Os maiores equívocos sobre o vinho

Foto: Pixabay

As regras e até tabus que cercam o universo dos vinhos intimida algumas pessoas. Afinal, ninguém quer cometer uma “gafe” no restaurante ou naquela recepção glamorosa, não é mesmo? Além das dúvidas sobre o que certo e errado na escolha e degustação dos diferentes tipos de vinhos, a maioria das pessoas não sabe quais são as principais diferenças entre os meio-secos e brancos, por exemplo. Para ajudar você a desvendar os segredinhos do universo dos vinhos, confira as orientações e sugestões da sommelière Natália Cacioli.

Mitos, tabus e verdades

1. Se a garrafa é pesada, o vinho é bom

Se a garrafa é pesada é porque o vidro é mais espesso. Ou seja, foi gasto mais material e a garrafa é, consequentemente, mais cara. Vinhos de guarda usam garrafas espessas para reduzir a incidência de luz (sim isso influencia o processo de envelhecimento) e para ter uma garrafa mais resistente, já que o vinho ficará guardado por muito tempo. Para vinhos de consumo imediato a espessura da garrafa não faz diferença.

2. O fundo da garrafa côncavo indica qualidade. Esse furo deve ser usado para colocar o dedo na hora de servir

Isso é apenas uma característica da linha de produção, mas seguramente não é para colocar o dedo. Ao segurar a garrafa por ali, ela pode escapar da mão e fazer um estrago. Segure com firmeza, pelo corpo da garrafa, mesmo. Isso não é suficiente para fazer o vinho esquentar, como algumas pessoas justificam. Foto: Pixabay

3. Se o vinho é fechado com rosca ou rolha sintética ele é inferior

Cortiça é um material natural, retirado de uma árvore chamada Sobreiro, presente principalmente em Portugal e que precisa de 25 anos para estar pronta para a primeira extração da cortiça. Ou seja, é um recurso caro e finito.

A cortiça permite uma pequena troca de oxigênio entre o líquido na garrafa e o ambiente externo, processo importante para vinhos de guarda. Se você comprou o vinho e vai tomá-lo 5oje ou semana que vem, a cortiça não faz diferença.

4. Quanto mais velho o vinho, melhor.

A maior parte da produção de vinho é pensada para atender à demanda de consumo imediato. São vinhos de safras mais recentes (de até cinco anos), frutados, macios, fáceis de beber. Uma parcela bem pequena de vinhos é feita para envelhecer, como os famosos Barolo, Brunello de Montalcino ou um Pinot Noir de um grande produtor da Borgonha. São vinhos bem caros e que precisam de um longo tempo de amadurecimento para atingir seu ápice.

Foto: Pixabay

Você sabia…

Você também acredita que o hábito de o garçom servir um pouco de vinho na taça é para o cliente analisá-lo e decidir se gostou, certo? Não é bem assim… “A proposta desse ritual em restaurantes é verificar se o vinho tem algum defeito. A degustação é feita rapidamente e não há necessidade (na verdade pega mal) de ficar cinco minutos analisando o vinho e dissertando sobre aromas e sabores”, comenta a sommelière Natália Cacioli. E tem mais: a etiqueta não manda servir o vinho para degustação ao homem da mesa e sim para quem fez o pedido. Foto: Pixabay

Meio-seco, seco ou doce? Qual a diferença?

MEIO-SECO. Vinho meio-seco não é doce ou mais-ou-menos-doce. Vinhos etiquetados como meio-seco têm, na maioria dos casos, a mesma percepção em boca de um vinho seco. Mas por que isso acontece? Por uma questão de legislação. Quem define se o vinho será etiquetado como “seco” ou “meio-seco” no Brasil é o Ministério da Agricultura, levando em conta apenas a quantidade de açúcar residual.

TINTO. É mais complexo que vinho branco. A principal diferença do vinho tinto para o vinho branco é que o primeiro tem propriedades que vêm da casca da uva: cor e tanino – aquela sensação de adstringência que “seca” a boca. Tanino é um conservante natural e, por isso, é um fator importante para a longevidade do vinho.

BRANCOS. Se destacam pela refrescância (tecnicamente chamada de acidez) e, apesar de serem vinhos majoritariamente feitos para consumo rápido, alguns têm grande potencial de guarda. E mais: a vida é mais feliz acompanhada dos deliciosos aromas de um vinho branco.

ROSÉ. Não é produzido a partir da mistura de branco com tinto. Isso é mito. O vinho rosé é um vinho elaborado com uvas tintas. Durante a vinificação, o mosto das uvas (ou seja, o suco antes de ser fermentado) fica em contato com as cascas por um breve período para extrair apenas um pouco de cor e aromas.

Fonte: sommelière Natália Cacioli_Evino