Prática, torta de frango no pão é opção para o jantar

A proposta do Mais Sabor de hoje é uma receita diferente para o jantar. Trata-se de uma releitura da tradicional torta de frango, que no lugar da massa assada é montada dentro de pãezinhos do tipo Milk Pan. Mais prática, rápida e bem fácil de fazer, essa versão nutritiva sustenta e ainda proporciona uma nova experiência gastronômica. É uma ideia criativa para substituir o jantar. Separe frango, tomates e requeijão, além de temperos e muçarela e mãos à obra!

Foto: Divulgação

Torta de pão

Ingredientes

Molho de tomate:

2 tomates triturados

1 dente de alho descascado e picado

1 colher (chá) de azeite

Recheio de frango

½ cebola descascada e cortada em cubos pequenos

1 colher (chá) de azeite

4 filés de frango cozidos e desfiados

½ pote de requeijão

1 colher (café) de sal

Salsinha picada a gosto

Montagem:

4 pães Milk Pan Seven Boys cortados ao meio no sentido do comprimento

½ xícara (chá) de queijo muçarela ralado

Modo de preparo

MOLHO DE TOMATE. Em um liquidificador, bata os tomates até ficarem triturados. Em uma panela, doure o alho no azeite, acrescente os tomates e deixe cozinhar até espessar. Reserve. RECHEIO DE FRANGO. Em uma panela, doure a cebola no azeite, acrescente o frango desfiado e refogue. Desligue o fogo, acrescente o requeijão, o sal e a salsinha. Reserve. MONTAGEM. Com as bases dos pães forre o fundo de um refratário próprio para ir ao forno. Cubra com o molho de tomate e com o recheio de frango e feche a torta com as tampas dos pães. Salpique a muçarela e leve para gratinar em forno alto por, aproximadamente, 15 minutos até dourar. Sirva em seguida.

Tempo de preparo: 40 minutos

Rendimento: 4 porções

Fonte: Seven Boys