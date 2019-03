Pizza sem glúten com massa de grão-de-bico

Não é fácil criar um cardápio diversificado que agrade ao paladar e atenta a exigência médica/nutricional de restringir o consumo de glúten. Os intolerantes têm que ser criativos para manter uma dieta adequada, mas sem que para isso tenham de abrir mão do sabor dos alimentos e do prazer de comer as delícias da culinária, como uma pizza por exemplo.

Para dar uma mãozinha a esse público, o caderno Mais Sabor sugere na edição de hoje uma receita criada pela chef Ivy Oliveira, da Cozinha Experimental Camil. A mini pizza com massa de grão de bico “é fácil de preparar, pode ser feita com o grão-de-bico da linha pronto Camil, que já vem cozido e não conta com adição de aditivos e conservantes”, sugere a chef.

Veja o passo a passo da receita e reserve cerca de 1 hora e 15 minutos para preparar essa delícia que pode receber o recheio de sua preferência. Nesta receita são utlizados muçarela, presunto e azeitonas.

Minipizza com massa de grão-de-bico

Ingredientes

MASSA

2 unidades de Grão-de-bico Pronto Camil

1 xícara (chá) de água

4 colheres (sopa) de azeite de oliva

1 colher (chá) de sal

15g de fermento biológico fresco

3 xícaras (chá) de farinha de aveia

½ xícara (chá) de amido de milho

RECHEIO

250g de queijo muçarela ralado grosso

200g de presunto picado

Azeitona verde picada

Azeite de oliva para untar

Orégano seco para polvilhar

MONTAGEM

1 pacote de molho de tomate pronto de sua preferência, ou caseiro

Modo de preparo

MASSA. Bata no liquidificador o grão-de-bico, a água, o azeite e o sal. Em uma tigela grande, adicione fermento, a farinha de aveia, o amido de milho e a mistura do liquidificador e amasse até soltar das mãos. Coloque a massa em uma superfície enfarinhada e sove até obter uma massa lisa e elástica. Cubra e deixe descansar por cerca de 30 minutos ou até dobrar de volume.

Preaqueça o forno em temperatura média (180°C). Divida a massa em 10 porções e em uma superfície enfarinhada, abra cada porção no formato de um círculo com cerca de 15 cm de diâmetro. Distribua os discos em 2 assadeiras grandes untadas com azeite e preasse por cerca de 15 minutos ou até dourar o fundo ligeiramente.

MONTAGEM. Antes de distribuir o recheio, espalhe o molho de tomate pronto de sua preferência (ou o caseiro, que é mais saudável) sobre os discos de massa.

RECHEIO. Distribua a muçarela, o presunto, regue com azeite e polvilhe orégano. Em seguida, volte ao forno por mais 10 minutos ou até derreter o queijo. Sirva a seguir.

Dica. Você pode variar o recheio da pizza substituindo o presunto por calabresa moída, frango desfiado, abobrinha ou outros ingredientes de sua preferência

Rendimento: 10 unidades

Fonte: Camil Alimentos