Qual é o seu tipo de fome?

Quando vai chegando a hora do almoço e o estômago já começa a “reclamar”, roncando de fome, significa que é o momento de parar e repor as energias. Mas o que você talvez não saiba é que esse não é o único tipo de fome que sentimos no nosso dia a dia e que saber identificá-los é a chave do sucesso do emagrecimento saudável. “Compreender os sinais do corpo é a chave para emagrecer com qualidade”, explica a nutricionista Ione Leandro.

De acordo com a especialista, ansiedade, tédio, estresse e até mesmo alguns hábitos negativos podem ser grandes vilões para quem deseja perder peso. “Quando a pessoa não busca na comida a solução dos seus problemas, fica mais fácil evitar o consumo de calorias extras durante o dia”, aponta. A nutricionista ressaltou que identificar e conhecer os tipos de fome que sentidos é importante para quem quer manter uma rotina de alimentação regrada. “Conseguir identificar o tipo de fome não é tarefa fácil”, disse ela, por isso, a nutricionista separou e classificou os principais tipos de fome, além de dar dicas de como saciá-las de forma saudável. Foto: Pexels

1 – A fome física

É a mais comum. Quando a barriga começa a “roncar”, é sinal de que o organismo precisa de nutrientes para manter o balanço energético. O tal “ronco”, na verdade, é um sinal do cérebro para a necessidade de ingestão de alimentos. De acordo com a especialista, o ideal é fracionar as refeições a cada três ou quatro horas, e consumir bastante frutas, cereais integrais e gorduras “do bem”. “Evite frituras, refrigerantes, bebidas alcoólicas, carnes gordurosas, bolachas recheadas, doces e alimentos com alta concentração de sódio, como os industrializados”, recomenda a nutricionista Ione Leandro.

Foto: Pexels

2 – A fome emocional

É aquela fome que surge do nada, quando há apenas a necessidade de usar o alimento para compensar tristeza, ansiedade ou mesmo o cansaço depois de um dia longo de trabalho. É quando a pessoa não se alimenta apenas para “matar” a fome, mas também em busca de prazer. Nestes casos, a fome tem relação apenas com questões psicológicas, e não com o apetite em si. “É necessário parar, entender e, se necessário, realizar acompanhamento com especialistas”, diz Ione. Foto: Pexels

3 – A fome específica

Ela pode tanto estar relacionada com a fome fisiológica quanto a emocional e, geralmente, envolve alimentos preferidos pela pessoa ou que há tempos não são degustados. “Pode-se dizer que é como uma ‘memória emocional’”. Foto: Pexels

4 – A fome social

Pode ser resumida na situação em que, mesmo sem vontade, a pessoa se vê “obrigada” a comer por estar em eventos sociais, como festas, encontros ou confraternizações. Normalmente, surge quando se sente cheiro ou quando vê determinado alimento. “É importante que a pessoa não se sinta culpada por comer pizza, hambúrguer ou doces, por exemplo. A recomendação é: faça um lanche saudável antes de ir ao evento e apenas coma pequenas porções socialmente”, sugere a nutricionista.