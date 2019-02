Mandioca: benefícios, dicas de consumo e receitas

Mandioca, aipim, macaxeira, mani… ela é conhecida em todo o País e, dependendo da região, muda de nome, mas o sabor… hummm! A mandioca é um dos alimentos mais populares do Brasil devido sua versatilidade na cozinha, preço (é um alimento barato), sua habilidade de adaptação (ela nasce em qualquer terreno) e, claro, sabor.

Ela é uma excelente fonte de energia, perfeita para atletas e esportistas. Rica em potássio, fibras e carboidratos simples “sendo uma ótima opção para diabéticos por não produzir picos de glicose no sangue e fazer uma digestão lenta”, ressalta a chef do Café & Prosa Cafeteria e Restaurante, Patrícia Pereira. “A mandioca é utilizada em quase sua totalidade, sendo na alimentação como mandioca, tucupi, polvilho, farinhas e outros”, completa Patrícia. Segundo a Embrapa, o Brasil é o segundo maior produtor de mandioca do mundo.

Dicas de compra e conservação

Escolha sempre as raízes novas, mais branquinhas, isso porque as raízes velhas, muitas vezes não atingem o ponto de cozimento tornando-se inutilizadas como alimento. Ao comprar mandioca, opte pelas descascadas, ou certifique-se de que estejam branquinhas por dentro, sem manchas ou pontos escuros.

Se não for utilizar toda a mandioca na receita, a dica é deixá-la de molho (completamente coberta de água). “Ela deve ficar no máximo 24 horas na água. Caso não consuma até esse período, o melhor é congelar”, diz a chef.

Origem tem relação com lenda indígena

A origem da mandioca é contada por uma lenda indígena: Mani, como era chamada uma pequena menina indígena, era muito alegre, amorosa e saudável. Um dia ela adoeceu ficou muito fraquinha – sua pele ficou branquinha – e faleceu inesperadamente. Como de costume na aldeia, foi enterrada dentro da oca, onde posteriormente nasceu uma planta desconhecida.

Os índios então decidiram cavar a terra para ver qual era a planta e encontraram uma raiz marrom e branca por dentro, que resolveram provar e foi a salvação do povo que, desde a morte da menina, sofria com a escassez de alimentos. A planta foi batizada de Manioca, uma junção do nome Mani com oca, local onde brotou. Foto: Adobe Stock

Bolo de mandioca com queijo

Ingredientes

4 xícaras (chá) de mandioca orgânica ralada

1 ½ xícara (chá) de muçarela ralada

1 xícara (chá) de açúcar

3 colheres (sopa) de margarina

6 ovos

1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo

Na batedeira coloque os ovos, margarina e o açúcar. Bater até ficar bem fofo e homogêneo. Adicione o fermento em pó e misture. Coloque esta mistura batida sobre a mandioca e o queijo ralado. Misture tudo. Assar em forma untada e polvilhada com açúcar (nada de farinha).

Dica. A receita não possui glúten uma vez que não faz uso de farinha branca.

Fonte: Café & Prosa Cafeteria e Restaurante Foto: Divulgação

Biscoito de mandioca, cachaça e chia

Ingredientes

400g mandioca orgânica

2 ovos

100g queijo minas padrão ralado

2 xícaras (chá) de polvilho azedo

Chia a gosto

Sal a gosto

1 colher (sopa) de cachaça

1 colher (sopa) de orégano (opcional)

1 colher (café) de fermento em pó

Modo de preparo

Cozinhe a mandioca e amasse. Com o purê da mandioca ainda morno, adicione o queijo ralado, os ovos, o sal e a cachaça, mexendo bem para incorporar todos os ingredientes. Depois da mistura homogênea, adicione o polvilho, o fermento, a chia e o orégano, se desejar, e sove até a massa ficar lisa, compacta e modelável. Faça biscoitos em formato de meia lua (ou outro que desejar, como bolinha e palito) e asse em forno preaquecido, a 220°C por, aproximadamente, 35 minutos.

Dica. A cachaça pode ser retirada da receita, sem alterar a estrutura. Caso queira, você pode adicionar outros sabores à massa como bacon, provolone e alho.

Fonte: Café & Prosa Cafeteria e Restaurante Foto: VisualHunt

Escondidinho à bolonhesa com purê de mandioca

Ingredientes

Molho à bolonhesa

500g de patinho moído

4 tomates picados

1 cebola picada

2 dentes de alho picado

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Cheiro-verde a gosto

Purê

300g mandioca cozida

200ml de leite integral

100ml de creme de leite

Sal a gosto

Noz-moscada a gosto

200g de queijo muçarela

1 colher (sopa) de manteiga

Modo de preparo

MOLHO. Em uma panela refogue o alho e a cebola em azeite, até murcharem e ficarem transparentes. Reserve. Na mesma panela refogue a carne moída em azeite até pegar coloração. Adicione a cebola reservada, o tomate e tempere a gosto, finalizando com o cheiro-verde.

PURÊ. Cozinhe e amasse a mandioca. Na panela coloque a manteiga até derreter e adicione então a mandioca cozida e o restante dos ingredientes, deixando metade do queijo reservado. Quando todos os ingredientes incorporarem, desligue o fogo.

MONTAGEM. Em um refratário que possa ir ao forno, faça uma camada com a carne preparada e cubra-a com o purê de mandioca. Finalize com o restante do queijo muçarela e leve para gratinar.

Fonte: Café & Prosa Cafeteria e Restaurante