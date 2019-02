Massa de torta: aprenda a fazer os 3 tipos existentes

De frango, de palmito, de morango ou de limão. Seja salgada ou doce, uma torta sempre cai bem na hora do lanche ou como sobremesa. Essa iguaria remete à culinária francesa que se especializou e criou três tipos de massas diferentes. Exatamente! Existem três tipos de massas: brisée, sablés e sucrée, e cada uma delas pode contribuir em textura e sabor quando combinada aos ingredientes certos.

A massa brisée é a famosa “massa podre”. Ela é bem simples de fazer, pois não leva açúcar nem ovo, sendo ideal para tortas salgadas e quiches, uma vez que seu sabor é neutro deixando que o recheio, por si só, faça a mágica. As massas sablée e sucréé são praticamente iguais, têm os mesmos ingredientes. Foto: Adobe Stock

O que difere uma da outra é a quantidade de açúcar. A sabléé tem menos açúcar sendo a mais adequada para receitas bem doces. Já a sucrée, como o próprio nome já diz (sucre é açúcar em francês), é a massa mais açucarada, mais indicada para receitas menos doces ou mais ácidas como no caso da torta de limão e maracujá. Confira as receitas e tire a prova em casa, com deliciosas tortas à mesa.

Massa Sucrée

Ingredientes

• 1 ovo

• 1 xícara (chá) de farinha de trigo

• 125 g de manteiga gelada

• 175 g de açúcar de confeiteiro

• 1 pitada de sal

Modo de preparo

Peneire a farinha, o sal e o açúcar juntos. Acrescente a manteiga gelada, cortada em cubos, até que se torne um farelo. Em seguida, adicione o ovo na mistura de farinha e amasse com delicadeza até formar a massa. Faça uma bola com a massa, embrulhe em plástico filme e achate a bola para que fique mais fácil na hora de abrir a massa. Deixe descansar na geladeira por no mínimo 1 hora ou até 48 horas. Quando for usar, abra em superfície ligeiramente enfarinhada. Preaqueça o forno a 180º e leve a massa para assar, em uma forma untada com manteiga ou forrada com papel-manteiga, por 20 minutos ou até que fique dourada. Se o recheio escolhido precisa ir ao forno, é possível assá-lo junto com a massa.

Dica Cortar a manteiga em cubos ajuda a misturá-la com a farinha. Tome o cuidado para que os cubinhos não grudem uns aos outros, do contrário o processo irá se prolongar.

Massa Sablée

Ingredientes

• 1 ovo

• 1 xícara (chá) de farinha de trigo (250g)

• 125 g de manteiga em temperatura ambiente

• 125 g de açúcar

• 1 pitada de sal

Modo de preparo

Peneire a farinha, o sal e o açúcar juntos. Acrescente a manteiga e o ovo sobre a mistura de farinha e amasse com delicadeza até formar a massa. Faça uma bola com ela, embrulhe em plástico filme e achate a bola para que fique mais fácil na hora de abrir a massa. Deixe descansar na geladeira por no mínimo 1 hora ou até 48 horas. Quando for usar, abra em superfície ligeiramente enfarinhada. Preaqueça o forno a 180º e leve a massa para assar, em uma forma untada com manteiga ou forrada com papel-manteiga, por 20 minutos ou até que fique dourada. Se o recheio escolhido precisa ir ao forno, é possível assá-lo junto com a massa.

Dica Se a massa estiver difícil de juntar, passa a mão em água corrente e volte a manusear a massa. Aos poucos ela vai ganhando ponto sem ficar mole demais com o excesso de água.

Massa Brisée

Ingredientes

• 1 xícara (chá) de manteiga

• 1/4 xícara (chá) de água gelada

• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes até obter uma massa lisa e homogênea. Abra a massa em uma superfície enfarinhada até obter tamanho suficiente para forrar uma assadeira para torta. Coloque a massa em uma assadeira untada ou forrada com papel-manteiga. Com o auxílio de um garfo, faça alguns furos na massa e leve à geladeira por 30 minutos. Retire a forma da geladeira e reserve. Preaqueça o forno a 180º. Quando estiver aquecido, leve a forma com a massa para assar, sem recheio, por 20 minutos ou até a massa dourar levemente.

