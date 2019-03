Qual o melhor açúcar para a saúde?

Os tipos são muitos: refinado, cristal, mascavo, demerara, light e agora o de coco. Os preços também variam assim como a utilidade de cada um. Mas qual deles pode ser considerado o mais saudável? As principais diferenças entre eles aparecem no gosto, na composição nutricional e na cor. De acordo com estudos da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), publicado pelo Ministério da Saúde, quanto mais escuro o açúcar mais vitaminas e sais minerais ele possui e mais perto do estado bruto está. Quando o açúcar é branco significa que ele foi mais refinado e recebeu aditivos químicos. “Dentre os diferentes tipos de açúcar, os que possuem menor processamento são sempre mais indicados para uma alimentação saudável, como o mascavo e o demerara.

Os mais industrializados, como o cristal, o refinado e o de confeiteiro, são os mais prejudiciais à saúde, pois passam por processamentos químicos em sua elaboração. Contudo, mesmo os tipos de açúcar com menor processamento devem ser utilizados com moderação, pois apresentam alto valor calórico”, explica a analista técnica, Simone Costa Guadagnin, da Coordenação de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde e do Programa Alimentação Legal. Foto: Adobe Stock

1 – Cristal

É apresentado na forma de cristais grandes e transparentes. Muito utilizado nos preparos em padarias e de doces em casa. Cerca de 90% das vitaminas e minerais são perdidos no processo de refinamento.

2 – Refinado

Ou açúcar branco, é o mais conhecido e utilizado nos lares brasileiros, do cafezinho à sobremesa. Sua coloração se deve a adição de enxofre no processo de refinamento e outros aditivos químicos. Boa parte de suas vitaminas e minerais é perdida.

3 – Mascavo

É a forma mais bruta de extração do açúcar da cana, retirado depois do cozimento do caldo da cana. Como não passa por refinamento, tem coloração escura e sabor mais encorpado, semelhante ao da cana-de-açúcar. Sem refinamento, são preservados os minerais como cálcio, ferro, zinco, magnésio e potássio, e as vitaminas.

4 – Demerara

O açúcar demerara passa por um refinamento leve e não recebe aditivo químico, por isso seus grãos são marrom-claros. Possui valor nutricional alto, parecido com o do açúcar mascavo. A melhor escolha para este tipo de açúcar é a forma orgânica, porque mantém todos os nutrientes sem a adição de defensivos agrícolas.

5 – Açúcar de coco

É um substituto do açúcar de cana, extraído do fluido das flores da palma de coco, que não passa por refinamento e adulteração. Além disso, não contém conservantes. O açúcar de coco possui elevada quantidade de potássio, magnésio, zinco e ferro e é fonte natural de vitaminas B1, B2, B3 e B6. Apresenta baixo índice glicêmico, sendo digerido mais lentamente. Pode ser utilizado em diversas receitas.

6 – Açúcar light

Também conhecido como açúcar fit ou açúcar magro, é mistura do açúcar refinado comum e de adoçantes artificiais. É menos calórico que o açúcar comum (tem menor teor de sacarose), porém não possui nutrientes. O açúcar light só deve ser consumido por indivíduos com diabetes do tipo 1 ou 2, caso seja recomendado por nutricionista ou médico.

Vale lembrar…

Todo açúcar, independentemente do seu tipo e a forma como foi extraído, é calórico e tem o poder de aumentar a glicose do sangue muito rapidamente. Por isso, use com moderação. Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), seu consumo não deve passar de 10% das calorias diárias, ou seja, para um adulto com dieta de 2.500 calorias/dia, a quantidade de açúcar consumida deve ser de até 250 calorias/dia.