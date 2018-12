Receitas com filés de atum e sardinha

Filé de atum ao forno com batatas e alecrim

Ingredientes

1 lata de Filé de Atum em Azeite Extra Virgem Coqueiro

1 batata média cortada em gomos finos

4 aspargos frescos cortados ao meio

4 dentes de alho inteiros e com casca

2 ramos de tomilho fresco

Sal a gosto

Páprica picante a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

1 colher (sopa) de azeite de oliva

Alecrim a gosto

Modo de preparo

Preaqueça o forno em temperatura alta (200°C). Escorra e reserve o óleo da lata de filé de atum em azeite extra virgem e reserve. Em assadeira, coloque a batata, os aspargos, o alho, o tomilho, o sal, a páprica, a pimenta-do-reino e o azeite reservado da lata e misture. Leve ao forno por 30 minutos ou até as batatas estarem cozidas e levemente douradas. Retire do forno, acrescente os filés, regue com azeite e adicione o alecrim. Misture delicadamente e sirva a seguir.

Rendimento: 2 porções

Fonte: Cozinha Experimental Coqueiro Foto: Coqueiro_Divulgação

Filé de sardinha a putanesca com macarrão

Ingredientes

100g de macarrão tipo linguine

1 lata de Filé de Sardinha com azeitonas Coqueiro

1 colher (sopa) de azeite da lata

2 dentes de alho picados

½ cebola pequena picada

2 tomates sem sementes picados

1 colher (sopa) de alcaparras

Manjericão fresco picado a gosto

Modo de preparo

Cozinhe o macarrão conforme instruções da embalagem. Reserve em local aquecido. Escorra e reserve o azeite da lata de filé de sardinha com azeitonas e reserve. Em uma panela aqueça o azeite da lata em fogo médio, coloque o alho, a cebola e frite até dourar levemente. Adicione os tomates, as alcaparras, o manjericão e o macarrão reservado. Acrescente os filés de sardinha reservados e misture delicadamente. Sirva a seguir.

Filé de sardinha ao molho thai

Ingredientes

1 lata de Filé de Sardinha com Azeite Coqueiro

1 dente de alho picado

½ cebola pequena picada

1 colher (chá) de curry

1 colher (chá) de gengibre fresco ralado

1 vidro de leite de coco (200 ml)

½ colher (chá) de sal

1 colher (chá) de raspas de limão

Modo de preparo

Escorra e reserve o azeite da lata dos filés sardinhas em azeite. Reserve. Em uma panela, aqueça em fogo médio 2 colheres (sopa) do azeite da lata reservado, coloque o alho, a cebola e frite até dourar levemente. Adicione o curry, o gengibre, o leite de coco e cozinhe, mexendo sempre, por 1 minuto. Acrescente os filés reservados, o sal, as raspas de limão e misture delicadamente.

Dica. Sirva com Arroz Basmati Camil, acompanhado com o amendoim.

Rendimento: 2 porções

Fonte: Cozinha Experimental Coqueiro