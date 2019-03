McDonald’s oferece dois Clássicos do Dia por R$ 14,90

Não só um, mas dois! A partir desta terça-feira (19), os clientes McDonald’s poderão escolher em qualquer dia da semana 2 entre 7 opções de sanduíches icônicos da marca que já eram oferecidos nos Clássicos do Dia, como Big Mac, Cheddar McMelt e Quarterão, por R$ 14,90.

Foto: Divulgação / McDonald's

A ação é resultado de constantes pesquisas da rede para entender os desejos dos mais de 2 milhões de clientes que visitam os restaurantes todos os dias. No menu promocional, os sanduíches consagrados e campeões de vendas já podiam ser adquiridos por R$ 7,90 na plataforma dos Clássicos do Dia.

“O cliente sempre foi protagonista em nossos restaurantes e desenvolvemos opções cada vez mais democráticas para nosso cardápio, sempre unindo sabor, qualidade e valores ainda mais acessíveis. Os Clássicos do Dia já são um sucesso de vendas e, para agradar a todos os gostos, agora é possível comprar dois de seus sanduíches preferidos por um preço que cabe no bolso”, afirma João Branco, Diretor de Marketing do McDonald’s no Brasil.

Além desta novidade, por mais R$ 10 é possível levar também refrigerante e McFritas no tamanho médio.

Consulte os restaurantes participantes no site do McDonald’s.

Dois dos Clássicos em qualquer dia da semana por R$ 14,90:

Triplo Tasty

Triplo Burger Bacon

Big Mac

Cheddar McMelt

Quarterão

Triplo Cheeseburger

As informações são da assessoria de comunicação do McDonald’s.