Limpando o seu forno elétrico

O forno elétrico é um eletrodoméstico que ajuda e muito no dia a dia da cozinha. Mas mantê-lo sempre limpo e em boas condições de uso pode não ser uma missão das mais fáceis. Para aumentar a vida útil do aparelho, o ideal é limpá-lo sempre logo após o uso, usando apenas um pano úmido com água e sabão neutro ou com papel toalha. Não se esqueça também de secar bem. No entanto, de tempos em tempos, é necessário realizar uma limpeza mais profunda. Confira as dicas:

Sem acidentes

Retire o plugue da tomada e deixe os equipamentos externos esfriarem para evitar choque térmico ou até eventual quebra do prato de vidro, por exemplo. Foto: Freeimages.com

Limpeza

Limpe as superfícies do aparelho com uma esponja ou um pano macio umedecido em água, de preferência morna, com sabão ou detergente neutro. A grelha e a assadeira devem ser removidas para facilitar a limpeza.

Secando

Depois, seque bem com um pano macio e finalize com papel toalha para eliminar manchas da porta do forno elétrico. Após a limpeza é aconselhável manter a porta aberta por alguns minutos para eliminar o excesso de umidade.

Lado externo

Para limpar o painel de controle, abra a porta do forno para evitar que ele seja ligado acidentalmente, limpe com um pano úmido e seque imediatamente;

Evite

Jamais utilize para limpar seu forno elétrico álcool, querosene, gasolina, tiner, solventes, removedores, produtos químicos ou abrasivos como saponáceos.

Fonte: Midea