Praticidade com alimentação saudável

O poke é diferente desde sua apresentação: a refeição é colorida e servida em um bowl (tigela de cerâmica) para comer com hashishi (palitinhos orientais usados como talher). O prato típico havaiano ganha esse nome por ser saboreado “em pedaços” (significado de “poke” na língua nativa).

Conta a história que o prato nasceu na década de 60 com os pescadores daquele País, em que cortavam os peixes em pedaços rústicos e serviam com arroz, legumes e frutas, em cumbucas cerâmicas, de folha ou dentro de cascas de coco.

O prato é tendência nutritiva e criativa na gastronomia e pode contribuir para perda de peso. A montagem do poke geralmente é a mesma: arroz tipo japonês (gohan) no fundo da tigela, coberto com cubos de carne e legumes crus. Há versões agridoces, mesclando sabor com frutas; e versão doce, contendo apenas frutas, leite de coco, iogurte, ou ainda arroz doce com frutas.

Foto: Reprodução / Wellvegan

Poke Vegano com Melancia

Ingredientes

Marinada

2 xícaras (chá) de melancia, cortada em cubos

3 colheres (sopa) de shoyu

2 colheres (sopa) de óleo de gergelim

1 colher (sopa) semente de gergelim

4 cebolinhas picadinhas (apenas parte verde clara)

¼ colher (sopa) mel de agave

½ colher (sopa) de vinagre de arroz

Montagem

1 xícara (chá) de arroz integral cozido

1 pepino persa, cortado em fatias bem finas

1 cenoura média ralada

1 abacate cortado em fatias finas

Opcionais

Pickled ginger

Pimenta jalapeño fatiada

Pimenta vermelha seca e moída

Macadamia

Anéis de cebola

Sriracha

Maionese de wasabi

(2 colheres (sopa) de maionese vegana misturadas com ¼ colher (sopa) de wasabi)

Modo de preparo

MARINADA: Em uma tigela pequena, misture o molho de soja, óleo de gergelim, sementes de gergelim, cebolinha, agave e vinagre de arroz. Ajuste o tempero (a gosto) e despeje a marinada no saco. Coloque os cubos de melancia em um saco de zip top do tamanho de um galão e despeje a marinada até cobrir toda a fruta. Leve à geladeira para esfriar por pelo menos quatro horas, de preferência durante a noite.

MONTAGEM: Antes de servir, adicione meia xícara de arroz integral ao fundo do bowl. Retire os pedaços de melancia da marinada com uma escumadeira e divida entre as tigelas. Decore com pepino fatiado, cenoura ralada, abacate e suas coberturas desejadas. Regue com maionese de wasabi. Você também pode derramar um pouco do líquido marinado sobre as tigelas para dar um sabor extra. Aprecie imediatamente. Foto: Divulgação

Poke de salmão

Ingrediente

100 g de arroz branco cozido

200 g de salmão sem pele

½ cebola roxa em fatias finas

½ manga cortada em cubos

½ pepino japonês

½ abacate maduro

1 cenoura

1 limão

1 colher (chá) de açúcar

3 colheres (sopa) de vinagre de arroz

2 colheres (sopa) de shoyu

1 colher (chá) de gengibre ralado

Óleo de gergelim a gosto

Chips de batata-doce

Cebolinha picada para decorar

Cebola em flocos a gosto

Sal a gosto

Pimenta calabresa a gosto

Amendoim ou castanha de caju a gosto

Gergelim preto a gosto

Gergelim branco a gosto

Chips de batata-doce

Um fio de óleo

Sal

Páprica defumada (opcional)

Pimenta do reino

Pitada de alho em pó

Modo de preparo

CHIPS: Lave e seque a batata-doce (não precisa descascar) e corte-a em fatias finas. Coloque as fatias em uma tigela e tempere com um fio de óleo, uma pitada de sal, uma pitada de páprica defumada (opcional), uma pitada de pimenta do reino e uma pitada de alho em pó. ou tempere a gosto. Misture com a mão para pegar tempero em todas as fatias.

Ajeite as fatias uma ao lado da outra em uma assadeira antiaderente e leve para assar em forno preaquecido a 200 graus, por mais ou menos 20 minutos, até ficarem bem douradas. Vire na metade do tempo e fique sempre de olho para que não queimem. Reserve.

PREPARO: Corte o salmão em cubos e coloque em uma tigela. Adicione o gengibre ralado, algumas fatias de cebola roxa, o shoyu, suco de meio limão, um fio de óleo de gergelim, uma pitada de pimenta calabresa, uma pitada de sal e misture. Reserve. Corte o pepino em fatias finas, coloque em uma tigela e tempere com o açúcar, sal a gosto e vinagre de arroz. Reserve.

Corte o abacate em fatias e esprema o suco de meio limão sobre ele para não escurecer. Faça 6 tiras de cenoura com o auxílio de um descascador de legumes, e deixe-as de molho em água fervente, enquanto prepara o restante, apenas para não quebrar na hora de enrolar. Se você não tiver um descascador de legumes, pode ralar a cenoura, neste caso não precisa deixar de molho em água fervente.

MONTAGEM: Comece colocando metade do arroz no fundo de uma tigela pequena. Salpique um pouco de cebola em flocos, gergelim branco e gergelim preto, tudo a gosto. Sobre o arroz coloque metade do salmão temperado, pepino (regue com um pouquinho do caldinho que juntou), metade do abacate fatiado, manga em cubos, um pouco de chips, as fatias de cenoura em rolinhos e algumas fatias finas de cebola roxa. Finalize salpicando gergelim e amendoim a gosto.

Dicas:

O chips de batata-doce é legal para dar uma crocância, mas é possível substituir por qualquer outro chips crocante, como de batata normal, mandioca, banana, abobrinha, etc.

Cozinhe o arroz como de costume, deixando ele um pouco mais mole, tipo gohan (arroz japonês), mais coladinho. A receita rende duas porções.

Fonte: Flamboesa (blog) Foto: Divulgação

Poke de iogurte com frutas

Ingredientes

1 pote de iogurte natural integral (170 g)

3 morangos congelados

5 uvas verdes cortadas ao meio

¼ de manga fatiada

½ xícara (chá) de cereal

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os morangos junto ao iogurte. Quando formar uma mistura homogênea, despeje em uma tigela e cubra com as uvas, manga e cereal. Sirva gelado.

Fonte: Nestle Foto: Reprodução / M de Mulher

Poke doce

Ingredientes

200 ml de leite de coco

400 g de doce cozido

1 mamão gelado em cubos

1 manga gelada em cubos

Raspas de 1 limão-siciliano

Modo de preparo

Em uma tigela, misture metade do leite de coco ao arroz-doce quente. Cubra com filme plástico e leve à geladeira até resfriar. Em uma vasilha, misture as frutas e o leite de coco restante. Distribua entre quatro bowls (ou cocos, como na foto). Finalize com as raspas de limão-siciliano.

Fonte: Felipe Atala_MdeMulher