Receitas agridoces com chocolate

Que o chocolate é um ingrediente comum para diversas receitas de sobremesas e outros pratos doces, não é novidade. Porém, esse ingrediente é mais eclético do que você imagina: o cacau também pode ser usado para criar molhos cheios de criatividade para pratos salgados, como carnes, aves e panquecas. Receitas agridoces são a dica para uma Páscoa diferente, mais exótica e que pode proporcionar experiências gastronômicas interessantes aos seus convidados.

Foto: Prazeres da Mesa_Divulgação

Costela com molho de chocolate

Ingredientes

1,5 kg de costela de porco

90g de tempero lemon pepper e pimenta-do-reino

100ml de água

400ml de vinho tinto seco

Sal a gosto

4 cravos

100g de chocolate 70% cacau

Modo de preparo

Faça uma marinada com os ingredientes, exceto o chocolate e deixe a carne descansar por quatro horas. Leve para assar junto com a marinada em assadeira coberta com papel-alumínio até que a carne fique macia. Retire o papel-alumínio e doure a parte com gordura. Leve o caldo que restou para uma panela e ferva, acrescentando o chocolate ralado. Finalize com sal.

Fonte: Guia da Semana Foto: Divulgação

Frango com molho de chocolate ao leite

Ingredientes

Para o frango

10 coxas de frango

Sal

Pimenta branca

4 dentes de alho

Para o molho

2 xícaras (chá) de chocolate em pó

1 tablete de caldo de galinha

4 colheres (sopa) de molho de soja

Sal

Pimenta

1 ou mais colheres (sopa) de amido de milho ou farinha de trigo

Modo de preparo

FRANGO. Tempere o frango com sal, pimenta e o alho picado. Deixe descansar mais ou menos uma hora. Coloque o frango na grelha descartável sobre uma forma e leve ao forno médio por mais ou menos uma hora. MOLHO. Coloque em uma panela o chocolate e o caldo de galinha dissolvido em duas xícaras de água quente. Mexa até engrossar e sirva com o frango.

Fonte: Guia da Semana Foto: Rober na Cozinha_Divulgação

Camarão ao molho de chocolate meio amargo

Ingredientes

700g de camarões grandes, descascados e limpos

85g de chocolate amargo

2 colheres (sopa) de manteiga sem sal em temperatura ambiente

5 colheres (sopa) de azeite de oliva

2 colheres (sopa) de vinagre balsâmico

Sal marinho e pimenta-do-reino a gosto

2 dentes de alho picados

6 cebolinhas verdes cortadas em fatias finas na diagonal

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em banho-maria, derreta o chocolate com a manteiga e duas colheres (sopa) de azeite de oliva. Retire a panela do fogo e adicione em fio contínuo o vinagre balsâmico, batendo sem parar até incorporar. Reserve e mantenha aquecido. Misture os camarões em uma tigela com uma quantidade generosa de sal marinho e pimenta-do-reino, recobrindo-os por igual. Em fogo médio/alto, aqueça o restante do azeite em uma frigideira grande e adicione o alho picado. Refogue apenas até ficarem macios. Acrescente então os camarões e refogue apenas até que adquiram um tom avermelhado. Junte a cebolinha verde e cozinhe por um minuto. Retire a frigideira do fogo e acrescente o molho balsâmico de chocolate, mexendo para recobrir o camarão. Sirva com arroz selvagem.

Fonte: Guia da Semana

Panqueca de frango com chocolate

Ingredientes

Para a massa

3 ovos

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

2 xícaras (chá) de leite

2 colheres (sopa) de manteiga

1 colher (chá) de sal

Para o recheio

2 peitos de frango sem osso

1 sachê de caldo de galinha

1 lata de molho de tomate pronto

2 colheres (sopa) de azeite

1/2 cebola picada

3 dentes de alho amassados

Pimenta, sal e salsinha a gosto

Para o molho

1 cebola

2 dentes de alho

1 pimenta jalapeño

100ml de caldo de legumes

200g de molho de tomate pelato

10ml de azeite

20g de amendoim

2 colheres (sopa) de gergelim

1 unidade de zimbro

1 colher (café) de canela

100g de chocolate amargo

1 cravo-da-índia

Amêndoas laminadas a gosto

Sal marinho a gosto

Modo de preparo

MASSA. Bata no liquidificador todos os ingredientes durante 3 minutos e deixe descansando. RECHEIO. Cozinhe o peito de frango em um pouco de água com o caldo de galinha. Retire da panela e comece a desfiar com um garfo. Leve uma panela ao fogo, coloque o azeite, a cebola picada e o alho, deixe dourar. Acrescente o frango desfiado e tempere com pimenta e sal, e mexa.

Deixe refogar por 5 minutos mexendo de vez em quando. Acrescente um pouco de molho de tomate só para dar uma “corzinha” no frango, retire do fogo e reserve. Use uma frigideira teflon rasa untada com um pouco de manteiga. Coloque uma quantidade razoável de massa da frigideira que não fique grossa (vá fazendo até acabar a massa). Coloque um pouco de recheio na ponta da panqueca e enrole. Coloque todas em uma forma retangular para ir ao forno.

MOLHO. Corte a cebola em pedaços grandes, o alho ao meio e na mesma frigideira, refogue no azeite e reserve. Refogue as pimentas. No liquidificador, bata a cebola, o alho, a pimenta, o caldo de legumes, o tomate pelato, o amendoim, o gergelim, o zimbro e a canela. Coe e volte para a frigideira até reduzir o molho. Adicione o chocolate e desligue o fogo. Acerte o sal e sirva em cima das panquecas.

Fonte: Guia da Semana

Peru com molho de chocolate e especiarias

Ingredientes

4 xícaras (chá) de água

Sal a gosto

3kg de peito de peru desossado

2 colheres (sopa) de gergelim

2 colheres (chá) de molho de pimenta

2 colheres (sopa) de óleo de soja

1 cebola

2 dentes de alho

2 colheres (sopa) de chocolate em pó

1 pimentão pequeno

1 fatia de pão de forma

2 colheres (sopa) de amêndoas

1 colher (café) de canela-da-china em pó

1 colher (café) de cravo-da-índia

3 colheres (sopa) de uva-passa

Modo de preparo

Cozinhe o peru em água e sal por uma hora ou até ficar macio. Escorra e reserve 2 xícaras de caldo. Doure as sementes de gergelim, numa frigideira. Retire e na mesma frigideira esquente o óleo, refogue a cebola e o alho, junte o chocolate e deixe no fogo até derreter. Bata no liquidificador o gergelim, a mistura de chocolate e os demais ingredientes. Volte a mistura para uma panela e junte o caldo reservado. Corte o peito de peru, leve para aquecer e cubra com o molho.

Fonte: Guia da Semana