vidro pequeno que leite de coco

1 tablete de caldo de peixe (ou camarão)

Modo de preparo

Coloque uma camada de cebola, pimentões coloridos e tomate em uma panela, de preferência, de barro. Em seguida, coloque as postas de peixe e tempere com uma pitada de sal, molho shoyu, um fio de azeite, uma pitada de pimenta-do-reino, um pouco de vinagre (ou limão) e uma pitada de açafrão. Adicione o tablet de caldo e outra camada de pimentões, cebola e tomate. Acrescente também um pouco mais de tempero, como sal, azeite, pimenta, vinagre, shoyu, açafrão e pimenta. Cuidado para não exagerar, pois o peixe pega sabor muito fácil. Aposte sempre na suavidade para temperar a sua receita. Quando o peixe começar a soltar água, tampe a panela e espere que ele cozinhe até ficar mole. Não cozinhar demais, pois pode desmanchar as postas. Se preciso, acrescente um pouquinho de água filtrada. Quando o peixe estiver bem cozido, jogue a cebolinha e o coentro e, por último, o leite de coco. Misture bem e desligue o fogo.