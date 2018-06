Livro ensina a fazer sanduíches para todos os gostos

Foto: Divulgação

Não há quem não goste de um bom sanduíche – e existem opções para todos os gostos. Pensando nisso, a editora Melhoramentos lançou o livro “Sanduíche! Impossível resistir a essa tentação”, escrito por J. A. Dias Lopes. A publicação reúne diversas receitas irresistíveis e apreciadas ao redor do mundo.

O livro já está disponível nas livrarias e nas lojas on-line, custando R$ 89 a versão física e R$ 30,90 o e-book.

Com imagens de Reinaldo Mandacaru, a obra traz também algumas curiosidades, como por exemplo, a origem da iguaria: conta-se que a versão final do sanduíche foi lançada mundialmente pelos britânicos.

A tradição diz que, no século 18, o Lorde John Montagu (1718 – 1792), o 4º Conde de Sandwich, foi a primeira pessoa a acrescentar recheio entre duas fatias de pão, durante uma noite de carteado.

Katsu sando

Ingredientes

1 ovo batido

50g farinha de trigo

50g farinha panko (farinha de rosca estilo asiática)

3 filés de bisteca de porco sem osso (cerca de 110g cada e espessura de 0,5cm; pode ser substituído por bife bovino ou frango)

Sal refinado para temperar

Pimenta-do-reino

6 fatias de pão de forma tradicional com ou sem casca

Mostarda amarela

Maionese norma ou maionese japonesa (kewpie)

Molho tonkatsu (molho para milanesa estilo japonês)

Óleo vegetal de sabor neutro para fritar

Modo de preparo

Bater o ovo, misturando bem a gema e a clara. Limpe a carne, retirando o excesso de gordura. Separe a farinha, o ovo batido e o panko em recipientes adequados para fazer o empanamento dos filés. Tempere os filés, farinha de trigo e panko com sal e pimenta. Para empanar, passe o filé na farinha de trigo, no ovo batido e ao final no panko, apertando bem para grudar. Repita o processo nos demais filés.

Numa panela ou frigideira com bordas altas, coloque óleo suficiente para chegar a cerca de 1,5cm de altura. Aqueça o óleo em fogo médio, mas não deixe muito quente, pois a carne precisa cozinhar. Se tiver muito quente, o empanado queima, mas a carne continua crua. Deixe fritar por cerca de 7 a 10 minutos, e neste tempo é necessário ir virando o filé.

Quando estiver bem dourado, retire do óleo e deixe escorrer em papel toalha. Espere 5 minutos antes de prosseguir. Passe mostarda numa fatia de pão, e na outra maionese. Coloque o filé frito e o molho tonkatsu e feche com a outra fatia.

Dica. Se desejar, retire a casca do pão e corte ao meio.

Francesinha

Ingredientes

Molho

2 colheres (sopa) de amido de milho

2 colheres (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de extrato de tomate

1 sachê de caldo de carne

1 garrafa long neck de cerveja preta

1 cálice de vinho do porto

½ xícara (chá) de leite

Sal a gosto

Molho de pimenta a gosto

Montagem

6 fatias de pão de forma

4 bifes de filé mignon

10 fatias de queijo muçarela

6 fatias de presunto

2 salsichas Viena

2 linguiças frescas sem pele

2 ovos fritos

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

MOLHO. Coloque em uma panela todos os ingredientes e vá mexendo até engrossar levemente. Retire e deixe amornar.

MONTAGEM. Grelhe a linguiça, o filé e as salsichas. Em uma forma, coloque uma fatia de pão de forma, dois filés, outra fatia de pão de forma, a linguiça e a salsicha. Adicione outra fatia de pão de forma, uma ou duas fatias de presunto, cinco fatias de queijo sobre esses pães, fazendo com que estas fatias tampem todo o sanduíche.

Leve ao forno preaquecido, 200 C, por cerca de 10 minutos ou até derreter o queijo. Após, retire do forno, frite um ovo e coloque por cima junto com o molho. Sirva.

Ovos Benedict

Ingredientes

4 fatias de bacon

1 colher (chá) de vinagre branco

4 ovos

1 xícara (chá) de manteiga

3 gemas

1 colher (sopa) de creme de leite

1 pitada de pimenta-caiena

1/2 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de suco de limão siciliano

4 fatias pães torrados

Modo de preparo

Em uma frigideira em fogo médio, frite o bacon até ficar corado. Encha uma panela larga com, aproximadamente, 7 cm de água. Quando a água ferver, acrescente o vinagre. Quebre os 4 ovos e coloque-os com cuidado na água, deixe que cozinhem por 2 a 3 minutos, até que a clara esteja dura, mas a gema ainda esteja mole. Retire os ovos com uma escumadeira.

Enquanto isso, derreta a manteiga na frigideira ou no micro-ondas, até que comece a borbulhar. Tire a manteiga do fogo antes que fique escura. Em um liquidificador ou em um processador de alimentos bata as gemas, o creme de leite, a pimenta-caiena e o sal até formar um creme homogêneo. Adicione a metade da manteiga derretida, despeje-a em fios.

Use o processador de alimentos em velocidade baixa para que a manteiga se misture, rapidamente, com o creme. Misture o suco de limão usando o mesmo método, e depois misture, novamente, a manteiga que está sobrando. Em um prato ou travessa, ponha os pães cortados. Por cima de cada pão coloque 1 fatia de bacon e 1 ovo pochê. Regue com o creme preparado. Sirva imediatamente.

