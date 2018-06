Influências do Japão na gastronomia brasileira

Em 2018 são comemorados os 110 anos da chegada dos primeiros imigrantes japoneses em território nacional. Foi em 18 de junho de 1908 que o navio Kasato Maru atracou no porto de Santos, no litoral paulista, trazendo o primeiro grupo de japoneses, destinado a trabalhar nos cafezais paulistas.

Esses imigrantes, no entanto, trouxeram muito mais do que a sua força de trabalho para o Brasil, como também toda sua tradição milenar, sua cultura e, claro, sua culinária que, aos poucos, foi sendo agregada pela própria gastronomia brasileira. Hoje, pratos e ingredientes tradicionais do Japão já podem ser encontrados com facilidade por aqui.

“Com a vinda dos japoneses, vieram também alguns ingredientes como soja, rabanete, caqui, maçã fuji, shoyu, ajinomoto, boto de bambu, moyashi, acelga e abóbora cabotcha”, explica Guilherme Katecare, sushiman chef do Kyoto Japanese Restaurant, de Americana.

Segundo o especialista, a culinária japonesa caiu no gosto popular brasileiro porque, além de deliciosa, é feita com muito cuidado e dedicação. “O japonês sempre teve um cuidado com o alimento, desde o cultivo até o momento de servir”, observa.

Prova que o brasileiro é apaixonado pela culinária japonesa são os números de restaurantes que crescem de maneira exponencial no Brasil. Segundo a Aregala (Associação de Restauradores Gastronômicos das Américas), em 2014 o país contava com, aproximadamente, 3 mil restaurantes japoneses. Somente no Estado de São Paulo estão localizados cerca de 600, dos quais 350 estão na capital. Foto: Fotolia

A vinda dos japoneses ajudou muito para que vários pratos fossem introduzidos na culinária brasileira; confira os principais

CONSERVAS. Chamadas de tsukemono, as conservas podem ser das mais diversas formas, tanto doces como salgadas e levar os mais variados ingredientes, sendo frutas, verduras e legumes, por exemplo.

MAIS CONHECIDOS. São bastante populares no Brasil o gari, gengibre em conserva adocicada, normalmente servida com sushi, o sunomono, pepino em conserva adocicada, umêboshi, conservas de ameixa japonesa, rakkyo, conservas de cebola ou cebolinha e hakkusai, conserva de acelga salgada, servido de acompanhamento de teishoku.

PRATOS. Na lista dos pratos mais consumidos por aqui estão: o gohan (arroz branco sem tempero), misso (massa feita a partir da fermentação da soja e sal, junto com outro cereal), moti (bolinho feito de arroz motigome), anko (doce feito de feijão azuki), nishime (cozido de legumes com frango ou peixe) e o tofu (queijo de soja).