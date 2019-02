O arroz em cada parte do Planeta

O arroz é um dos poucos alimentos consumido em todos os continentes do Planeta. Dono da terceira maior cultura cerealífera do mundo, (perdendo apenas papara o milho e trigo), pelo menos metade da população mundial (ou seja, 3,5 bilhões de pessoas), consomem o alimento.

O arroz, no entanto, está incorporado nas culturas e tradições de cada povo e isso repercute diretamente nas receitas feitas com base nesse cereal tão importante. Embarque com o Mais Sabor numa verdadeira viagem ao redor do globo com receitas características de vários países: Foto: Adobe Stock

Risoto (Itália)

Ingredientes:

2 xícaras de arroz arbóreo ou arroz italiano

3 colheres (sopa) de margarina

1 e 1/2 xícaras de vinho branco seco de boa qualidade

1 colher (sopa) de manteiga

1 litro de caldo de galinha ou dois cubos de caldo diluídos em um litro de água

1 cebola pequena

Pimenta-do-reino

Sal a gosto

300 g de frango sem pele cortado em cubos pequenos

4 colheres (sopa) de azeite

Salsa e alecrim para decorar

1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Aqueça uma frigideira, coloque um pouco de azeite para “selar” o frango temperado apenas com sal e pimenta-do-reino (dar uma rápida dourada no frango com a frigideira bem quente, assim a carne permanecerá suculenta por dentro. Reserve. Em uma panela pequena, ferva o caldo de frango e mantenha-o no fogo durante todo o preparo do prato. Em uma panela mais funda doure a cebola bem picadinha no azeite.

Em seguida junte o arroz (o arroz arbóreo não deve ser lavado) e refogue por uns 2 minutos. Junte o vinho branco e deixe reduzir até o álcool evaporar. Acrescente a margarina. Após derreter junte 2 conchas do caldo de frango (deve estar quente). Mexa até o caldo secar. O risoto precisa ser preparado aos poucos, com um pouco de caldo por vez.

Parte do caldo evapora e parte vai se agregando ao sabor do arroz. Faça isso até que o arroz fique “al dente”, macio por fora e resistente no meio. Se amolecer por completo não ficará bom. Acrescente a colher de manteiga (dará o brilho característico do risoto), o frango já reservado e o queijo parmesão.

Deixe o queijo derreter, sirva os pratos e salpique salsinha fresca picadinha por cima. Coloque um galhinho de alecrim para decorar e deixe o queijo parmesão na mesa para os seus convidados jogarem por cima do risoto.

Fonte: TudoGostoso Foto: Tastemade / Divulgação

Nasi Goreng (Indonésia)

Ingredientes:

2 ovos

5 colheres (sopa) de óleo

2 dentes de alho picados

1 cebola pequena picada

1 pimenta dedo de moça inteira

1 colher (chá) de pasta de camarão

200 g de carne de porco ou bife em tiras

100 g de camarões miúdos limpos

200 g de peito de frango em tiras

700 g de arroz cozido resfriado

2 colheres de sopa de shoyu doce

2 colheres de sopa de ketchup

Sal

Pimenta do reino

Cebolinha verde

Ramos de coentro

Amendoim torrado moído grosseiramente

Limão cortado em quartos

Modo de preparo

Misture os ovos numa cumbuca com sal e pimenta. Cozinhe numa frigideira antiaderente fazendo de 2 a 3 panquecas de omelete finas. Enrole as panquecas uma a uma e corte em tiras com 1 centímetro de largura. Reserve. No processador ou liquidificador, bata a cebola com a pimenta, os dentes de alho e a pasta de camarão. Tempere as carnes com sal e pimenta.

Frite rápida e separadamente cada uma, em uma wok (tacho) bem quente em fogo alto e reserve. Frite a pasta de cebola e alho já feita numa wok em fogo baixo até que todo líquido tenha evaporado e a pasta comece a fritar. Cuide para não queimar. Ainda com a pasta na wok, aumente bem o fogo e adicione todas as proteínas. Não deixe de mexer.

Adicione o arroz, mexendo para que não grude. Adicione o ketchup e o shoyu doce. Corrija o tempero com sal e pimenta. Adicione um pouco da omelete cortada em tiras, do amendoim torrado, da cebolinha verde e do coentro. Sirva em pratos fundos ou bowls individuais. Decore com o que restou da omelete em tiras, amendoim torrado, cebolinha verde picada, os ramos de coentro e quartos de limão.

Fonte: Minha Casa Minha Cara Foto: Simply Recipes

Paella (Espanha)

Ingredientes:

½ xícara de azeite de oliva

700 g de sobrecoxa de frango desossada em pedaços

2 cebolas graúdas picadas em cubos

2 pimentões graúdos picados em cubos

3 tomates sem pele picados

200 g de vagem picadas

250 g de mexilhão ½ concha

200 g de lula cortada em anéis

150 g camarão pequeno descascado

600 g arroz parboilizado

400 g de lagostim inteiro

500 g de camarão graúdo inteiro

50 g de ervilha fresca pré-cozida

1 colher de sopa de temperinho (salsinha e alho processados)

1 litro de caldo da fervura da casca do camarão

2 pitadas de pistilo de açafrão espanhol

1 colher de sopa de colorante espanhol

Sal a gosto

Modo de preparo

Aqueça o azeite na paellera e frite o frango até dourar bem. Acrescente a cebola e, em seguida, o pimentão e a vagem. Tempere com uma pitada de sal para cada ingrediente. Em fogo alto, frite bem estes legumes, sempre mexendo para não queimar e adicione os mexilhões. Frite por mais 5 minutos e coloque o tomate e o temperinho.

Corrija o sal e deixe refogar por 15 minutos em fogo médio/baixo. Em seguida, acrescente aos poucos o caldo, até cobrir o rebite da alça da Paella. Adicione o açafrão, o colorante e após abrir fervura acrescente a lula e o camarão descascado. Mexa bem, corrija o sal e coloque o arroz, misture bem. Só então coloque os lagostins e os camarões sobre a paella, tendo a função de cobrir o arroz, formando a “tampa” da paella.

Decore com os mexilhões e espalhe a ervilha fresca. Salpique sal sobre os camarões e lagostins, aguarde o cozimento do arroz. Assim que o caldo evaporar, o arroz e os crustáceos estarão cozidos.

Fonte: Paellas Pepe Foto: Hungry Forever

Biryani (Índia)

Ingredientes:

Temperos:

1/2 colher (chá) de cominho em pó

1/2 colher (chá) de canela em pó

1/2 colher (chá) de louro em pó

1/2 colher (chá) de pimenta cayena

1/2 colher (chá) de noz-moscada ralada

Arroz

1 cebola média sem casca picada

5 dentes de alho amassados

2 colheres (sopa) de gengibre fresco ralado fino

1 colher (sopa) de pimenta dedo de moça picada

3 colheres (sopa) de manteiga

2 cebolas grandes em rodelas

1 colher (sopa) de mistura de especiarias ou masala

4 aniz estrelado

1 pote de iogurte natural

2 colheres de sopa de suco de limão

Sal a gosto

1 e 1/2 xícara (chá) de arroz tipo 1

3 xícaras (chá) de água fervente

2 colheres (sopa) de coentro picado

3 colheres (sopa) de castanha de caju torradas e picadas grosseiramente

3 colheres (sopa) de uvas-passas branca

2 ovos cozidos cortados em gomos

Modo de preparo

Junte os ingredientes do tempero e misture bem. Em seguida, em uma tigela, junte a cebola picada, o alho, o gengibre e a pimenta. Misture bem e acrescente 1 colher de sopa de água para deixar a preparação mais úmida. Em uma panela média, aqueça metade da quantidade de manteiga e refogue as rodelas de cebola em fogo brando por 15 minutos, ou até ficarem douradas.

Retire a cebola da panela e reserve. Retorne a mesma panela ao fogo brando e aqueça a manteiga restante. Acrescente a pasta de cebola e alho e refogue por 5 minutos, ou até dourar. Junte a mistura de temperos e o aniz. Refogue por mais 1 minuto.

Acrescente as cebolas em rodelas reservadas, o iogurte, o suco de limão e tempere com sal a gosto. Abaixe o fogo e cozinhe por 2 minutos em panela destampada até ferver. Adicione o arroz tipo 1 e refogue demoradamente.

Acrescente a água fervente e tempere com sal a gosto. Cozinhe em fogo baixo, panela tampada, até o líquido secar e o arroz ficar cozido. Se necessário, acrescente mais água durante o cozimento. Sirva o arroz em uma travessa e salpique pela superfície o coentro, a castanha, as uvas-passas e os ovos cozidos.

Fonte: Camil Foto: Tastemade

Bibimbap – Coréia

Ingredientes:

1 xícara (chá) de arroz

1/4 de cenoura (corte em Julienne ou tamanho maior de fósforo)

30 g de carne de boi moída ou bem picada

1/4 de pepino (corte em Julienne ou tamanho maior de fósforo)

25 gramas de moyashi broto de feijão

1 folha de alface crespa

1 cogumelo shitake fatiado

1/4 abobrinha

1 ovo

Para o tempero

1 colher (sopa) de pasta de pimenta gochujang

1/4 colher (chá) de molho de soja (shoyu)

1/4 colher (chá) de vinagre

1/2 colher (chá) de açúcar

1/2 colher (chá) de óleo de gergelim

1/4 colher (chá) de sementes de gergelim

1/2 dente de alho bem amassado

Para o tempero da carne

Pimenta do reino a gosto

½ colher (chá) de óleo de gergelim

½ colher (sopa) de molho de soja

½ alho picado

Para o tempero do broto de feijão

Cebolinha verde picada a gosto

1 pitada de sementes de gergelim

½ colher (chá) de óleo de gergelim

½ alho picado

Sal a gosto

Para o tempero do cogumelo

½ colher de chá de óleo de gergelim

Sal a gosto

Para o tempero do pepino

Semente de gergelim a gosto

½ colher de chá de óleo de gergelim

½ alho picado

Sal a gosto

Modo de reparo

Lave o arroz oriental e deixar de molho por cerca de 30 minutos. Escorra e cozinhe. Tempere a carne e reserve. Salpique o pepino, a cenoura e o cogumelo com o sal e deixar descansar por cerca de 5 minutos. Depois, aperte para retirar excesso de água. Mergulhe o broto de feijão e espinafre, separados, em água quente e, depois de esfriar, tempere com sal, alho, óleo de gergelim e a cebolinha.

Com um fio de óleo em uma frigideira, frite a cenoura e o cogumelo, rapidamente, mexendo sempre e reserve-os. Em uma outra frigideira, frite a carne e depois o ovo em óleo, sem virá-lo, para que não quebre ou cozinhe demais a gema. Para a montagem, coloque o arroz em uma tigela. Decore com os vegetais já preparados e o alface picado. Finalize colocando o ovo sobre o prato. Serva com a pasta de pimenta a gosto e óleo de gergelim.

Fonte: Band