Novas receitas de rabanadas para o Natal

O doce de origem portuguesa é sinônimo de Natal tamanha tradição à mesa dos brasileiros nesta época do ano. Bastam alguns pães amanhecidos, um pouco de leite, ovos e açúcar e canela para polvilhar. Uma receita para lá de simples que, por aqui, ganhou versões diferentes, podendo ser recheada ou com a adição de algum novo ingrediente.

Mesmo celíacos, veganos ou quem não quer sair da linha podem aproveitar a festa com receitas específicas para cada gosto. É possível encontrar variações da receita em todo o mundo: Inglaterra (eggy bread), EUA (french toast) e França (pain perdu). Há quem conteste a origem portuguesa do doce, mas o fato é que foi no Brasil que a rabanada ganhou mais adeptos (principalmente no Nordeste) e variações. Confira algumas delas:

Rabanada vegana

Ingredientes

1 xícara (chá) de leite vegetal à sua escolha

1 xícara (chá) de leite de coco

2 colheres (sopa) de açúcar

2 colheres (sopa) a de farinha de linhaça

2 colheres (sopa) de água

1 xícara (chá) de açúcar (para cobertura)

1 xícara (chá) de canela

1 pacote de minibaguette da Schar (200g)

3 colheres (sopa) de óleo de coco

Modo de preparo

Corte as baguetes em fatias diagonais com 3 cm de espessura. Em uma tigela funda, misture 1 xícara de leite vegetal, com 1 xícara de leite de coco e 2 colheres de sopa de açúcar. Em outra tigela funda, bata a água com a linhaça e espere 10 minutos até formar uma espécie de pasta. E um prato ou tigela fundos, faça uma mistura de açúcar e canela para a cobertura. Mergulhe as fatias de pão, uma a uma, rapidamente na mistura de leite e pela pasta de linhaça (rapidamente também). Logo após mergulhar a fatia, frite-a no óleo de coco já quente na frigideira (não precisa mergulhar as fatias, basta que haja óleo de coco suficiente para que não fiquem secas). Por fim, passe as rabanadas na mistura de canela e açúcar.

Rendimento: 12 porções

Fonte: OneMarket Schar (produtos veganos)

Rabanada sem lactose

Ingredientes

1 xícara (chá) de água

¼ xícara (chá) de leite de soja

¾ xícara (chá) de açúcar demerara

2 colheres (sopa) de semente de linhaça dourada

Casca de ½ laranja

1 pão integral cortado em fatias de 3 cm de espessura

Canela em pó e açúcar de confeiteiro para polvilhar

Óleo de coco para grelhar

Modo de preparo

Em uma panela, misture bem o leite de soja, a água, o açúcar, a casca de laranja e a linhaça. Ligue o fogo e deixe ferver, mexendo sempre. Passe a mistura para um recipiente e aguarde até que esfrie um pouco. Em uma frigideira, coloque ½ colher (sopa) de óleo de coco e ligue em fogo médio. Mergulhe, rapidamente, as fatias de pão na mistura e grelhe na frigideira quente, virando para dourar dos dois lados. Para finalizar, polvilhe canela em pó e o açúcar de confeiteiro e sirva!

Rendimento: 10 porções

Fonte: Suprasoy

Rabanada recheada com doce de leite

Ingredientes

2 ovos

2 xícaras (chá) de leite

4 colheres (sopa) de açúcar refinado

2 colheres (sopa) de canela em pó

8 colheres (sopa) de doce de leite pastoso

16 fatias de pão para rabanada com 1 cm de espessura

Óleo para fritar

Modo de preparo

Bata os ovos com o leite. Reserve. Em uma tigela, misture o açúcar e a canela em pó. Reserve. Separe 8 fatias de pão e espalhe 1 colher de sopa de doce de leite em cada fatia. Depois, cubra com as fatias restantes como se fossem sanduíches e pressione com os dedos nas laterais para fechar bem. Em uma panela pequena, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Passe as rabanadas recheadas na mistura de ovos e leite, e frite dos dois lados até dourar. Retire da panela, escorra em papel toalha e passe as rabanadas pela mistura de açúcar refinado e canela. Sirva em seguida.

Fonte: Açúcar União

Rabanada de Natal

Ingredientes

4 fatias de pão de forma com grãos sabor canela e passas, cortadas em quadrados

1 xícara (chá) de leite desnatado

4 colheres (sopa) de açúcar mascavo

1 colher (sobremesa) de canela em pó

4 colheres (sopa) de amêndoas picadas

1 colher (café) de óleo vegetal

1 ovo

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o ovo e o leite e em outro o açúcar, a canela e as amêndoas. Umedeça os pedaços de pão no leite com ovo e “empane” na mistura de açúcar com canela e amêndoas. Coloque os pedaços de pão em uma assadeira untada com óleo e leve ao forno médio por 20 minutos. Sirva em seguida.

Rendimento: quatro porções

Fonte: Wickbold

Rabanada portuguesa

Ingredientes

5 pães franceses amanhecidos, cortados em fatias

2 xícaras (chá) de vinho tinto seco

2 ovos

Óleo para fritar

Açúcar e coco ralado ou canela em pós, para polvilhar

Modo de preparo

Bata os ovos com um garfo, até ficar bem leve. Aqueça bastante óleo em uma frigideira grande. Quando o óleo estiver quente, pegue as fatias de pão e umedeça, uma a uma, no vinho tinto, dos dois lados e, em seguida mergulhe a fatia nos ovos batidos. Leve as fatias no óleo para fritar virando-as de vez em quando. Quando as fatias estiverem bem douradas, retire-as do óleo com uma escumadeira e coloque-as em um prato com papel absorvente para retirar o excesso do óleo. Após secar o óleo, disponha as fatias em uma vasilha para servir. Misture açúcar a gosto com canela em pó, ou açúcar com coco ralado, e polvilhe sobre as fatias.

Fonte: Sabor Perfeito

Rabanada com recheio de Butter Toffees

Ingredientes

10 fatias de pão de forma sem casca

2 ovos inteiros batidos

1 copo de leite com 2 gotas de essência de baunilha

Óleo para fritar

30 balas Butter Toffees Maracujá

1 rolo para abrir massa

1 tábua de cozinha

1 xícara de açúcar

1 colher (sopa) de canela em pó

Modo de preparo

Abra o pão de forma com o rolo até ficar bem fininho. Aqueça as balas no micro-ondas por 10 segundos e abra cada uma com o rolo. Abra o pão de forma com o rolo até ficar bem fininho. Recheie cada fatia de pão com 2 balas e enrole o pão com o recheio. Mergulhe no leite e depois no ovo batido. Frite em óleo quente até dourar. Deixe o óleo escorrer num prato com papel toalha e depois passe no açúcar e canela. Sirva ainda quente.

Rendimento: 10 porções

Fonte: Arcor

Rabanada de churros

Ingredientes

Fatias de pão quadrado e sem casca

Doce de leite a gosto

500ml de leite

1 colher (sopa) de extrato de baunilha

2 ovos

Açúcar de canela para polvilhar

Modo de preparo

Use o rolo de massa para achatar as fatias de pão, depois passe doce de leite para cada fatia (menos nas bordas, porque pode vazar) e enrole. Numa tigela, adicione o leite e o extrato de baunilha. Em outra tigela, bata os ovos até que se misturem. Passe os rolinhos de pão no leite e depois na mistura dos ovos. Em seguida, frite em óleo bem quente. Depois que estiverem fritos, passe os rolinhos na mistura de açúcar e canela.

Fonte: Receita 360