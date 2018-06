O tomate certo para cada receita

O tomate é um dos alimentos mais consumidos do Brasil. Em 2017, o faturamento da produção no campo, indústria e comércio chegou a R$ 14 bilhões. Seja na salada, na macarronada ou em outros pratos, o fruto deixa tudo mais gostoso e saudável.

Foto: Celso Tissot_Visualhunt

Porém, algumas pessoas podem ter dúvidas na hora de escolher o alimento na feira ou no mercado. Afinal, qual é o melhor? Nem sempre aquele vermelho grande e vermelhinho é o mais indicado.

Confira algumas dicas:

– Dê preferência para os tomates frescos e que não foram refrigerados;

– Às vezes, vale a pena comprar diretamente com o produtor, como nas feiras livres;

– Atenção também ao odor. Noventa por cento do gosto dos alimentos vem do olfato, e não do paladar;

– Veja se o tomate exala um cheiro de terra levemente adocicada (esse é o cheiro que um fruto saudável possui);

– Não se prenda a ideia de que os maiores tomates são os melhores. Às vezes, os melhores, como os orgânicos e de pequenos produtores, são irregulares e menores, mas mais saborosos. Foto: Pixabay

Plantando em casa

Você também pode produzir os seus próprios tomates em casa. Para isso, escolha um lugar que receba a incidência de Sol por cerca de quatro horas e um vaso grande (acima de 5 litros). Normalmente, os primeiros frutos surgem entre 90 e 120 dias. Veja outras dicas:

1 – Para evitar que os galhos tombem, use estacas para ajudar na sustentação, e prenda à planta por fitilhos descartáveis de plástico (como os de embalagem de pão);

2 – Quando a colheita começar, elimine todas as outras brotações e as folhas velhas que estiverem abaixo dos cachos já colhidos;

3 – Evite que a planta enfrente temperaturas extremas, ou seja, abaixo de 12°C ou acima de 35°C, pois isso diminuirá a quantidade e a qualidade dos frutos;

4 – Atente-se para que o vaso esteja com boa drenagem. Use argila expandida no fundo do vaso e uma camada de areia antes de fazer o preenchimento com terra;

5 – O excesso de água pode ser fatal. Controle a irrigação de modo que a terra esteja sempre úmida, mas nunca encharcada. Foto: Divulgação

Penne nutritivo com frango, tomates e legumes

Ingredientes

1 embalagem de Penne (500g)

½ kg de filé de frango em tirinhas

2 colheres (sopa) de óleo de canola ou soja

4 dentes de alho, picados

10 tomates maduros, sem pele e sem sementes picados

2 folhas de louro

2 xícaras (chá) de minicenouras

5 buquês de brócolis

1 abobrinha média, em cubos

50g de queijo parmesão light ralado

Sal a gosto

Modo de preparo

Numa tigela média, junte o frango e tempere com sal. Numa panela média, aqueça o óleo, refogue o alho, acrescente o frango e deixe fritar até dourar. Junte os tomates, as folhas de louro e deixe cozinhar até o tomate ficar macio. Acerte o sal, retire as folhas de louro e reserve.

Numa panela média, junte as minicenouras, os brócolis, a abobrinha e deixe cozinhar em água e sal até ficarem macios. Escorra e reserve. Numa panela grande ferva 5 litros de água com sal e cozinhe a massa. Para isso, coloque a massa e mexa de vez em quando, até que a água volte a ferver.

Deixe cozinhar de acordo com o tempo indicado na embalagem ou até que fique “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida. Escorra a massa, acomode num refratário grande, acrescente o molho de tomate com frango, os legumes e envolva bem com a ajuda de dois garfos grandes. Polvilhe o queijo parmesão e sirva a seguir.

Rendimento: 6 porções

Fonte: Basilar Foto: Katrin Gilger_Flickr

Quiche de tomate e espinafre

Ingredientes

Massa

400g de farinha de trigo

200g de manteiga sem sal

1 ovo

Sal

Recheio

100g de espinafres frescos

20 tomates-cereja

100g de muçarela

5 ovos

400g de creme de leite fresco (ou nata)

Azeite de oliva a gosto

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

MASSA. Em uma tigela, coloque a farinha e a manteiga cortada em pedaços, amassando com a ponta dos dedos. Junte o sal e o ovo, misturando até que a massa fique unida. Não precisa amassar. Deixe na geladeira por 10 minutos.

Retire a massa, envolva-a em plástico-filme e abra com rolo. Cuide para não deixá-la muito fina. Cubra o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível. Faça alguns furos com um garfo e leve ao forno preaquecido a 200°C por alguns minutos. Forre o fundo da forma com o queijo. Aqueça, em uma frigideira, um fio de azeite.

Salteie os espinafres e coloque sobre a massa. Bata os ovos e o creme de leite, temperando com sal e pimenta. Cubra o espinafre com essa mistura. Distribua, por cima, o tomate-cereja cortado em metades. Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 30 minutos ou até estar dourada.

Fonte: Destemperados

Tomate recheado com bacon

Ingredientes

4 tomates grandes

4 fatias de pão de forma picado

200g de queijo parmesão ralado

200g de bacon picado

1 cebola picada

Salsinha picada

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Azeite a gosto

Modo e preparo

Comece por remover a tampa do tomate e o seu miolo, sem danificar a fruta. Tempere por dentro com sal. Em uma panela, aqueça um fio de azeite. Frite o bacon e adicione a cebola, a salsinha e o pão picado. Tempere com pimenta-do-reino e deixe refogar.

Em seguida, recheie os tomates, deixando que o recheio cubra o tomate. Coloque o parmesão por cima e leve ao forno por 30 minutos. Seu tomate recheado com bacon está pronto a comer!

Fonte: Tudo Receitas