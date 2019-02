Preparo adequado garante qualidade dos alimentos

Muitos alimentos, como frutas, verduras e legumes, perdem algumas vitaminas e outros nutrientes quando são submetidos a altas temperaturas, como em cozimentos ou frituras. De um modo geral, vegetais crus apresentam maior teor de nutrientes em comparação àqueles que passaram por processo de cozimento.

Por isso, a recomendação dos especialistas é o consumo desses alimentos da forma mais natural possível. “Os nutrientes e minerais que estão no alimento podem acabar se dispersando durante o cozimento. Se você faz uma cenoura na água, por exemplo, muito do que importa nesse legume passa para a água”, explicou a nutricionista Muriel Bauermann Gubert, professora do curso de Nutrição da Universidade de Brasília e pós-doutorada na Yale School of Public Health. Foto: Pixabay

Por isso, a especialista recomenda, por exemplo, o cozimento a vapor, onde a perda de nutrientes é menor. Segundo Muriel, o ideal quando se mergulha o alimento em água fervente é tentar reutilizar o líquido do cozimento. “Se não for uma sopa, a pessoa dificilmente aproveita esse líquido na refeição”, apontou.

Uma dica, segundo ela, é elaborar caldos caseiros, substituindo os caldos artificiais. Já as frituras, grandes “vilãs” da boa alimentação, prejudicam ainda mais o preparo de legumes e verduras. Quando preparados à milanesa, caramelizados, refogados ou ensopados, esses alimentos sofrem, além das perdas provenientes do aquecimento, alterações em sua composição nutricional. As frituras aumentam o valor calórico e possuem gorduras saturadas, relacionadas ao risco de doenças. Foto: Pixabay

Atenção à higiene dos alimentos crus

Vários alimentos são melhor aproveitados quando consumidos crus, porém, é necessário prestar muita atenção à higienização de verduras, frutas e legumes antes do consumo. É importante retirar partes estragadas ou machucadas e lavar em água corrente.

Especialistas em nutricção também recomendam que a água sanitária específica para alimentos, na proporção de uma colher de sopa para um litro de água, também é eficaz para fazer a limpeza correta dos alimentos. Enxágue e seque os alimentos antes de guardar.

Confira abaixo a lista de alimentos que têm melhor aproveitamento de seus nutrientes, incluindo as vitaminas, quando consumidos in natura ou crus:

– Frutas secas

– Frutas e vegetais frescos

– Sementes grãos germinados (aveia, quinoa, trigo sarraceno e amaranto)

– Castanhas (nozes, castanha-do-pará)

– Legumes (beterraba, cenoura e couve-flor)

– Cebola

– Alimentos orgânicos ou naturais que não foram processados

– Algas

Fonte: Portal Saúde Brasil