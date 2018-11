Os benefícios da junção de frutas e chás

Basicamente o suchá, como o nome sugere, é uma mistura de um suco com um chá. Em outras palavras não é nem uma coisa nem outra, mas, ao mesmo tempo, é as duas. As receitas de suchás servem para unir todos os benefícios do chá com os benefícios do suco e são muito consumidos nas épocas quentes do ano, como a que estamos nos aproximando agora.

A vantagem dele é que você pode beber gelado, como um suco, sem perder as propriedades do chá. Foto: Adobe Stock

Os suchás normalmente estão ligados a dieta e emagrecimento pois o suco e o chá sempre são combinados para que, pelo menos um deles traga o beneficio do emagrecimento em sua composição.

Outros benefícios são: diminui o inchaço, é antioxidante, acelera o metabolismo, diminui o açúcar no sangue, tem fibras, elimina toxinas com suas funções detox, hidrata e refresca.

1. Suchá Zero

Ingredientes

3 colheres (sopa) de chá-verde

2 colheres (sopa) de hortelã

1 colher (sopa) de gengibre

1 copo grande de água

Modo de preparo

Adicione todos os ingredientes no liquidificador e bata. Coe, adicione gelo a gosto. Foto: Reprodução

2. Suchá de abacaxi com erva doce

Ingredientes

1 copo de chá de erva doce

3 fatias de abacaxi

2 folhas de hortelã

Modo de preparo

Adicione todos os ingredientes no liquidificador e bata. Coe, adicione gelo a gosto. Se achar que não está doce o suficiente, adicione sempre mel, nunca açúcar. Foto: Reprodução

3. Suchá de maracujá e camomila

Ingredientes

1 maracujá

1 copo de chá de camomila

Gelo

Mel

Modo de preparo

Corte o maracujá ao meio e remova toda a polpa adicionando-a aos outros ingredientes no liquidificador. Bata tudo e coe.

Essa bebida é ótima para relaxar após um dia cansativo. Foto: Reprodução

4. Suchá de limão e erva doce

Ingredientes

1/2 litro de chá de erva doce

3 limões grandes

1 pedaço pequeno de gengibre

2 folhas de hortelã picadas

Modo de preparo

Esprema os 3 limões, separando o suco em um copo. Rale o gengibre ou corte em fatias finas. Adicione todos os ingredientes no liquidificador e bata. Não deixe bater muito tempo. Coe e beba gelado. Foto: Divulgação

5. Suchá de frutas cítricas e hibisco

Ingredientes

1 litro de água

3 colheres (sopa) de hibisco

2 laranjas

1 tangerina

1 limão

Gelo

Mel

Modo de preparo

Faça o chá de hibisco utilizando meio litro de água; Esprema o suco das laranjas, tangerina e limão. Quando o chá esfriar coe e adicione o suco de todas as frutas ao chá. Adicione o restante da água, o gelo e mel a gosto. Foto: Divulgação

6. Suchá de morango e hibisco

Ingredientes

1/2 litro de água

1 colher de hibisco

1 bandeja de morangos

3 folhas de hortelã

Gelo

Mel

Modo de preparo

Utilize metade da água para preparar o chá de hibisco. Adicione a outra metade da água, junto com os morangos e as folhas de hortelã no liquidificador e bata. Quando o chá esfriar, coe e adicione o chá aos outros ingredientes batidos. Adicione mel e gelo a gosto. Foto: Adobe Stock

7. Suchá de melancia e chá-verde

Ingredientes

1 copo de melancia picada e sem sementes;

1 copo de chá-verde;

2 folhas de hortelã;

1 pedaço pequeno de gengibre.

Modo de preparo

Adicione todos os ingredientes ao liquidificador, bata tudo e coe. Adicione gelo a gosto. Foto: Adobe Stock

8. Suchá de maçã e chá-verde

Ingredientes

1 copo de chá-verde

1 maçã

Mel

Gelo

Modo de preparo

Pique a maçã sem retirar a casca, mas retirando as sementes; adicione a maça picada e o chá-verde no liquidificador. Bata e coe. Adicione mel e gelo a gosto.

Considerações finais: Essas receitas de suchás são excelentes para se hidratar nos dias quentes de verão ao mesmo tempo que se refresca.