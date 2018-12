Mantendo a dieta no Natal: é possível!

Foto: Divulgação

Dezembro é um mês repleto de celebrações. Além do Natal e Ano Novo, são confraternizações e happy hours, tudo regado à muita comida e bebida. Por isso, pode ser um pouco difícil manter a determinação e o foco para quem está fazendo aquela dieta – afinal, o Verão está chegando e todo mundo quer estar com o corpo em dia. Mas fica a dica: é possível curtir todas as festividades sem exagerar e “atrapalhar” os resultados obtidos durante o ano. A especialista em emagrecimento Mariane de Chiara deu algumas dicas de como manter uma rotina saudável, mesmo em meio a tanta tentação. “Oportunidades para ‘chutar o balde’ não faltam, mas é possível encontrar um equilíbrio, aproveitando bons momentos sem prejudicar o shape”, diz. Em resumo, segundo a especialista, é saber escolher bem quais alimentos serão consumidos. “É importante se divertir durante as confraternizações de final de ano, mas é necessário manter a consciência sobre os alimentos e bebidas ingeridos. Pode-se comer de tudo, desde que haja discernimento e inteligência nas escolhas”, ressalta. Confira algumas dicas da profissional:

1 – Cuidado com os fins de semana

De acordo com a especialista, muitas pessoas fazem uma alimentação regrada durante a semana, mas aproveitam o sábado e o domingo para “compensar” o que não comeram nos demais dias – e isso é um erro. “Isso torna o processo ineficiente. Nesses casos, o processo de emagrecimento não evolui”, aponta Mariane de Chiara. “A preocupação com a alimentação deve ser feita durante todos os dias da semana”.

2 – Atenção ao que está comendo

Em meio à tanta festança, muita gente não presta atenção aos alimentos que está consumindo e, assim, acaba ingerindo produtos muito calóricos. “Se a ideia é petiscar, vale a pena investir em opções saudáveis como palitinhos de cenoura, salsão e pepino ou saladinhas com folhas verdes e tomatinhos”, sugeriu Mariane. Espetinhos de carne ou frango, ricos em proteína, também são uma boa saída.

3 – Alimente-se durante o dia

Engana-se quem pensa que, para emagrecer, é preciso ficar sem comer. “Essa prática é um erro e acaba contribuindo para o ganho de calorias em excesso”, explicou Mariane. O correto, segundo ela, é realizar refeições de três em três horas durante o dia e ingerir opções leves antes das festas, como uma barrinha de cereal natural, uma fruta ou até mesmo um shake.

4 – Bebidas alcoólicas

Festas de final de ano são regadas a muitos tipos de bebidas, e as alcoólicas são maioria. É justamente nesse caso que o cuidado deve ser redobrado. Cervejas e vinhos são mais calóricas do que bebidas como saquê e gim, por exemplo. “Não é necessário contar calorias, porém, fazer escolhas inteligentes é importante para se manter na dieta. Uma dica importante é beber água entre um drink e outro”, recomenda a especialista em emagrecimento.