Receitas de lanches vegetarianos

Dados da pesquisa Ibope Inteligência, divulgados em abril deste ano, mostram que tem aumentado a quantidade de brasileiros que aderiram ao estilo de vida vegetariana no País. O estudo apontou que 14% da população se declara vegetariana. Nas regiões metropolitanas de São Paulo, Curitiba, Recife e Rio de Janeiro este percentual sobe para 16%.

A estatística representa um crescimento de 75% em relação a 2012, quando a mesma pesquisa indicou que a proporção da população brasileira nas regiões metropolitanas que se declarava vegetariana era de 8%. Hoje, isto representa quase 30 milhões de brasileiros que se declaram adeptos a esta opção alimentar – um número maior do que as populações de toda a Austrália e Nova Zelândia juntas.

De acordo com Fernando e João Alberto Custódio, sócios do Kintal Lanches, esse aumento na quantidade de clientes que escolhem não consumir alimentos que possuam carne de origem animal já mudou a maneira como as empresas têm se comportado. “Temos cada vez mais pessoas que buscam produtos diferenciados, lanches que não tenham hambúrgueres de carne de boi, por exemplo. Isso fez com que fizéssemos criações para nosso cardápio”, explicaram.

A primeira dessas criações foi o lanche com hambúrguer de soja, mas outras opções já estão disponíveis. “Temos lanches que levam hambúrgueres de lentilha, grão de bico e até de shimeji. Mas a nossa ideia é continuar mudando e, em breve, criar opções totalmente veganas, que não levam queijo muçarela, por exemplo”.

Hambúrguer de lentilha

Pão integral

Hambúrguer de lentilha

Alface americano

Maionese (ou molho de sua preferência)

Tomate

Cebola roxa

Muçarela

Hambúrguer de grão-de-bico

Pão integral

Alface americano

Maionese (ou molho de sua preferência)

Tomate

Cebola roxa

Hambúrguer de grão-de-bico

Muçarela

Hambúrguer de shimeji

Pão integral

Alface americano

Maionese (ou molho de sua preferência)

Tomate

Cebola roxa

Hambúrguer de shimeji

Muçarela

Hambúrguer de soja

Pão integral

Tomate

Alface

Muçarela

Clara de ovo

Hambúrguer de soja

Peito de peru (para quem não é vegetariano)

2 – Sugestões de alguns chefs de cozinha para você fazer seu próprio hambúrguer vegano em casa

Hambúrguer de lentilha

Ingredientes

1 xícara (chá) de lentilha

1 dente de alho grande picado

1/2 xícara (chá) de cebola picada

1/2 xícara (chá) de cheiro-verde

1 colher (sopa) de azeite

1 colher (chá) de sal

Cominho a gosto

1/2 xícara (chá) de farinha de trigo integral

Modo de preparo

Cozinhe a lentilha por cerca de cinco minutos em 4 xícaras de água. Adicione o alho, a cebola, o cheiro-verde, o azeite, o sal, tempere com cominho a gosto e misture tudo. Acrescente a farinha de trigo integral aos poucos, até dar o ponto de modelar. Modele os hambúrgueres com cerca de 1,5 cm de espessura. A receita rende 5 hambúrgueres. Coloque os hambúrgueres em uma forma untada ou com papel-manteiga e leve ao freezer por uma hora. Retire com cuidado, leve para assar em uma assadeira antiaderente com um fio de azeite, e vire quando estiver bem dourado.

Hambúrguer de grão-de-bico

Ingredientes

1 xícara (chá) de grão-de-bico cozido e escorrido

2 colheres (sopa) de gordura de palma

1/2 cebola picada

1 colher (sopa) de farinha de grão-de-bico

1 colher (sopa) de farinha de arroz

1/2 xícara (chá) de cheiro-verde picado

1/2 xícara (chá) de cebola picada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Misture os ingredientes e vá adicionando a farinha para dar consistência. Você pode fritar com óleo quente virando após 4 minutos, ou assar em forno médio, preaquecido, untando a forma com azeite e virando após 10 minutos ou ainda grelhar em chapa preaquecida, abafando o hambúrguer e virando após 4 minutos.

Hambúrguer de shimeji

Ingredientes

400g de shimeji picado

1/2 xícara (chá) de farinha de rosca

1/2 xícara (chá) de cebolinha picada

1/4 de xícara (chá) de farinha de trigo integral

1 colher (sopa) de óleo vegetal

1 colher (sopa) de shoyu light

4 dentes de alho picadinhos

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Lave o shimeji rapidamente, escorra e seque com papel toalha para não absorver muita água. Em uma panela grande aqueça o óleo e adicione o alho. Refogue até dourar rapidamente. Coloque os cogumelos na panela e tempere com sal, o shoyu e a pimenta-do-reino. Misture bem e deixe cozinhar. Cozinhe até quase toda a água evaporar. Transfira o refogado para uma peneira e deixe escorrer o excesso de água até amornar. Em um processador coloque o shimeji, a cebolinha, a farinha de rosca e a farinha de trigo. Processe até obter uma massa homogênea, mas sem triturar demais. O hambúrguer deve ter textura. Divida a massa em quatro partes iguais e modele os hambúrgueres com as mãos. Coloque em uma frigideira antiaderente e untada e doure os dois lados do hambúrguer.

Hambúrguer de soja

Ingredientes

1 xícara (chá) de proteína texturizada de soja (fina) hidratada

1 tomate sem semente picado

1/2 cebola (pequena) picada

1 dente grande de alho picado

2 colheres (sopa) de salsinha picada

5 azeitonas verdes picadas (opcional)

4 colheres (sopa) de molho de soja

4 colheres (sopa) de água

2 colheres (sopa) de azeite

1/2 envelope de caldo de carne em pó

Pimenta-do-reino e sal a gosto

Modo de preparo

Refogue a cebola no azeite até ficar transparente, some o alho e antes que ele fique dourado junte o tomate e as azeitonas. Acrescente a proteína de soja e misture bem. Regue com o shoyu e polvilhe o caldo de carne. Junte as 4 colheres de sopa de água, misture bem e tampe a panela por 2 minutos (fogo baixo). Polvilhe a pimenta-do-reino e a salsinha picada e, se achar necessário, corrija o sal. Para o hambúrguer, espere a carne esfriar e junte 3 colheres de sopa de farinha de trigo e 1 ovo pequeno. O ideal é colocar tudo no processador e fazer uma massa bem homogênea. Pegue uma frigideira antiaderente e unte com azeite ou óleo. Modele os hambúrgueres na própria frigideira, leve para o fogo e espere criar uma casquinha. Vire com ajuda de uma espátula e mantenha em fogo bem baixo com a frigideira tampada.

