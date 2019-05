Pense além da muçarela e escolha o queijo certo!

Alguns sanduíches são ótimas opções de refeições rápidas e deliciosas para quando você está com fome, mas sem muito tempo de cozinhar. Selecionar os ingredientes certos é essencial para que o sanduíche seja um sucesso – assim como usar o queijo certo, que pode deixar tudo ainda mais gostoso.

Claro que o queijo muçarela e o prato são os mais tradicionais e apostas certas, mas outras opções, como o provolone e o gruyère, por exemplo, deixam qualquer receita mais requintada. Por isso, o mestre-queijeiro Xavier Thuret, que recebeu o título de especialista em queijos na França (Meilleur Ouvrie de France, ou Melhor Trabalhador da França), deu algumas dicas de quais queijos podem ser usados para compor sanduíches. Foto: Pixabay

Sanduíche de atum com gruyère

Ingredientes

2 colheres (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de leite

Sal a gosto

1 pitada de noz-moscada ralada

10 fatias de pão de forma sem casca

1 lata de atum em pedaços em água escorrido

100g de queijo gruyère ralado no ralo grosso

5 colheres (chá) de molho de mostarda amarela

Manteiga para pincelar

Queijo parmesão ralado para polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça as duas colheres de manteiga em fogo médio, junte a farinha e cozinhe, mexendo sempre, até dourar levemente. Retire do fogo e junte o leite aos poucos, mexendo até ficar homogêneo.

Leve novamente ao fogo até engrossar levemente. Tempere com o sal e a noz-moscada e reserve. Em seguida, preaqueça o forno em temperatura média (180ºC), forre uma assadeira média (33 cm x 23 cm) com papel-alumínio e reserve. Pincele as fatias de pão de forma com manteiga. Aqueça uma frigideira em fogo médio e doure levemente cada fatia de pão dos dois lados.

Reserve. Em uma tigela, coloque o atum e o queijo gruyère e misture delicadamente. Distribua a mistura de atum e queijo sobre cinco fatias de pão. Feche cada lanche com as fatias de pão restantes. Pincele cada lanche com o molho de mostarda e coloque na assadeira reservada.

Distribua o molho branco sobre cada lanche, polvilhe o queijo parmesão ralado e leve ao forno por 15 minutos ou até gratinar levemente. Sirva a seguir.

Fonte: Coqueiro

Sanduíche de provolone com queijo fundido

Ingredientes

Provolone a gosto

Alface lisa a gosto

Tomate a gosto

Maionese a gosto

1 unidade de pão francês

Queijo fundido a gosto

Modo de preparo

Em uma chapa quente, colocar duas fatias de provolone, o queijo fundido cortado longitudinalmente, até quase derreter. Em um pão francês, passar maionese, por alface, tomate e acrescentar os queijos.

Fonte: Cybercook

Lanche cremoso de muçarela

Ingredientes

1 pacote de pão de forma

2 copos de leite

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 cebola picada

1 dente de alho

3 de tomates picados, sem pele e sem sementes

Pimenta-do-reino branca moída a gosto

Sal a gosto

Azeite a gosto

Muçarela a gosto

Orégano a gosto

Azeitona preta picada a gosto

Tomate seco a gosto

Modo de preparo

Refogue em azeite a cebola, o alho e os tomates sem pele e sem semente picadinhos, temperando com pimenta-do-reino e sal a gosto. Neste refogado, coloque o leite com a farinha de trigo dissolvida e deixe no fogo até formar um creme consistente, mexendo sempre.

Numa travessa, faça uma camada de pão de forma. Passe o creme sobre essas fatias. Cubra com muçarela, polvilhe orégano, enfeite com azeitonas pretas e tomate seco. Leve ao forno para gratinar e sirva.

Fonte: Cybercook