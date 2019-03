Receitas com repolho roxo ou branco

Na hora de ir ao mercado ou fazer a feira, muita gente pode ficar em dúvida: afinal, qual a diferença entre o repolho branco e o roxo, os mais comuns no nosso dia a dia? Embora esses dois tipos sejam parecidos em sua base nutricional, eles possuem pequenas diferenças quando analisados mais atentamente.

De um modo geral, tanto o repolho branco quanto o roxo possuem quantidades muito baixas de calorias, mas são ricos em fibras e nutrientes como vitaminas A, K e C, ferro e antioxidantes. Uma xícara de repolho fornece, aproximadamente, 4% da ingestão diária da combinação dessas vitaminas e minerais. Ambos podem ser usados para quem quer emagrecer ou reduzir o colesterol.

Lembrando que o repolho roxo tem cerca de dez vezes mais vitamina A que o repolho branco. Entre seus nutrientes, estão vitaminas que ajudam na visão, a pele e o sistema imunológico. Já o repolho branco possui mais vitamina K, importante para promover a coagulação do sangue e a mineralização óssea, que afeta a densidade dos ossos.

Salada colorida de repolho

Ingredientes

2 xícaras (chá) de repolho roxo picado

2 xícaras (chá) de repolho branco picado

1 cenoura média em tiras finas

2 talos de salsão em tiras finas

Molho

4 colheres (sopa) de azeite de oliva

4 colheres (sopa) de vinagre de maçã

1 colher (café) de açúcar

1 colher (chá) de mostarda

1 colher (chá) de sal

Modo de preparo

Misture o repolho roxo, o repolho branco, a cenoura e o salsão. Junte os ingredientes do molho para salada e adicione aos vegetais. Deixe na geladeira por 20 minutos antes de servir. O açúcar quebra o excesso de acidez do tempero e dá um toque especial ao prato.

Fonte: Castelo Alimentos Foto: Camil_Divulgação

Charutinhos de repolho

Ingredientes

12 folhas grandes de repolho

1 litro de água fervente

1 xícara (chá) de arroz branco cru

300g de carne bovina moída

1 dente de alho picadinho

1 colher (café) de pimenta síria

Azeite a gosto

1 colher (café) de sal

3 colheres (sopa) de salsa fresca picadinha

3 xícaras (chá) de caldo de legumes

Modo de preparo

Mergulhe as folhas de repolho uma a uma na água fervente até amolecer e reserve. Com a ponta de uma faca, recorte o talo do centro das folhas e sobreponha uma parte da folha sobre a outra, juntando as partes e fechando o vão que ficou do talo que foi retirado. Em uma tigela misture o arroz cru, a carne moída, o alho, a pimenta síria, a salsa, o sal e regue com azeite para deixar a mistura úmida e com liga. Misture tudo muito bem e faça pequenos bolinhos com a mistura, em forma de croquete (cilíndrico e fino). Com as folhas de repolho já aferventadas e “emendadas” coloque um “bolinho de recheio” em uma das pontas de cada folha (dobre os dois lados da folha sobre o recheio e enrole até o final, formando o charutinho). O ideal é enrolar e apertar ao mesmo tempo, para que o recheio não fique “solto” dentro do charutinho. Depois de prontos os charutinhos coloque-os em círculo no fundo de uma panela e cubra com o caldo de legumes. Cozinhe em fogo alto até o caldo ferver, depois reduza o fogo para o médio e termine o cozimento com a panela semitampada, até que o arroz esteja cozido. Caso sobre arroz do recheio coloque para cozinhar junto com os charutinhos no caldo de legumes e sirva junto.

Fonte: Fungos & Funghis Foto: Tastemade_Divulgação

Guioza vegano

Massa

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

1/4 de colher (chá) de sal

1 xícara (chá) de água morna

Recheio

1/2 cebola média picada

1 xícara (chá) de proteína texturizada de soja média hidratada e escorrida

1 colher (sopa) de vinagre branco ou suco de limão

2 colheres (chá) de gengibre ralado

1/2 xícara (chá) de pimentão verde picado

1 xícara (chá) de cenoura ralada

2 xícaras (chá) de repolho picado bem fininho

1/4 de xícara (chá) de shoyu

2 colheres (sopa) de óleo de gergelim torrado

1/2 xícara (chá) de água + 1 colher (chá) de polvilho doce, ou amido de milho, misturados

1/2 xícara (chá) de cebolinha picada

Sal a gosto

Óleo para refogar e fritar

Modo de preparo

MASSA. Em uma vasilha, coloque a farinha, o sal e misture. Acrescente a água morna (cuidado para não ser muito quente, pois você terá que trabalhar a massa com as mãos) e misture até formar uma massa lisa e uniforme. Faça uma bola com a massa, coloque em uma vasilha, cubra com plástico e deixe descansando por pelo menos 30 minutos. RECHEIO. Coloque um fio de óleo em uma panela, refogue em fogo médio a cebola picadinha até ficar dourada. Acrescente a proteína de soja hidratada e escorrida, tempere com sal a gosto, adicione o vinagre (ou o suco de limão) e refogue por cerca de 5 minutos ou até dourar. Acrescente o gengibre ralado e o pimentão verde picado e refogue mais um pouco. Quando o pimentão estiver mais molinho, acrescente a cenoura ralada e o repolho picado e misture bem. Adicione o shoyu, o óleo de gergelim torrado e a água com o polvilho doce misturados. Mexa tudo até distribuir bem o tempero. Acrescente a cebolinha picada, misture, desligue o fogo e reserve. Em uma mesa ou balcão limpo, polvilhe cerca de 1/4 de xícara de farinha de trigo, coloque a massa e abra com o rolo até ficar bem fina, com no máximo 2mm e espessura. É importante não demorar muito para trabalhar essa massa, pois ela pode ressecar.

Com o auxílio de uma caneca com a boca de 8 a 10cm, corte a massa. Dê uma leve puxadinha nos círculos de massa para eles aumentarem um pouco de tamanho e ficarem mais fininhos. Coloque cerca de uma colher de sopa de recheio na massa, feche em meia lua e aperte bem. Faça preguinhas para o guioza ficar mais bonito. Em uma panela grande e em fogo baixo, esquente uma colher de sopa de óleo, coloque os guiozas e deixe fritando. Quando eles estiverem douradinhos embaixo, acrescente 1/2 xícara de água e tampe para cozinharem. Eles estarão prontos quando toda a água estiver evaporada. Se precisar, coloque mais água, caso ainda não estiverem cozidos. Espete um guioza com o garfo e veja se está macio. Se não estiver, adicione mais água, sempre aos poucos para não correr o risco de ficar mole demais.

Fonte: Presunto Vegetariano Foto: Papa-capim_Divulgação

Salada de repolho com beterraba

Ingredientes

500g de repolho branco

½ beterraba grande

1 dente de alho

200ml de água

100ml de vinagre de maçã

½ xícara (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de sal

Azeite de oliva

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes da marinada em uma panela e leve ao fogo até ferver, mexa bem para dissolver o açúcar e o sal. Desligue o fogo e deixe esfriar completamente. Fatie finamente o repolho, descasque a beterraba e corte filetes bem finos ou rale no lado grosso do ralador. Prepare um vidro grande com tampa, ou um pote de vidro que tenha boa vedação. Corte o dente de alho ao meio e passe a parte cortada por todo o vidro, apenas para conferir aroma à conserva. Guarde o alho para usar em outra receita. Misture bem o repolho com a beterraba, coloque dentro do vidro e em seguida despeje os líquidos frios para cobrir o repolho. Deixe na geladeira por, no mínimo, 24 horas antes de consumir. Na hora de servir escorra bem.

Fonte: Mel e Pimenta