Os 5 melhores sucos para o pós-treino

Que tal recuperar energia e evitar inflamações com sucos naturais no seu pós-treino? Além de economizar dinheiro, você vai estar consumindo bebidas com inúmeros nutrientes que vão ajudar na sua recuperação muscular.

Sempre bata as frutas logo após chegar da academia, isto vai dar um boost nos nutrientes que você vai consumir. Evite sempre os sucos de caixinha. Você pode escolher entre o juicing (tomar apenas o suco das frutas), ou bate-las por inteiro. Ambos os jeitos são efetivos de forma diferente na sua recuperação muscular. Foto: Divulgação

Abacaxi

O abacaxi contém uma enzima chamada Bromelaína, substância que age como anti-inflamatória. A fruta também tem quantidades consideráveis de carbos e antioxidantes, ambos essenciais para sua recuperação depois da prática esportiva.

Cereja

A cereja fresca é considerada uma supercomida. Evite os sucos enlatados ou cerejas em conserva. Tire o caroço e bata para blindar seu corpo contra o cansaço excessivo e as inflamações. Este suco não economiza benefícios até para os sedentários podendo evitar câncer e outras doenças. A cereja também contém Antocianina, perfeita para os bodybuilders evitarem as dores depois dos treinos.

Beterraba

O suco de beterraba é perfeito para antes e depois do treino. Estudos da Universidade de Exeter provaram que o consumo antes de uma atividade esportiva pode aumentar sua explosão, performance e rapidez na hora de tomar uma decisão

Melancia

O suco de melancia, além de delicioso e refrescante, é uma ótima opção para seu pós-treino. Recheado de potássio, este suco vai aumentar a velocidade na recuperação, além de balancear os níveis de fluídos e eletrólitos no seu corpo.

Couve e Maçã

O suco de couve e maçã é ótimo para regular a pressão do sangue, além de conter inúmeras vitaminas. Você pode adicionar limão também para camuflar o gosto forte da folha. Outra vantagem são as fibras presentes em grande quantidade, além do poder de dilatar seus vasos sanguíneos melhorando a circulação.

