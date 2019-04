Os segredos do bolo macio

O bolo é umas das primeiras experiências na cozinha de quem começa a cozinhar. Muitas vezes ele não sai como o esperado – não cresce, ressecado ou ‘cru” – desencorajando boa parte desses potenciais “master chefs” para uma segunda vez. É possível acertar o ponto de primeira e fazer um bolo macio, molhadinho e saboroso observando algumas dicas simples de preparo. Lembrando que a ordem dos fatores altera o resultado sim!

A receita é elaborada de modo que os ingredientes reajam entre si da maneira mais adequada. Portanto, a ordem dos ingredientes e medidas deve ser respeitada. Por isso, é importante que sejam utilizados medidores padrão de receitas em vez das xícaras e colheres que temos em casa e que não necessariamente vão atender o que a receita pede. Foto: Adobe Stock

Tempo de forno

Preaquecer o forno pelo menos 10 minutos antes de levar a massa para assar não é exagero da vovó. A massa em forno frio prejudica o crescimento do bolo. É importante ficar abrindo o forno para não dissipar o calor e prolongar o processo, principalmente antes da superfície do bolo ficar dourada. Para saber se o doce já está pronto, fure o centro do bolo com um palito de madeira. Se o palito sair limpo, está pronto.

Bê-à-bá do bolo perfeito

1 – Ingredientes secos, como farinha de trigo e açúcar devem ser peneirados. Esses produtos normalmente são embalados e armazenados de forma a criarem pelotas devido à umidade. Para uma massa mais aveludada, a dica é usar uma peneira fina.

2 – O fermento é o último a ser adicionado a massa, antes do bolo ir ao forno. Isso porque ele perde a capacidade de ação após um determinado período de tempo (cerca de 20 minutos após misturado).

3 – Todos os ingredientes devem estar em temperatura ambiente quando começar a fazer o bolo. Então, os itens que ficam na geladeira como leite, ovos, margarina, devem ser retirados 20 minutos antes do preparo da massa. Dica: a manteiga não pode estar fria, mas deve sim estar firme e maleável.

4 – A qualidade dos ingredientes interferem no resultado final da receita. É importante observar se todos estão dentro do prazo de validade, por exemplo, se o fermento estiver vencido há o risco de o bolo não crescer. Foto: Adobe Stock

Bolo mármore

Ingredientes

4 ovos

3 colheres (sopa) de margarina sem sal

2 xícaras (chá) de açúcar

1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo

1 litro de suco de limão em pó

1 ½ xícara (chá) de água

1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo integral

1 colher (sopa) de fermento em pó

3 colheres (sopa) de chocolate em pó, peneirado

Modo de preparo

Na tigela da batedeira, coloque as claras e bata até obter ponto de neve firme. Reserve.

Em outra tigela, coloque a margarina, o açúcar e as gemas, e bata até obter um creme homogêneo. Junte, aos poucos, a farinha de trigo e o suco de limão dissolvido em água, e continue batendo por mais 1 minuto.

Retire da batedeira e acrescente a farinha de trigo integral e as claras em neve, aos poucos, mexendo com o auxílio de um batedor de arame, fazendo movimentos circulares, de baixo para cima. Adicione o fermento e misture delicadamente.

Em uma forma redonda de furo central (22 cm de diâmetro), untada, coloque metade da massa e, ao restante da massa, misture o chocolate em pó. Regue o centro da massa branca, fazendo o contorno da forma e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por 35 minutos, ou até dourar a superfície. Retire o bolo do forno, espere amornar, transfira para um prato de servir e sirva em seguida.

Dica. Se preferir, exclua a farinha de trigo integral da receita, substitua pela mesma quantidade de farinha de trigo branca.

Fonte: Ajinomoto do Brasil Foto: Adobe Stock

Bolo de iogurte

Ingredientes

3 ovos

½ xícara (chá) de óleo

2 colheres (sopa) margarina sem sal

1 xícara (chá) de açúcar

2 copos de iogurte natural (340g)

2 xícaras (chá) de farinha de trigo peneirada

1 sachê de refresco em pó sabor baunilha com limão

1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo

No copo do liquidificador, coloque os ovos, o óleo, a margarina, o açúcar e o iogurte, e bata por 1 minuto, ou até ficar homogêneo. Transfira para uma tigela grande e, aos poucos, junte a farinha de trigo previamente misturada com refresco em pó, misturando até ficar homogêneo.

Disponha em uma forma de furo central (23 cm de diâmetro), untada e enfarinhada, e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por 30 minutos, ou até que, depois de espetado um palito na massa, este saia limpo. Retire do forno e deixe amornar. Desenforme e sirva em seguida.

Fonte: Ajinomoto do Brasil