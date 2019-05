Mortadela é excelente ingrediente para criar receitinhas gourmet

Coxinha ou mortadela, qual você escolheria? Apesar da analogia sobre o embutido, os dias de “gata-borralheira” ficaram para trás. A mortadela foi “descoberta” e agora é ingrediente gourmet na cozinha dos principais restaurantes e chefs do País. O pão com mortadela continua, mas com novos ingredientes. Seu sabor único deixa ainda mais gostosas receitas como arroz de forno, salgados e acrescenta um toque original aos requintados buffets com as trouxinhas de mortadela recheadas. E o melhor de tudo: a mortadela é barata! Confira algumas receitas com o embutido mais querido do Brasil.

Tipos de mortadela

Seu sabor se deve a grande quantidade de temperos utilizados no seu preparo, em especial o alho. Originária da Itália, a mortadela de boa qualidade é rosada e úmida – embora muitas marcas a umedeçam com gordura. Confira as principais variações de mortadela:

1 – Mortadela comum: composta por carnes de açougue (bovinos, aves e suínos), carnes mecanicamente separadas (CMS), até o limite máximo de 60% e 10% de gordura.

2 – Tipo bologna: preparada com carnes bovinas, suínas ou ovinas e mecanicamente separadas até o limite máximo de 20% e 10% de gordura.

3 – Mortadela italiana: porções de carnes variadas e toucinho, não sendo permitida a adição de amido.

4 – Mortadela de ave: carne de ave mecanicamente separada, na proporção de 40% para 5% de miúdos comestíveis de aves (fígado, moela e coração) e o restante em gordura.

Wrap integral com patê e mortadela

Ingredientes

2 colheres (sopa) de shoyu light

½ xícara (chá) de cogumelo paris fatiado

100g de tofu

2 fatias de wrap integral

1 embalagem de patê sabor champignon Superbom

4 fatias de Mortadela Superbom

Alface a gosto

1 cenoura pequena ralada

½ cebola roxa em rodelas

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça rapidamente o shoyu e refogue o cogumelo e o tofu. Retire do fogo e reserve. Na mesma frigideira, aqueça o wrap integral por alguns segundos para ficar mais crocante. Retire da frigideira e faça a montagem do lanche. Primeiro, passe uma camada do patê Superbom. Em seguida, adicione a mortadela, a alface, a cenoura, a cebola, o cogumelo e o tofu refogados. Feche o wrap e sirva.

Rendimento: 2 porções

Pãezinhos de mortadela com queijo

Ingredientes

1 embalagem de mistura para pão de batata (450g)

10g de fermento biológico seco instantâneo (1 sachê)

200ml de água ou leite em temperatura ambiente

2 ovos

100ml de óleo

Recheio

100g de queijo tipo prato ralado grosso

100g de queijo tipo muçarela ralado grosso

100g de ricota fresca amassada

2 colheres (sopa) de salsinha fresca bem picada

200g de mortadela fatiada e cortada em tirinhas

Modo de preparo

RECHEIO. Misture bem todos os ingredientes e utilize no preparo. MASSA. Coloque metade da mistura para pão na tigela da batedeira. Junte o fermento e misture bem. Adicione água, ovo, óleo e bata bem com o batedor para massas pesadas por, aproximadamente, 5 minutos. Acrescente a mistura restante e sove a massa por mais 5 minutos. Cubra a tigela com filme plástico e deixe descansar até dobrar de volume. MONTAGEM. Depois de crescida, abra a massa no formato de um retângulo com um centímetro de espessura, espalhe o recheio, enrole como rocambole e corte em pedaços do tamanho desejado. Coloque em forma untada e deixe crescer até dobrar de volume. Leve para assar em forno preaquecido a 200°C por cerca de 20 minutos.

Dica. Para modelar pãezinhos, abra a massa em uma bancada enfarinhada e divida a massa em 20 bolinhas. Coloque uma porção de recheio em cada uma e modele a seu gosto. Deixe crescer novamente até dobrar de volume. Asse em forno preaquecido a 200°C por, aproximadamente, 15 minutos. A receita rende 30 porções.

Arroz de forno com mortadela

Ingredientes

2 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

½ xícara (chá) de vagem picada

2 tomates em sementes picados

½ cenoura ralada

1 lata de milho escorrido

½ xícara (chá) de água

1 colher (sopa) de tempero em pó para legumes

1 ½ xícara (chá) de mortadela em cubos pequenos

3 xícaras (chá) de arroz branco cozido

2 xícaras (chá) de maionese

Sal

Pimenta-do-reino

Cheiro-verde a gosto

Queijo parmesão ralado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e refogue a cebola e o alho por 3 minutos. Adicione a vagem, o tomate, a cenoura e o milho e refogue por 2 minutos. Acrescente a água e o tempero em pó e cozinhe por 4 minutos. Transfira para uma tigela com a água do cozimento, misture a mortadela, o arroz e a maionese. Tempere com sal, se necessário, pimenta e cheiro-verde. Transfira para um refratário grande, polvilhe o queijo parmesão e leve ao forno médio, preaquecido, por 15 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.

Bolinho de mortadela

Ingredientes

2 colheres (sopa) manteiga

3 dentes alho triturados

1 tablete caldo de carne

2 xícaras (chá) água quente

2 xícaras (chá) farinha de trigo

200g de mandioquinha amassada e cozida

250g de mortadela ralada

200g de muçarela em cubos

Óleo para fritar

Modo de preparo

Aquecer a manteiga e dourar os dentes de alho na mesma panela. Dissolver o caldo de carne e juntá-lo à água quente. Espere levantar fervura. Após cozinhar, passar a massa a um refratário enfarinhado. Deixar amornar e acrescentar a mortadela e a mandioquinha. Sovar até incorporar todos os ingredientes. Para modelar, pegar um punhado de massa, abrir e colocar um cubo de muçarela. Fazer uma bolinha. Repita o procedimento até acabar a massa. Fritar os bolinhos. Deixar escorrer em papel absorvente. Servir ainda quente.

Trouxinhas de mortadela

Ingredientes

150g de mortadela

200g de ricota

½ caixa de creme de leite (250 ml)

3 colheres (sopa) de requeijão cremoso

Sal e temperos a gosto

Cebolinha ou nirá para amarrar

Modo de preparo

Bata a ricota, o creme de leite, o requeijão cremoso, o sal e os temperos de sua preferência no processador até que forme bolinhas na massa. Embrulhe com fatias de mortadela em forma de trouxinha. Amarre com a cebolinha ou nirá.

