Molhos diferentes para o dia a dia

Molho arrabiata

4 tomates

1 colher (café) de pimenta calabresa moída

2 dentes de alho

1 cebola branca

5 folhas de manjericão

1 colher (café) de azeite de oliva

1 pitada de pimenta-do-reino

1 pitada de sal

Modo de preparo

Retire a parte verde dos tomates, faça-lhes um corte em forma de “x” no outro extremo e coloque em uma panela com água fervente abundante. Deixe ficar por 5 minutos, para que seja fácil retirar a pele. Depois de tirar a pele e as sementes dos tomates, bata a polpa no liquidificador junto com sal, pimenta e azeite de oliva. À parte, leve ao fogo médio uma panela com um pouco de óleo, e refogue a cebola e os alhos picados finamente. Acrescente a polpa de tomate, a pimenta calabresa e o manjericão, e cozinhe por 20 minutos em fogo baixo. Após esse tempo, acerte o sabor do molho arrabiata com sal e pimenta, e está pronto a servir! Use no preparo de canelones de carne ou raviolis de espinafre ou até mesmo para o espaguete.

Molho chimole

100g de manteiga vegetal

3 tomates vermelhos

4 dentes de alho

5 pimentas poblano (é um tipo suave originário do México)

6 pimentões

2 tortilhas de farinha

1 colher (sopa) de colorau

2 folhas de erva-de-santa-maria

½ colher (café) de caldo de galinha ou vegetais em pó

¼ colher (café) de pimenta-do-reino

1 pitada de sal

Modo de preparo

Depois de ter lavado todos os legumes, corte a cebola em pedaços. Além de remover o tronquinho do pimentão, corte o topo e a base. Faça um corte longitudinal para retirar as sementes e as veias. Apenas o tronquinho deve ser descartado. Coloque em uma panela com água fervente em fogo médio, tampe e deixe ferver até ficarem macias. Em uma frigideira quente em fogo médio, doure (sem gordura) as tortilhas de farinha em ambos os lados, garantindo que não queimam. Coloque o alho, o tomate, a pimenta, um quarto da cebola, as pimentas cozidas, uma colher de sopa de colorau, as tortilhas torradas em pedaços, meia colher de caldo de galinha em pó, um quarto de colher de pimenta-do-reino, duas folhas de erva-de-santa-maria e uma pitada de sal no liquidificador. Bata até obter um molho espesso. Em uma frigideira já quente com meia colher de sopa de manteiga derretida, frite o molho chimole em fogo médio, mexendo sempre. Cozinhe até ficar bem apurado.

Dica. Sirva o molho quente como guarnição para carnes, arroz ou como a tradição dita: para acompanhar alguns tradicionais tacos de banana.

Fonte: Tudo Receitas Foto: Prazeres da Mesa_Divulgação

Molho de tamarindo

200g de polpa de tamarindo

250ml de leite de coco

½ xícara (chá) de açúcar

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em uma panela adicione a polpa de tamarindo e o leite de coco. Misture muito bem até ficar homogêneo e cozinhe em fogo médio por alguns minutos. Acrescente o açúcar e misture para dissolver. Deixe cozinhar por 20 minutos em fogo baixo, até o molho reduzir e ficar um pouco espesso. Bata tudo no liquidificador, pois isso ajudará que o molho de tamarindo fique mais homogêneo, já que o leite de coco pode talhar. Retifique o sabor do molho de tamarindo com sal e pimenta, e está pronto a servir! Este molho agridoce pode ser servido com receitas de carne de porco, frango e até peixe.

Molho de damasco

200g de damascos secos sem caroço

1 xícara (chá) de água ou vinho branco

2 colheres (sopa) de amido de milho

1 colher (sopa) de mel

1 colher (sopa) de maisena

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Corte os damascos em pedaços e coloque hidratando numa tigela com a água ou o vinho, durante 15 minutos. Derreta a manteiga numa panela em fogo médio e acrescente os damascos escorridos e a amido de milho dissolvido na água ou vinho em que estiveram hidratando. Mexa o preparado de vez em quando, até se formar uma calda. Nesse momento, bata no liquidificador junto com o mel, de forma a obter um creme. Tempere o molho de damasco a gosto com sal e pimenta e sirva junto com carnes, como por exemplo, filé de corvina com tomilho ou filé de frango.

